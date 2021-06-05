https://ria.ru/20210605/polsha-1735792163.html
Польша опровергла данные о нарушении российским корветом морских границ
Польша опровергла данные о нарушении российским корветом морских границ - РИА Новости, 05.06.2021
Польша опровергла данные о нарушении российским корветом морских границ
Министерство национальной обороны Польши назвало фейком сообщения о том, что российский корвет "Стойкий" нарушил границу территориальных вод республики. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T14:56
2021-06-05T14:56
2021-06-05T14:59
нато
польша
twitter
вмф рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150493/40/1504934012_0:2:3274:1843_1920x0_80_0_0_a38eb57c27f319130eb5c3afd7362fbd.jpg
ВАРШАВА, 5 июн – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши назвало фейком сообщения о том, что российский корвет "Стойкий" нарушил границу территориальных вод республики.Ранее польский портал Onet сообщил, что корвет "Стойкий" ВМФ России в ночь на субботу якобы вошел в польские территориальные воды примерно в 5 километрах от населенного пункта Хель на балтийском побережье."Fake news! Заявления о нарушении польских морских границ на основании данных коммерческой навигационной системы является неправдой. Наши системы наблюдения не подтверждают такого происшествия", - говорится в сообщении минобороны в Twitter.По сообщению Onet, в настоящее время на причале в городе Гдыня, который расположен рядом с населенным пунктом Хель, пришвартованы около 40 морских судов из 18 стран, которые принимают участие в международных военных маневрах НАТО Baltops.
https://radiosputnik.ria.ru/20201229/gremyaschiy-1591381772.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150493/40/1504934012_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e4cc097e7764a0d76b021334cc889852.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, польша, twitter, вмф рф, в мире