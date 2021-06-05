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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/pmef-1735788606.html
На ПМЭФ заключили более 800 соглашений на 3,860 триллиона рублей
На ПМЭФ заключили более 800 соглашений на 3,860 триллиона рублей - РИА Новости, 05.06.2021
На ПМЭФ заключили более 800 соглашений на 3,860 триллиона рублей
На Петербургском международном экономическом форуме в этом году заключено более 800 соглашений на общую сумму свыше 3,8 триллиона рублей, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T14:31
2021-06-05T17:12
ленинградская область
краснодарский край
россия
антон кобяков
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году заключено более 800 соглашений на общую сумму свыше 3,8 триллиона рублей, сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.В 2019 году в рамках форума были подписаны 745 соглашений."На этом форуме подписали более 800 соглашений, я считаю, что это беспрецедентное количество, и их число превзошло результаты 2019 года. Общая сумма соглашений, при том, что мы не учитывали коммерческие соглашения, превысила 3 триллиона 860 миллиардов рублей", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.По его словам, лидером по подписанным соглашениям среди регионов РФ стала Ленинградская область."Они подписали 29 документов на общую сумму 1 триллион 32 миллиарда. Краснодарский край подписал 22 соглашения на сумму 160 миллиардов, Тульская область - 26 соглашений на сумму 150 миллиардов, Башкирия - соглашений на сумму 120 миллиардов, Тверская область - на сумму 91 миллиард", - сказал Кобяков.Кобяков также рассказал, что в рамках форума более 150 соглашений подписали иностранные партнеры.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210605/pmef-1735800008.html
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ленинградская область, краснодарский край, россия, антон кобяков, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика

На ПМЭФ заключили более 800 соглашений на 3,860 триллиона рублей

14:31 05.06.2021 (обновлено: 17:12 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году заключено более 800 соглашений на общую сумму свыше 3,8 триллиона рублей, сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
В 2019 году в рамках форума были подписаны 745 соглашений.
"На этом форуме подписали более 800 соглашений, я считаю, что это беспрецедентное количество, и их число превзошло результаты 2019 года. Общая сумма соглашений, при том, что мы не учитывали коммерческие соглашения, превысила 3 триллиона 860 миллиардов рублей", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.
По его словам, лидером по подписанным соглашениям среди регионов РФ стала Ленинградская область.
Участник Петербургского международного экономического форума - 2021 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 15:56В России
Подведены итоги Петербургского международного экономического форума
"Они подписали 29 документов на общую сумму 1 триллион 32 миллиарда. Краснодарский край подписал 22 соглашения на сумму 160 миллиардов, Тульская область - 26 соглашений на сумму 150 миллиардов, Башкирия - соглашений на сумму 120 миллиардов, Тверская область - на сумму 91 миллиард", - сказал Кобяков.

Свыше 160 соглашений подписано в области социально-экономического и межрегионального сотрудничества. Более 110 соглашений - в сфере высоких технологий, порядка 80 - в банковской сфере и около 50 соглашений заключено в сфере образования и науки.

Итоговая пресс-конференция ПМЭФ
Антон Кобяков
советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ
Кобяков также рассказал, что в рамках форума более 150 соглашений подписали иностранные партнеры.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 04:01Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
 
Петербургский международный экономический форумЛенинградская областьКраснодарский крайРоссияАнтон КобяковПетербургский международный экономический форум (фонд)Экономика
 
 
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