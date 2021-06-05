Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210605/studentka-1735825359.html
В Ставропольском крае во время экзамена умерла студентка
В Ставропольском крае во время экзамена умерла студентка - РИА Новости, 05.06.2021
В Ставропольском крае во время экзамена умерла студентка
Студентка пединститута умерла во время экзамена в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T20:43
2021-06-05T22:54
владимир владимиров
владимир
ставропольский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729996684_0:0:3557:2000_1920x0_80_0_0_bda962a7a34ab1fc1d0560a989cd9941.jpg
ПЯТИГОРСК, 5 июн — РИА Новости. Студентка пединститута умерла во время экзамена в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров."Происшествие в Иноземцево. Во время экзамена в местном филиале Ставропольского государственного пединститута скончалась семнадцатилетняя студентка", — написал Владимиров в Instagram.Он отметил в своем сообщении, что, по предварительным данным, смерть наступила в силу естественных причин, из-за состояния здоровья, добавил глава региона."Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки. Вся необходимая помощь ее семье будет оказана", — добавил глава края.
https://ria.ru/20210605/apapa-1735823562.html
владимир
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729996684_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_47aa6d4990a3c8db72c88d98a77e39d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир владимиров, владимир, ставропольский край, происшествия

В Ставропольском крае во время экзамена умерла студентка

20:43 05.06.2021 (обновлено: 22:54 05.06.2021)
 
© Depositphotos / kastoЛекция в университете
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Depositphotos / kasto
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 5 июн — РИА Новости. Студентка пединститута умерла во время экзамена в Ставропольском крае, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Происшествие в Иноземцево. Во время экзамена в местном филиале Ставропольского государственного пединститута скончалась семнадцатилетняя студентка", — написал Владимиров в Instagram.
Он отметил в своем сообщении, что, по предварительным данным, смерть наступила в силу естественных причин, из-за состояния здоровья, добавил глава региона.
"Проводятся необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, ситуация на контроле. Выражаю глубокие соболезнования родным девочки. Вся необходимая помощь ее семье будет оказана", — добавил глава края.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 20:26
В Анапе завели дело после ДТП на железнодорожном переезде
 
Владимир ВладимировВладимирСтавропольский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
Лента новостейМолния