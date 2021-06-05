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Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии
Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии - РИА Новости, 05.06.2021
Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии
"Информационный монстр" не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T19:24
2021-06-05T19:28
мухаммаду бухари
петербургский международный экономический форум (фонд)
мария захарова
нигерия
twitter
технологии
в мире
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. "Информационный монстр" не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о ситуации с блокировкой аккаунта президента Нигерии в Twitter и ответной реакции страны на это."Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, как трактовать исторические события, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать. Иначе вместо свободы слова появляется диктатора приватизированной свободы слова", - написала Захарова в своем Telegram-канале, говоря о ситуации с блокировкой аккаунта президента Нигерии в Twitter и последовавшей за этим ответной меры нигерийских властей - блокировке Twitter в стране."Посчитала соцсеть, что не так президент Нигерии знает историю Нигерии, как соцсеть. Посчитала и просчиталась. Нет теперь такой соцсети в Нигерии, пока власти Нигерии не посчитают иначе. Ровно об этом мы говорили на сессии, посвященной цифровому суверенитету и единому информационному пространству (в рамках ПМЭФ-2021)", - добавила представитель МИД.В субботу телекоммуникационные операторы Нигерии заявили, что приостановили доступ к социальной сети Twitter в стране после распоряжения правительства.Ранее Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Как сообщала газета Nation, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". Ряд нигерийских СМИ выразили мнение, что Бухари в твите пригрозил сторонникам сепаратистского движения за отделение Биафры - региона на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около одного миллиона человек.Комментируя ситуацию с удалением поста, министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед заявил ранее, что "президент может свободно выражать свое мнение, если он обеспокоен ситуацией".
https://ria.ru/20210527/twitter-1734403394.html
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мухаммаду бухари, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, нигерия, twitter, технологии, в мире

Захарова прокомментировала блокировку Twitter в Нигерии

19:24 05.06.2021 (обновлено: 19:28 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. "Информационный монстр" не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о ситуации с блокировкой аккаунта президента Нигерии в Twitter и ответной реакции страны на это.
"Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, как трактовать исторические события, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать. Иначе вместо свободы слова появляется диктатора приватизированной свободы слова", - написала Захарова в своем Telegram-канале, говоря о ситуации с блокировкой аккаунта президента Нигерии в Twitter и последовавшей за этим ответной меры нигерийских властей - блокировке Twitter в стране.
"Посчитала соцсеть, что не так президент Нигерии знает историю Нигерии, как соцсеть. Посчитала и просчиталась. Нет теперь такой соцсети в Нигерии, пока власти Нигерии не посчитают иначе. Ровно об этом мы говорили на сессии, посвященной цифровому суверенитету и единому информационному пространству (в рамках ПМЭФ-2021)", - добавила представитель МИД.
В субботу телекоммуникационные операторы Нигерии заявили, что приостановили доступ к социальной сети Twitter в стране после распоряжения правительства.
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Ранее Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Как сообщала газета Nation, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". Ряд нигерийских СМИ выразили мнение, что Бухари в твите пригрозил сторонникам сепаратистского движения за отделение Биафры - региона на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около одного миллиона человек.
Комментируя ситуацию с удалением поста, министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед заявил ранее, что "президент может свободно выражать свое мнение, если он обеспокоен ситуацией".
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Мухаммаду БухариПетербургский международный экономический форум (фонд)Мария ЗахароваНигерияTwitterТехнологииВ мире
 
 
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