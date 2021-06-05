https://ria.ru/20210605/turchak-1735752213.html

Андрей Турчак: "Единую Россию" ждет 50-процентное обновление в Госдуме

Андрей Турчак: "Единую Россию" ждет 50-процентное обновление в Госдуме - РИА Новости, 05.06.2021

Андрей Турчак: "Единую Россию" ждет 50-процентное обновление в Госдуме

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, как... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:00

2021-06-05T11:00

2021-06-05T11:04

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петербургский международный экономический форум (фонд)

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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, как прошедшие праймериз могут обновить представительство единороссов в Госдуме, действительно ли происходили взломы аккаунтов пользователей Госуслуг на предварительном голосовании, были ли зафиксированы случаи принуждения россиян к участию в электронных праймериз, а также об ожидаемом увеличении рейтинга партии с 32 до 42%. Беседовала специальный корреспондент Алена Нефедова.— Андрей Анатольевич, буквально на днях завершилось электронное предварительное голосование партии "Единая Россия". Стали ли итоги праймериз ожидаемы для руководства партии? Какой состав можно ожидать в новом созыве Государственной думы?— Очень высокая конкуренция среди кандидатов предварительного голосования в этом году. Конкурс в среднем составил 13 человек на место, что почти в два раза выше показателей прошлых выборов. Причем примерно треть – волонтеры и общественные деятели, поэтому у нас больше чем на 50% обновится состав фракции. Это солидная цифра. Ни одна политическая партия не проводит такой масштабный отбор своих кандидатов. И нам это позволяет, с одной стороны, выявить лучших кандидатов с большим потенциалом, которых поддерживают избиратели. А с другой стороны, не буду скрывать, это возможность проверить способности региональных избирательных штабов. В голосовании приняли участие 12 миллионов избирателей в стране – это огромная цифра. Из них шесть миллионов проголосовали онлайн, остальные – офлайн на участках. Все хорошо считается арифметически. Победа партии в сентябре – это 30 миллионов абсолютных голосов. Сейчас у нас "в корзине" 12 миллионов. Делайте выводы.— Минцифры подтвердили факты взлома аккаунтов пользователей на Госуслугах для голосования на праймериз, как отреагировала на эти инциденты партия?— Действительно, такие случаи были. Но были не только взломы аккаунтов, но и попытки увести их (данные – ред.). В первый день, когда запустили саму процедуру (праймериз – ред.), были атаки и на официальный сайт предварительного голосования. Эти атаки были направлены не столько на то, чтобы обвалить само голосование (у нас было 8 дата-центров в регионах "раскиданы"), сколько через нас они пытались "залезть" в Ростелеком и на Госуслуги. Эти атаки были блокированы, какие-то следы остались, и они были переданы в правоохранительные органы. Заявления переданы в МВД.— Поступали ли жалобы в Федеральный оргкомитет по проведению праймериз на принуждение россиян к голосованию? Известно ли вам о таких случаях?— Единичные жалобы поступали. (Председатель Федерального оргкомитета праймериз Александр – ред.) Карелин подводил итог, у нас всего было по стране 98 жалоб. Какая-то часть из них была связана с излишней административной активностью на местах. По каждому случаю мы разбирались. У нас в два региона выезжала комиссия – это Краснодарский край и Волгоградская область. По одному из избирательных округов Волгоградской области результаты до сих пор не подведены, на сайте (предварительного голосования партии – ред.) фамилии кандидата нет. — По данным ВЦИОМ, готовность проголосовать за "Единую Россию" за последние месяцы выражают порядка 30-31% россиян. Однако накануне прошлых выборов в ГД в 2016 году этот показатель редко опускался ниже 40%. С чем в партии связывают причины снижения рейтинга?— Нельзя сравнить 2016 год и 2021. У нас постпандемическая ситуация и соответствующее социальное самочувствие граждан. Естественно, это не только российский, но и мировой опыт, на всех пандемия оказала свое воздействие. Так что точно нельзя сравнивать с 2016 годом. Нельзя сравнивать, вынимая из контекста – ни 2016, ни 2011, ни 2007. Каждый из этих периодов – все новое. Что касается наших стартовых позиций, то это ни для кого не секрет. Эти данные публикуются, волатильность действительно присутствует в пределах 28-34%. Мы исходим из того, что в среднем электоральный рейтинг "Единой Россий" сейчас на уровне 30-32%. Но это без активной фазы (избирательной – ред.) кампании. Соответственно, конвертация здесь просто модельная: если мы на старте имеем 30-32%, значит, при выходе в избирательную кампанию можем при голосовании рассчитывать на 41-42%. Для достижения того результата, о котором мы говорим – 300+ (мандатов – ред.), – нам нужно потрудиться. Сорок пять процентов по явке – я считаю, что это реальные цифры. Для этого надо работать.— Определились ли в партии с основными пунктами, которые предложат избирателям? На какой стадии подготовка программы? — Сейчас идет сбор программы, в ней будут инициативы партии о бесплатной газификации домов, развитии инфраструктурных объектов. Отчасти первая версия программы будет представлена до съезда – какие-то ее основные параметры могут быть раскрыты 9 июня, когда запланирован отчет председателя партии Дмитрия Медведева по программе 2016 года. И в этом отчете "мостик" будет перекинут на новую программу. А основная часть будет представлена уже на съезде 19 июня, где мы еще раз ее обсудим и примем за основу. Самое важное: программа собиралась из предложений от регионов. Но уже после обсуждения мы спускаем ее в регионы опять, чтобы потом наши кандидаты в ходе своих встреч дособирали предложения. Кроме того, у нас в программе будет обязательный региональный и муниципальный разрез. То есть будет общефедеральная программа, а в каждом регионе будут еще свои региональные вставки. Но и это не все – в каждом регионе будут еще и отдельные муниципальные части. Нам важно, чтобы каждый житель конкретной территории увидел себя в этой программе – то, что у него по месту жительства будет делаться, строиться, создаваться. И во второй половине августа будет второй этап съезда, тогда программа будет принята в окончательной редакции. Собственно говоря, это последний забег, и уже в сентябре наши кандидаты начнут заниматься реализацией.— Андрей Анатольевич, не так давно общефедеральную часть списка кандидатов на выборах в Государственную думу увеличили с 10 до 15 кандидатов. Воспользуется ли этим правом партия? Какие кандидатуры обсуждаются в качестве лидеров списка?— Я не могу сказать больше, чем уже сказал Дмитрий Анатольевич (Медведев – ред.). Данное решение будет принято на съезде партии 19 июня. А обсуждение вариантов сейчас – будет гадание на кофейной гуще. Я бы все-таки больше внимания уделял тем кандидатам, которые прошли через предварительное голосование. Тройки – тройками, но важно, с какими региональными командами мы пойдем на эти выборы. — А вы хотели бы сами возглавить список партии?— Я и не иду на выборы. Я иду на выборы от Псковского областного собрания депутатов, чтобы в случае победы, если депутаты Псковского собрания мне доверят, продлить свои полномочия (в Совете Федерации – ред.)

https://ria.ru/20210602/putin-1735288228.html

https://ria.ru/20210602/er-1735216440.html

https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735078956.html

https://ria.ru/20210601/partiya-1735022891.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), совет федерации рф, госдума рф, единая россия, андрей турчак, волгоградская область, краснодарский край, политика