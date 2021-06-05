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В Нигерии заявили о приостановке работы Twitter
В Нигерии заявили о приостановке работы Twitter - РИА Новости, 05.06.2021
В Нигерии заявили о приостановке работы Twitter
Телекоммуникационные операторы Нигерии заявили, что приостановили доступ к социальной сети Twitter в стране после распоряжения правительства. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T14:53
2021-06-05T14:53
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мухаммаду бухари
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Телекоммуникационные операторы Нигерии заявили, что приостановили доступ к социальной сети Twitter в стране после распоряжения правительства.В пятницу правительство Нигерии на неопределенный срок приостановило работу в стране соцсети Twitter. Министр информации и культуры Нигерии Альхаджи Лай Мохаммед заявил о "постоянном использовании" Twitter для деятельности, которая способна "подорвать" существование Нигерии.В субботу Ассоциация лицензированных телекоммуникационных операторов Нигерии (ALTON) сообщила, что получила "официальные инструкции" от Комиссии коммуникаций Нигерии (NCC) о "приостановке доступа к Twitter"."ALTON провела достоверную оценку распоряжения в соответствии с международно признанными принципами. В соответствии с национальными интересами и на основе Акта о коммуникациях в Нигерии от 2003 года ... члены нашей организации приняли меры в рамках распоряжений Комиссии коммуникаций Нигерии (NCC)", - говорится в заявлении Ассоциации, размещенном в Facebook.В свою очередь, мониторинговый сервис NetBlocks, анализирующий работу интернета, сообщил, что доступ в Twitter "ограничен для многих пользователей в Нигерии". Нигерийский телеканал Channels Television отметил, что некоторые пользователи для обхода блокировки пользуются виртуальной частной сетью (VPN). Многие местные СМИ продолжают публиковать новостные сообщения в Twitter.Между тем, глава Ассоциации адвокатов Нигерии Олумиде Акпата написал в Twitter, что юристы не находят "конституционных или юридических оснований" для оправдания решения правительства. Он подчеркнул, что, если ограничения не будут отменены, Ассоциация оспорит распоряжение властей.Ранее на этой неделе Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Как сообщала газета Nation, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". Ряд нигерийских СМИ выразили мнение, что Бухари в твите пригрозил сторонникам сепаратистского движения за отделение Биафры - региона на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около одного миллиона человек.Комментируя ситуацию с удалением поста, министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед заявил ранее, что "президент может свободно выражать свое мнение, если он обеспокоен ситуацией".
https://ria.ru/20210527/twitter-1734403394.html
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facebook, мухаммаду бухари, нигерия, twitter, технологии, в мире

В Нигерии заявили о приостановке работы Twitter

14:53 05.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Телекоммуникационные операторы Нигерии заявили, что приостановили доступ к социальной сети Twitter в стране после распоряжения правительства.
В пятницу правительство Нигерии на неопределенный срок приостановило работу в стране соцсети Twitter. Министр информации и культуры Нигерии Альхаджи Лай Мохаммед заявил о "постоянном использовании" Twitter для деятельности, которая способна "подорвать" существование Нигерии.
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В субботу Ассоциация лицензированных телекоммуникационных операторов Нигерии (ALTON) сообщила, что получила "официальные инструкции" от Комиссии коммуникаций Нигерии (NCC) о "приостановке доступа к Twitter".
"ALTON провела достоверную оценку распоряжения в соответствии с международно признанными принципами. В соответствии с национальными интересами и на основе Акта о коммуникациях в Нигерии от 2003 года ... члены нашей организации приняли меры в рамках распоряжений Комиссии коммуникаций Нигерии (NCC)", - говорится в заявлении Ассоциации, размещенном в Facebook.
В свою очередь, мониторинговый сервис NetBlocks, анализирующий работу интернета, сообщил, что доступ в Twitter "ограничен для многих пользователей в Нигерии". Нигерийский телеканал Channels Television отметил, что некоторые пользователи для обхода блокировки пользуются виртуальной частной сетью (VPN). Многие местные СМИ продолжают публиковать новостные сообщения в Twitter.
Между тем, глава Ассоциации адвокатов Нигерии Олумиде Акпата написал в Twitter, что юристы не находят "конституционных или юридических оснований" для оправдания решения правительства. Он подчеркнул, что, если ограничения не будут отменены, Ассоциация оспорит распоряжение властей.
Ранее на этой неделе Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Как сообщала газета Nation, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". Ряд нигерийских СМИ выразили мнение, что Бухари в твите пригрозил сторонникам сепаратистского движения за отделение Биафры - региона на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около одного миллиона человек.
Комментируя ситуацию с удалением поста, министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед заявил ранее, что "президент может свободно выражать свое мнение, если он обеспокоен ситуацией".
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