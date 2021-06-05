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Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу в центре Волгограда
Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу в центре Волгограда - РИА Новости, 05.06.2021
Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу в центре Волгограда
Полиция ищет мужчину, который выстрелил из травматического пистолета, а также ударил ножом жителя Волгограда в центре города, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:40
2021-06-05T12:40
2021-06-05T12:40
гумвд
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который выстрелил из травматического пистолета, а также ударил ножом жителя Волгограда в центре города, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, поздно вечером в пятницу в центре Волгограда между двумя мужчинами произошел конфликт, один достал травматический пистолет и выстрелил. Пострадавшему удалось выбить оружие у стрелявшего, но тот достал нож и ударил им соперника, отметили в полиции."(Напавший – ред.) скрылся. Принимаются меры по задержанию скрывшегося. По факту получения травм проводится процессуальная проверка", - сообщили в полиции.Отмечается, что ножевое ранение у волгоградца не представляет угрозы для жизни.
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гумвд, волгоград, происшествия