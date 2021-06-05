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В Нигерии будут привлекать к ответственности нарушителей запрета Twitter
В Нигерии будут привлекать к ответственности нарушителей запрета Twitter - РИА Новости, 05.06.2021
В Нигерии будут привлекать к ответственности нарушителей запрета Twitter
Генпрокурор Нигерии Абубакар Малами заявил, что нарушители запрета о блокировке работы социальной сети Twitter в стране будут преследоваться по закону. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T20:37
2021-06-05T20:37
мухаммаду бухари
нигерия
twitter
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генпрокурор Нигерии Абубакар Малами заявил, что нарушители запрета о блокировке работы социальной сети Twitter в стране будут преследоваться по закону.Ранее в субботу телекоммуникационные операторы Нигерии заявили, что приостановили доступ к Twitter в стране после распоряжения правительства. В пятницу правительство Нигерии распорядилось на неопределенный срок приостановить работу Twitter. Министр информации и культуры Нигерии Альхаджи Лай Мохаммед заявил о "постоянном использовании" этой соцсети для деятельности, которая способна "подорвать" существование Нигерии."Генеральный прокурор Федерации (Нигерии - ред.) и министр юстиции Абубакар Малами распорядился о немедленном судебном преследовании нарушителей запрета федерального правительства на работу Twitter в Нигерии", - говорится в заявлении представителя прокуратуры Умара Гванду. Текст опубликовала местная газета Nation.Отмечается, что Малами поручил подконтрольным органам предпринять меры и "всерьез начать процесс судебного преследования". Как отмечает газета Nation, мера направлена на тех пользователей сети в Нигерии, которые уже в субботу после формальной блокировки получили доступ к Twitter при помощи VPN-сервисов.Многие нигерийские СМИ, включая данную газету, продолжают публиковать новостные сообщения в заблокированной властями соцсети.Ранее глава Ассоциации адвокатов Нигерии Олумиде Акпата заявил, что юристы не находят "конституционных или юридических оснований" для оправдания решения правительства. Он подчеркнул, что, если ограничения не будут отменены, Ассоциация оспорит распоряжение властей.Ранее на этой неделе Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Как сообщала газета Nation, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". Ряд нигерийских СМИ выразили мнение, что Бухари в твите пригрозил сторонникам сепаратистского движения за отделение Биафры - региона на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около одного миллиона человек.Комментируя ситуацию с удалением поста, министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед заявил ранее, что "президент может свободно выражать свое мнение, если он обеспокоен ситуацией".
https://ria.ru/20210605/twitter-1735818286.html
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мухаммаду бухари, нигерия, twitter, в мире

В Нигерии будут привлекать к ответственности нарушителей запрета Twitter

20:37 05.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Генпрокурор Нигерии Абубакар Малами заявил, что нарушители запрета о блокировке работы социальной сети Twitter в стране будут преследоваться по закону.
Ранее в субботу телекоммуникационные операторы Нигерии заявили, что приостановили доступ к Twitter в стране после распоряжения правительства. В пятницу правительство Нигерии распорядилось на неопределенный срок приостановить работу Twitter. Министр информации и культуры Нигерии Альхаджи Лай Мохаммед заявил о "постоянном использовании" этой соцсети для деятельности, которая способна "подорвать" существование Нигерии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии
"Генеральный прокурор Федерации (Нигерии - ред.) и министр юстиции Абубакар Малами распорядился о немедленном судебном преследовании нарушителей запрета федерального правительства на работу Twitter в Нигерии", - говорится в заявлении представителя прокуратуры Умара Гванду. Текст опубликовала местная газета Nation.
Отмечается, что Малами поручил подконтрольным органам предпринять меры и "всерьез начать процесс судебного преследования". Как отмечает газета Nation, мера направлена на тех пользователей сети в Нигерии, которые уже в субботу после формальной блокировки получили доступ к Twitter при помощи VPN-сервисов.
Многие нигерийские СМИ, включая данную газету, продолжают публиковать новостные сообщения в заблокированной властями соцсети.
Ранее глава Ассоциации адвокатов Нигерии Олумиде Акпата заявил, что юристы не находят "конституционных или юридических оснований" для оправдания решения правительства. Он подчеркнул, что, если ограничения не будут отменены, Ассоциация оспорит распоряжение властей.
Ранее на этой неделе Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Как сообщала газета Nation, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". Ряд нигерийских СМИ выразили мнение, что Бухари в твите пригрозил сторонникам сепаратистского движения за отделение Биафры - региона на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около одного миллиона человек.
Комментируя ситуацию с удалением поста, министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед заявил ранее, что "президент может свободно выражать свое мнение, если он обеспокоен ситуацией".
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 14:53
В Нигерии заявили о приостановке работы Twitter
 
Мухаммаду БухариНигерияTwitterВ мире
 
 
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