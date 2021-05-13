https://ria.ru/20210513/mozg-1732060861.html

NYT: у ряда представителей США за рубежом выявили повреждения мозга

NYT: у ряда представителей США за рубежом выявили повреждения мозга

Более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом, столкнулись с загадочными проблемами, связанными с повреждением мозга, сообщает газета New... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T04:00

2021-05-13T04:00

2021-05-13T04:00

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китай

европа

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. Более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом, столкнулись с загадочными проблемами, связанными с повреждением мозга, сообщает газета New York Times со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц.Сообщается, что первоначально стало известно о 60 случаях проблем со здоровьем в Китае и на Кубе. Теперь повреждения были зафиксированы у дипломатов в Европе и в странах Азии. Случаи, которые были зарегистрированы внутри страны, по мнению источников, скорее всего, являются последствиями того, что произошло с пострадавшими сотрудниками за рубежом.По данным газеты, степень повреждения мозга у людей варьируется от головных болей до мыслей о самоубийстве.Сообщается, что аналогичные инциденты получили распространение около пяти лет назад. Администрация экс-президента США Дональда Трампа пыталась усилить участие министерства обороны в расследовании причин этих случаев. Однако, как сообщает New York Times, сотрудники администрации столкнулись с трудностями из-за федеральной защиты данных о здоровье, которая ограничила их доступ к нужной информации.Согласно газете, совет национальной безопасности занимается сбором данных для выявления возможной закономерности среди ранее не зафиксированных повреждений.Администрация президента Джо Байдена призвала ведомства назначить координаторов, которые занимались бы выявлением причин повреждений мозга у чиновников и военных и улучшением качества медицинских услуг, предоставляемых пострадавшим сотрудникам.Сообщается, что в ЦРУ было создано специальное подразделение, которое занимается сбором информации о новых инцидентах. Замдиректора ведомства Дэвид Коэн назначен ответственным за расследование причин. Он будет ежемесячно встречаться с пострадавшими сотрудниками и проводить регулярные брифинги перед членами конгресса.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США расследуют два инцидента на территории страны, которые, возможно, схожи со случаями атак с использованием технологии "направленной энергии" против американских сотрудников за границей. Одна из подобных атак на территории США, предположительно, произошла в ноябре 2020 года рядом с Белым домом. Другой случай произошел в 2019 году - тогда сотрудница Белого дома рассказывала, что подверглась подобной атаке, когда гуляла с собакой в одном из районов штата Вирджиния, который граничит с Вашингтоном.Как заявили источники, пока неясно, связаны ли эти случаи на территории США с похожими инцидентами за границей. Причастные к расследованию полагают, что за атаками может стоять Россия, но пока об этом нельзя говорить однозначно из-за отсутствия информации. Среди подозреваемых был также назван Китай.Как сообщал телеканал, в этих случаях прослеживается сходство с так называемым "гаванским синдромом" среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья.Госдеп США не пришел к какому-либо однозначному выводу относительно того, что именно вызвало синдром. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ называл эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями".

https://ria.ru/20180523/1521183303.html

https://ria.ru/20170821/1500734561.html

куба

китай

европа

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куба, китай, европа, сша, в мире