https://ria.ru/20210605/strelba-1735776262.html

Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу в центре Волгограда

Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу в центре Волгограда - РИА Новости, 05.06.2021

Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу в центре Волгограда

Полиция ищет мужчину, который выстрелил из травматического пистолета, а также ударил ножом жителя Волгограда в центре города, сообщили журналистам в... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:40

2021-06-05T12:40

2021-06-05T12:40

гумвд

волгоград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВОЛГОГРАД, 5 июн – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, который выстрелил из травматического пистолета, а также ударил ножом жителя Волгограда в центре города, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.По информации ведомства, поздно вечером в пятницу в центре Волгограда между двумя мужчинами произошел конфликт, один достал травматический пистолет и выстрелил. Пострадавшему удалось выбить оружие у стрелявшего, но тот достал нож и ударил им соперника, отметили в полиции."(Напавший – ред.) скрылся. Принимаются меры по задержанию скрывшегося. По факту получения травм проводится процессуальная проверка", - сообщили в полиции.Отмечается, что ножевое ранение у волгоградца не представляет угрозы для жизни.

https://ria.ru/20210603/volgograd-1735351477.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, волгоград, происшествия