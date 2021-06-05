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СПИД: история возникновения, распространение, симптомы

СПИД: история возникновения, распространение, симптомы - РИА Новости, 05.06.2021

СПИД: история возникновения, распространение, симптомы

СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита; англ. АIDS – acquired immune deficiency syndrome) – хроническое патологическое состояние, вызываемое... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T00:36

2021-06-05T00:36

2021-06-05T00:36

спид

справки

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СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита; англ. АIDS – acquired immune deficiency syndrome) – хроническое патологическое состояние, вызываемое иммунодефицита человека вирусами; последняя стадия ВИЧ-инфекции, характеризующаяся тяжелым поражением системы иммунитета, которое приводит к смерти больного в результате развития оппортунистических инфекций, злокачественных опухолей, поражения центральной нервной системы (энцефалит). ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь ВИЧ поражает клетки иммунной системы – CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям. ВИЧ-инфекция начинается с момента заражения (инфицирования) им и продолжается много лет до самой смерти человека. Если лечение не начато вовремя и количество CD4+-Т-лимфоцитов снизилось ниже критического уровня 200 клеток на микролитр у пациента вырастает вероятность развития СПИДа. Считается, что с момента заражения до достижения стадии СПИДа в отсутствии лечения проходит, в среднем, 10 лет (от пяти до 15 лет).В течении ВИЧ-инфекции выделяют четыре периода. Инкубационный период длится от трех дней до нескольких месяцев. Период первичных проявлений (до 2,5 месяцев) характеризируется увеличением лимфатических узлов, частым повышение температуры, сыпью, диареей, фарингитом, в крови – лимфоцитозом, нейтропенией (в периферической крови человека снижается количество нейтрофилов (подкласса лейкоцитов, белых кровяных клеток ниже определенной нормы), ВИЧ или его антигеном, а затем антителами к ВИЧ. Эти первоначальные признаки болезни (симптомы) быстро исчезают, а часто их вовсе не бывает. Период вторичных проявлений длится от нескольких месяцев до 8-10 лет. В это время происходит генерализованное увеличение лимфатических узлов (на задней стороне шеи, над ключицей), подострый энцефалит (воспаление головного мозга), ослабление кожно-аллергических реакций, в крови появляются антитела к ВИЧ. Период поражений протекает от нескольких месяцев до 3-5 лет. Во время него у человека развивается кандидоз (молочница) полости рта, герпес, фурункулез. Он сопровождается лихорадкой, похуданием, появлением нескольких оппортунистических инфекций (пневмоцистная пневмония, цитомегаловирусное поражение различных органов и др.) и опухолей (часто саркома Капоши). При СПИДе иммунитет ослабевает настолько, что любое сопутствующее заболевание может привести к летальному исходу. Во время него болезни вирусы и бактерии поражают жизненно важные органы, включая опорно-двигательный аппарат, систему дыхания, пищеварения, головной мозг. Следствием СПИДа могут быть сепсис, менингит, поражение костей и суставов, гистоплазмоз (в первую очередь болезнь поражает легкие), сальмонеллез и др.ВИЧ живет и размножается только в организме человека. Инфекция содержится во всех биологических жидкостях организма больного человека. Однако достаточное для заражения другого человека количество ВИЧ находится в крови, сперме, вагинальном секрете, грудном молоке. Слюна, пот и моча не содержат достаточного для инфицирования количества вируса. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый независимо от пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации, материального достатка или принадлежности к какой-либо социальной группе. Самый распространенный и естественный путь передачи ВИЧ – при половых контактах. Кроме того, заражение может произойти при проникновении крови, зараженной ВИЧ, во внутренние среды организма незараженного. Это происходит при переливании крови от зараженного ВИЧ донора, при уколах, сделанных иглами и шприцами, загрязненными инфицированной кровью. Зараженная кровь чаще всего остается на иглах и шприцах, которыми пользуются наркоманы. Известны случаи, когда инфицирование происходило и в больнице через медицинские инструменты, если медики не соблюдали правил предосторожности. ВИЧ может передаться ребенку от зараженной беременной матери, а также во время родов или при грудном вскармливании.