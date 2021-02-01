https://ria.ru/20210201/vich-1595529689.html

Голикова назвала число россиян с ВИЧ

Голикова назвала число россиян с ВИЧ

Более 1,1 миллиона человек в России живут с ВИЧ, ведущей причиной смерти у людей с этим заболеванием остается туберкулез, рассказала вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:47

2021-02-01T15:47

2021-02-01T16:16

россия

спид

здоровье - общество

татьяна голикова

вич

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Более 1,1 миллиона человек в России живут с ВИЧ, ведущей причиной смерти у людей с этим заболеванием остается туберкулез, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По данным ВОЗ, рассказала Голикова, на начало 2020 года в мире насчитывалось 38 миллионов человек с ВИЧ, две трети из них проживают в африканском регионе."В России на 31 декабря 2020 года - это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже - зарегистрированы более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ. По данным Роспотребнадзора, ВИЧ на сегодняшний день - это одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний", - сказала Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.Она уточнила, что в 2020 году на 100 тысяч населения показатель новых случаев заболевания ВИЧ составил 40,77. По словам вице-премьера, за 2017-2019 годы число впервые выявленных лиц с ВИЧ снизилось почти на 7%, с 2018 года впервые за последние 14 лет при росте числа обследований отмечалось снижение темпов прироста с 13,4% в 2012 году до 2,2% в 2018 году.Она также рассказала, что в 2020 году в сравнении с 2019 годом на 4,3% снизилось число умерших с ВИЧ. Ведущей причиной смертей среди людей с ВИЧ продолжает оставаться туберкулез, средний возраст умерших составил 39 лет, добавила Голикова.Вице-премьер отметила успехи в профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку. В 2019 году более 93% беременных с ВИЧ наблюдались в женских консультациях, охват химиопрофилактикой во время беременности составил 93,5%. При этом в 2020 году из 13 тысяч детей, родившихся у матерей с ВИЧ, подтверждена инфекция у 165."К сожалению, распространение ВИЧ продолжается. Случаи заболевания ВИЧ зарегистрированы во всех регионах РФ. В 2020 году в 32 регионах, на долю которых приходится 62% всех новых случаев, показатель заболеваемости ВИЧ был выше среднероссийского (40,77)... и составлял от 41,7 в республике Башкортостан до 128,92 на 100 тысяч населения в Кемеровской области", - сказала Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.По ее словам, в последнее время ВИЧ стали диагностировать в более старших возрастных группах. За прошлый год доля впервые выявленных пациентов с ВИЧ старше 30 лет составила 85,3%. Инфицирование доминирует среди мужчин, отметила вице-премьер. Наиболее высокий уровень пораженности - у россиян в возрасте от 30 до 44 лет.Она отметила, что за 3 года общий объем средств федерального бюджета на покупку антиретровирусных препаратов и субсидии регионам на мероприятия по борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями вырос с 27,2 миллиарда рублей в 2019 году до 32,4 миллиарда рублей в 2021 году.

https://ria.ru/20210130/vich-1595317138.html

https://ria.ru/20210116/zaklyuchennye-1593025698.html

https://ria.ru/20201225/vich-1591003388.html

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россия, спид, здоровье - общество, татьяна голикова, вич