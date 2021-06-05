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Польша опровергла данные о нарушении российским корветом морских границ

Польша опровергла данные о нарушении российским корветом морских границ - РИА Новости, 05.06.2021

Польша опровергла данные о нарушении российским корветом морских границ

Министерство национальной обороны Польши назвало фейком сообщения о том, что российский корвет "Стойкий" нарушил границу территориальных вод республики. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T14:56

2021-06-05T14:56

2021-06-05T14:59

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ВАРШАВА, 5 июн – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши назвало фейком сообщения о том, что российский корвет "Стойкий" нарушил границу территориальных вод республики.Ранее польский портал Onet сообщил, что корвет "Стойкий" ВМФ России в ночь на субботу якобы вошел в польские территориальные воды примерно в 5 километрах от населенного пункта Хель на балтийском побережье."Fake news! Заявления о нарушении польских морских границ на основании данных коммерческой навигационной системы является неправдой. Наши системы наблюдения не подтверждают такого происшествия", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.По сообщению Onet, в настоящее время на причале в городе Гдыня, который расположен рядом с населенным пунктом Хель, пришвартованы около 40 морских судов из 18 стран, которые принимают участие в международных военных маневрах НАТО Baltops.

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/gremyaschiy-1591381772.html

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