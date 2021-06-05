https://ria.ru/20210605/pmef-1735788606.html

На ПМЭФ заключили более 800 соглашений на 3,860 триллиона рублей

На ПМЭФ заключили более 800 соглашений на 3,860 триллиона рублей - РИА Новости, 05.06.2021

На ПМЭФ заключили более 800 соглашений на 3,860 триллиона рублей

На Петербургском международном экономическом форуме в этом году заключено более 800 соглашений на общую сумму свыше 3,8 триллиона рублей, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T14:31

2021-06-05T14:31

2021-06-05T17:12

ленинградская область

краснодарский край

россия

антон кобяков

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году заключено более 800 соглашений на общую сумму свыше 3,8 триллиона рублей, сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.В 2019 году в рамках форума были подписаны 745 соглашений."На этом форуме подписали более 800 соглашений, я считаю, что это беспрецедентное количество, и их число превзошло результаты 2019 года. Общая сумма соглашений, при том, что мы не учитывали коммерческие соглашения, превысила 3 триллиона 860 миллиардов рублей", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.По его словам, лидером по подписанным соглашениям среди регионов РФ стала Ленинградская область."Они подписали 29 документов на общую сумму 1 триллион 32 миллиарда. Краснодарский край подписал 22 соглашения на сумму 160 миллиардов, Тульская область - 26 соглашений на сумму 150 миллиардов, Башкирия - соглашений на сумму 120 миллиардов, Тверская область - на сумму 91 миллиард", - сказал Кобяков.Кобяков также рассказал, что в рамках форума более 150 соглашений подписали иностранные партнеры.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/pmef-1735800008.html

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

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ленинградская область, краснодарский край, россия, антон кобяков, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика