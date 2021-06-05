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В Ставропольском крае во время экзамена умерла студентка
В Ставропольском крае во время экзамена умерла студентка - РИА Новости, 05.06.2021
В Ставропольском крае во время экзамена умерла студентка
Студентка пединститута умерла во время экзамена в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T20:43
2021-06-05T20:43
2021-06-05T22:54
владимир владимиров
владимир
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 5 июн — РИА Новости. Студентка пединститута умерла во время экзамена в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Происшествие в Иноземцево. Во время экзамена в местном филиале Ставропольского государственного пединститута скончалась семнадцатилетняя студентка", — написал Владимиров в Instagram.Он отметил в своем сообщении, что, по предварительным данным, смерть наступила в силу естественных причин, из-за состояния здоровья, добавил глава региона."Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки. Вся необходимая помощь ее семье будет оказана", — добавил глава края.
https://ria.ru/20210605/apapa-1735823562.html
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