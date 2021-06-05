Путин принял участие в открытии памятника императору Александру III
14:26 05.06.2021 (обновлено: 17:12 05.06.2021)
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине
ГАТЧИНА (Ленинградская область), 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске новых современных просветительских проектов.
В субботу глава государства принял участие в открытии памятника императору Александру III в Гатчине Ленинградской области.
В ходе своей речи на церемонии открытия монумента президент отметил, что сегодня важно сохранять историческое, духовное наследие России. "Потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых", - сказал Путин.
Он добавил, что такие начинания, в том числе со стороны Российского исторического и Российского военно-исторического обществ, обновленного общества "Знание", других организаций, движений, творческих союзов и научных институтов "обязательно получат поддержку".
Путин подчеркнул, что эпоха правления Александра III представляет собой гармоничное сочетание технологических, государственных изменений и верности традициям. "Эпоха Александра III дает пример естественного, гармоничного сочетания масштабных технологических, промышленных, государственных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам", - сказал он.
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк Участники церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине
Участники церемонии открытия памятника императору Александру III в Гатчине
Президент подчеркнул, что Александр III "любил Россию, жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и в мире". Путин отметил, что современники по-разному относились к императору и к его деятельности. "Так было, так будет всегда, потому что оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, подчас невозможно", - добавил президент.
Монумент Александру III установили во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. Глава государства возложил к его подножию букет алых роз. На открытии памятника также присутствовали помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, директор государственного музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Глава государства, возложив красные розы к подножию скульптуры, похвалил авторов проекта. "Скала, человек-скала… и по делам. Супер, поздравляю авторов. Это реальный успех", - заявил Путин, открыв памятник.
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