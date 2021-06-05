Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии
19:24 05.06.2021 (обновлено: 19:28 05.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. "Информационный монстр" не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о ситуации с блокировкой аккаунта президента Нигерии в Twitter и ответной реакции страны на это.
"Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, как трактовать исторические события, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать. Иначе вместо свободы слова появляется диктатора приватизированной свободы слова", - написала Захарова в своем Telegram-канале, говоря о ситуации с блокировкой аккаунта президента Нигерии в Twitter и последовавшей за этим ответной меры нигерийских властей - блокировке Twitter в стране.
"Посчитала соцсеть, что не так президент Нигерии знает историю Нигерии, как соцсеть. Посчитала и просчиталась. Нет теперь такой соцсети в Нигерии, пока власти Нигерии не посчитают иначе. Ровно об этом мы говорили на сессии, посвященной цифровому суверенитету и единому информационному пространству (в рамках ПМЭФ-2021)", - добавила представитель МИД.
В субботу телекоммуникационные операторы Нигерии заявили, что приостановили доступ к социальной сети Twitter в стране после распоряжения правительства.
Ранее Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Как сообщала газета Nation, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". Ряд нигерийских СМИ выразили мнение, что Бухари в твите пригрозил сторонникам сепаратистского движения за отделение Биафры - региона на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около одного миллиона человек.
Комментируя ситуацию с удалением поста, министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед заявил ранее, что "президент может свободно выражать свое мнение, если он обеспокоен ситуацией".
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