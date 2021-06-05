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Путин принял участие в открытии памятника императору Александру III
Путин принял участие в открытии памятника императору Александру III - РИА Новости, 05.06.2021
Путин принял участие в открытии памятника императору Александру III
Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске новых современных просветительских проектов. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T14:26
2021-06-05T17:12
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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске новых современных просветительских проектов.В субботу глава государства принял участие в открытии памятника императору Александру III в Гатчине Ленинградской области.В ходе своей речи на церемонии открытия монумента президент отметил, что сегодня важно сохранять историческое, духовное наследие России. "Потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых", - сказал Путин.Он добавил, что такие начинания, в том числе со стороны Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, обновленного общества "Знание", других организаций, движений, творческих союзов и научных институтов "обязательно получат поддержку".Путин подчеркнул, что эпоха правления Александра III представляет собой гармоничное сочетание технологических, государственных изменений и верности традициям. "Эпоха Александра III дает пример естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам", - сказал он.Президент подчеркнул, что Александр III "любил Россию, жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и в мире". Путин отметил, что современники по-разному относились к императору и к его деятельности. "Так было, так будет всегда, потому что оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, подчас невозможно", - добавил президент.Монумент Александру III установили во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. Глава государства возложил к его подножию букет алых роз. На открытии памятника также присутствовали помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, директор государственного музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.Глава государства, возложив красные розы к подножию скульптуры, похвалил авторов проекта. "Скала, человек-скала… и по делам. Супер, поздравляю авторов. Это реальный успех", - заявил Путин, открыв памятник.
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россия, государственный эрмитаж, александр iii, александр дрозденко, владимир мединский, общество "знание", владимир путин, александр беглов, ленинградская область, европа, общество

Путин принял участие в открытии памятника императору Александру III

14:26 05.06.2021 (обновлено: 17:12 05.06.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / POOL
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ГАТЧИНА (Ленинградская область), 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске новых современных просветительских проектов.
В субботу глава государства принял участие в открытии памятника императору Александру III в Гатчине Ленинградской области.
В ходе своей речи на церемонии открытия монумента президент отметил, что сегодня важно сохранять историческое, духовное наследие России. "Потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых", - сказал Путин.
Он добавил, что такие начинания, в том числе со стороны Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, обновленного общества "Знание", других организаций, движений, творческих союзов и научных институтов "обязательно получат поддержку".
Путин подчеркнул, что эпоха правления Александра III представляет собой гармоничное сочетание технологических, государственных изменений и верности традициям. "Эпоха Александра III дает пример естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам", - сказал он.
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Участники церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине
 Участники церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / POOL
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Участники церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине
Президент подчеркнул, что Александр III "любил Россию, жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и в мире". Путин отметил, что современники по-разному относились к императору и к его деятельности. "Так было, так будет всегда, потому что оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, подчас невозможно", - добавил президент.
Монумент Александру III установили во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. Глава государства возложил к его подножию букет алых роз. На открытии памятника также присутствовали помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, директор государственного музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Глава государства, возложив красные розы к подножию скульптуры, похвалил авторов проекта. "Скала, человек-скала… и по делам. Супер, поздравляю авторов. Это реальный успех", - заявил Путин, открыв памятник.
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РоссияГосударственный ЭрмитажАлександр IIIАлександр ДрозденкоВладимир МединскийОбщество "Знание"Владимир ПутинАлександр БегловЛенинградская областьЕвропаОбщество
 
 
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