Первые случаи заболевания были выявлены в конце 1970-х годов в Центральной Африке, на островах Карибского моря и в США. Однако многие ученые считают, что все началось еще раньше – между 1926 и 1946 годами. Недавние исследования показывают, что вирус иммунодефицита человека мог появиться еще в XVII веке.Основной теорией возникновения ВИЧ является естественно-природная. Науке известно несколько штаммов вируса иммунодефицита обезьян. Каждый штамм характерен для одного вида приматов. Передача вируса от обезьяны человеку могла произойти довольно давно – об этом свидетельствуют ретроспективные исследования, но за территорию африканского континента вирус распространился только в конце 1970-х годов. СПИД впервые был описан 5 июня 1981 года американским ученым из Центра по контролю над заболеваниями Майклом Готлибом. В 1983 году французским ученым Люком Монтанье из Института Пастера была установлена вирусная природа болезни, а в 1984 году директор Института вирусологии человека Мэрилендского университета (США) Роберт Галло сумел выделить вирус. В 1987 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила Глобальную программу по СПИДу, а Всемирной ассамблеей здравоохранения была принята глобальная стратегия борьбы со СПИДом. С этого момента во всем мире ведется борьба с распространением ВИЧ/СПИДа.Однако спустя сорок лет с начала эпидемии ВИЧ, СПИД завоевал все страны и по-прежнему является одной из главных причин смерти в мире. По данным ВОЗ, за это время он унес почти 33 миллиона человеческих жизней. В 2019 году от СПИДа и связанных с ним болезней умерли 690 тысяч человек. В том же году 1,7 миллиона человек узнали о том, что у них ВИЧ. Всего в мире насчитывается 38 миллионов ВИЧ-инфицированных и 12 миллионов из них не имеют никакого доступа к лечению. Более двух третей от общего числа людей, живущих с ВИЧ, в мире проживают в Африканском регионе ВОЗ (25,7 миллиона). В то же время в Восточной Европе и Центральной Азии эпидемия ВИЧ-инфекции распространяется быстрее, чем где-либо в мире. С 2010 по 2019 годы, число новых случаев в этих странах увеличилось на 72% – это больше, чем в любом другом регионе. Для сравнения – на Ближнем Востоке и в Северной Африке этот показатель за тот же период вырос лишь на 21%. В России на конец 2020 года были зарегистрированы более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ. Случаи заболевания ВИЧ зарегистрированы во всех регионах РФ. В последнее время ВИЧ стали диагностировать в более старших возрастных группах. В 2020 году доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ старше 30 лет составила 85,3%. Наиболее высокий уровень пораженности – у россиян в возрасте от 30 до 44 лет. В 2020 году в сравнении с 2019 годом на 4,3% снизилось число умерших с ВИЧ. Ведущей причиной смертей среди людей с ВИЧ продолжает оставаться туберкулез, средний возраст умерших составил 39 лет.Лекарство, которое могло бы вывести ВИЧ из организма, еще не найдено, поэтому ВИЧ-инфекция пока является неизлечимой. Но ее можно контролировать с помощью антиретровирусной терапии, основной механизм которой состоит в том, чтобы контролировать вирусную нагрузку на организм человека и не допустить развития заболевания до стадии СПИДа. Лечение замедляет развитие ВИЧ-инфекции и ее переход в стадию СПИДа, снижая концентрацию вируса в крови до неопределяемого уровня. Благодаря этому снижается риск передачи вируса, а также уменьшается риск развития оппортунистических заболеваний, а иммунитет восстанавливается в достаточной степени, чтобы организм самостоятельно боролся с большинством заболеваний. Раннее начало лечения и высокая приверженность больного к терапии существенно увеличивают продолжительность жизни. Так, средняя продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных может достигать 35-75 лет.Единственный способ защиты от ВИЧ-инфекции – это не допускать заражения, соблюдая все возможные меры профилактики. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спид, справки