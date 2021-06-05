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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210605/ural-1735788447.html
В Оренбуржье навели порядок на берегу Урала в рамках акции "Вода России"
В Оренбуржье навели порядок на берегу Урала в рамках акции "Вода России" - РИА Новости, 05.06.2021
В Оренбуржье навели порядок на берегу Урала в рамках акции "Вода России"
Волонтёры, экоактивисты, неравнодушные граждане при поддержке правительства Оренбургской области собрались вместе на берегу Урала в Зауральной роще Оренбурга и... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T14:30
2021-06-05T14:30
оренбургская область
новости - экология
денис паслер
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
оренбургская область
общество
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УФА, 5 июн – РИА Новости. Волонтёры, экоактивисты, неравнодушные граждане при поддержке правительства Оренбургской области собрались вместе на берегу Урала в Зауральной роще Оренбурга и навели порядок в прибрежной полосе в рамках Всероссийской акции "Вода России", которая является частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", сообщили в пресс-службе губернатора Оренбуржья.Отмечается, что почетными гостями и активными участниками акции в областном центре стали директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, руководитель РГУ "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов" комитета по водным ресурсам министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Галидулла Азидуллин и постоянный амбассадор акции "Вода России", актриса, телеведущая Юлия Михалкова. От имени губернатора и правительства области участников акции приветствовала вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова."Мы можем гордиться тем, что живем на берегу третьей реки Европы – нашего замечательного Урала, протяженностью 2,5 тысячи километров. Сегодняшняя акция – это действительно отличная история. Мы все состоим из воды, и если наша река будет чище, то и наша жизнь будет чище", - цитирует пресс-служба Савинову.По словам Азидуллина, экологическая акция "Вода России" выходит на международный уровень. "Трансграничная река Урал является основной водной артерией в двух областях Казахстана, поэтому столь необходимая акция по уборке побережья проходит одновременно также на казахстанской территории", - приводит пресс-служба его слова.По данным министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александра Самбурского, Оренбуржье седьмой год принимает участие в акции "Вода России", в котором были задействованы порядка 5 тысяч жителей региона. "Силами добровольцев убрано около 300 километров береговой зоны. Сегодня акция проходит во всех 15 муниципальных образованиях Оренбуржья, по территории которых протекает река Урал", - сказал на мероприятии министр, отметив, что акция выходит на международный уровень и в ней участвуют жители Казахстана."У нас большая страна, у нас больше 2,5 миллионов рек. У нас огромные водные запасы, и мы гордимся этим. Но это накладывает на нас обязательства – сохранить воду России для наших детей и внуков. Сегодня вся страна, все 85 регионов начинают большую работу. В один только день 5 июня по России проходит порядка 400 экологических и природоохранных мероприятий. Мы приветствуем и жителей Казахстана, которые точно так же, с большим чувством относятся к нашей общей реке Урал", - подчеркнул Разбаш.В сообщении отмечается, что Михалкова отметила главный смысл сегодняшних событий. "Спасибо всем, кто сегодня принимает участие в акции, кто откликнулся на наш призыв. Именно так, только своими активными действиями мы можем проявить нашу любовь и заботу о природе", - сказала она.Власти региона сообщают, что вопросы сохранения экосистемы бассейна реки Урал на протяжении ряда лет остаются в актуальной региональной повестке. В настоящее время благодаря личному участию губернатора Оренбургской области Дениса Паслера проблематика выходит на федеральный уровень. На прошедшем 27 мая Невском международной экологическом конгрессе глава региона обратился к сенаторам и депутатам Государственной Думы с просьбой поддержать программу по "Сохранению экосистемы бассейна реки Урал", чтобы Оренбуржье могло приступить к её реализации уже в 2022 году.
https://ria.ru/20210604/zavod-1735615049.html
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новости - экология, денис паслер, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), оренбургская область, общество

В Оренбуржье навели порядок на берегу Урала в рамках акции "Вода России"

14:30 05.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПешеходный мост через реку Урал в Оренбурге
Пешеходный мост через реку Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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УФА, 5 июн – РИА Новости. Волонтёры, экоактивисты, неравнодушные граждане при поддержке правительства Оренбургской области собрались вместе на берегу Урала в Зауральной роще Оренбурга и навели порядок в прибрежной полосе в рамках Всероссийской акции "Вода России", которая является частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", сообщили в пресс-службе губернатора Оренбуржья.
Отмечается, что почетными гостями и активными участниками акции в областном центре стали директор центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш, руководитель РГУ "Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов" комитета по водным ресурсам министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Галидулла Азидуллин и постоянный амбассадор акции "Вода России", актриса, телеведущая Юлия Михалкова. От имени губернатора и правительства области участников акции приветствовала вице-губернатор, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
"Мы можем гордиться тем, что живем на берегу третьей реки Европы – нашего замечательного Урала, протяженностью 2,5 тысячи километров. Сегодняшняя акция – это действительно отличная история. Мы все состоим из воды, и если наша река будет чище, то и наша жизнь будет чище", - цитирует пресс-служба Савинову.
По словам Азидуллина, экологическая акция "Вода России" выходит на международный уровень. "Трансграничная река Урал является основной водной артерией в двух областях Казахстана, поэтому столь необходимая акция по уборке побережья проходит одновременно также на казахстанской территории", - приводит пресс-служба его слова.
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По данным министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александра Самбурского, Оренбуржье седьмой год принимает участие в акции "Вода России", в котором были задействованы порядка 5 тысяч жителей региона. "Силами добровольцев убрано около 300 километров береговой зоны. Сегодня акция проходит во всех 15 муниципальных образованиях Оренбуржья, по территории которых протекает река Урал", - сказал на мероприятии министр, отметив, что акция выходит на международный уровень и в ней участвуют жители Казахстана.
"У нас большая страна, у нас больше 2,5 миллионов рек. У нас огромные водные запасы, и мы гордимся этим. Но это накладывает на нас обязательства – сохранить воду России для наших детей и внуков. Сегодня вся страна, все 85 регионов начинают большую работу. В один только день 5 июня по России проходит порядка 400 экологических и природоохранных мероприятий. Мы приветствуем и жителей Казахстана, которые точно так же, с большим чувством относятся к нашей общей реке Урал", - подчеркнул Разбаш.
В сообщении отмечается, что Михалкова отметила главный смысл сегодняшних событий. "Спасибо всем, кто сегодня принимает участие в акции, кто откликнулся на наш призыв. Именно так, только своими активными действиями мы можем проявить нашу любовь и заботу о природе", - сказала она.
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Власти региона сообщают, что вопросы сохранения экосистемы бассейна реки Урал на протяжении ряда лет остаются в актуальной региональной повестке. В настоящее время благодаря личному участию губернатора Оренбургской области Дениса Паслера проблематика выходит на федеральный уровень. На прошедшем 27 мая Невском международной экологическом конгрессе глава региона обратился к сенаторам и депутатам Государственной Думы с просьбой поддержать программу по "Сохранению экосистемы бассейна реки Урал", чтобы Оренбуржье могло приступить к её реализации уже в 2022 году.
 
Оренбургская областьНовости - ЭкологияДенис ПаслерМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Оренбургская областьОбщество
 
 
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