На ПМЭФ заключили более 800 соглашений на 3,860 триллиона рублей
14:31 05.06.2021 (обновлено: 17:12 05.06.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году заключено более 800 соглашений на общую сумму свыше 3,8 триллиона рублей, сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
В 2019 году в рамках форума были подписаны 745 соглашений.
"На этом форуме подписали более 800 соглашений, я считаю, что это беспрецедентное количество, и их число превзошло результаты 2019 года. Общая сумма соглашений, при том, что мы не учитывали коммерческие соглашения, превысила 3 триллиона 860 миллиардов рублей", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.
По его словам, лидером по подписанным соглашениям среди регионов РФ стала Ленинградская область.
"Они подписали 29 документов на общую сумму 1 триллион 32 миллиарда. Краснодарский край подписал 22 соглашения на сумму 160 миллиардов, Тульская область - 26 соглашений на сумму 150 миллиардов, Башкирия - соглашений на сумму 120 миллиардов, Тверская область - на сумму 91 миллиард", - сказал Кобяков.
Свыше 160 соглашений подписано в области социально-экономического и межрегионального сотрудничества. Более 110 соглашений - в сфере высоких технологий, порядка 80 - в банковской сфере и около 50 соглашений заключено в сфере образования и науки.
Кобяков также рассказал, что в рамках форума более 150 соглашений подписали иностранные партнеры.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.