https://ria.ru/20210605/twitter-1735818286.html

Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии

Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии - РИА Новости, 05.06.2021

Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии

"Информационный монстр" не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T19:24

2021-06-05T19:24

2021-06-05T19:28

мухаммаду бухари

петербургский международный экономический форум (фонд)

мария захарова

нигерия

twitter

технологии

в мире

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. "Информационный монстр" не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о ситуации с блокировкой аккаунта президента Нигерии в Twitter и ответной реакции страны на это."Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, как трактовать исторические события, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать. Иначе вместо свободы слова появляется диктатора приватизированной свободы слова", - написала Захарова в своем Telegram-канале, говоря о ситуации с блокировкой аккаунта президента Нигерии в Twitter и последовавшей за этим ответной меры нигерийских властей - блокировке Twitter в стране."Посчитала соцсеть, что не так президент Нигерии знает историю Нигерии, как соцсеть. Посчитала и просчиталась. Нет теперь такой соцсети в Нигерии, пока власти Нигерии не посчитают иначе. Ровно об этом мы говорили на сессии, посвященной цифровому суверенитету и единому информационному пространству (в рамках ПМЭФ-2021)", - добавила представитель МИД.В субботу телекоммуникационные операторы Нигерии заявили, что приостановили доступ к социальной сети Twitter в стране после распоряжения правительства.Ранее Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Как сообщала газета Nation, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". Ряд нигерийских СМИ выразили мнение, что Бухари в твите пригрозил сторонникам сепаратистского движения за отделение Биафры - региона на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около одного миллиона человек.Комментируя ситуацию с удалением поста, министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед заявил ранее, что "президент может свободно выражать свое мнение, если он обеспокоен ситуацией".

https://ria.ru/20210527/twitter-1734403394.html

https://ria.ru/20210604/facebook-1735551866.html

нигерия

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мухаммаду бухари, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, нигерия, twitter, технологии, в мире