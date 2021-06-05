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В Петербурге из-за пожара в жилом доме госпитализировали четырех человек
В Петербурге из-за пожара в жилом доме госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 05.06.2021
В Петербурге из-за пожара в жилом доме госпитализировали четырех человек
Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы в Санкт-Петербурге из-за пожара в жилом доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:14
2021-06-05T15:14
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы в Санкт-Петербурге из-за пожара в жилом доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Пожар произошел в Кировском районе на проспекте Стачек, дом 46, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожар локализован на площади 22 квадратных метра. Госпитализированы четыре человека, в том числе два ребенка. Спасены пять человек, в том числе два ребенка, эвакуированы 15 человек", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210605/peterburg-1735783061.html
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге из-за пожара в жилом доме госпитализировали четырех человек

15:14 05.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПожар в автосалоне "Рольф-Лахта" в Санкт-Петербурге. 28 марта 2018
Пожар в автосалоне Рольф-Лахта в Санкт-Петербурге. 28 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы в Санкт-Петербурге из-за пожара в жилом доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Пожар произошел в Кировском районе на проспекте Стачек, дом 46, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожар локализован на площади 22 квадратных метра. Госпитализированы четыре человека, в том числе два ребенка. Спасены пять человек, в том числе два ребенка, эвакуированы 15 человек", - сказал собеседник агентства.
Пожарные машины у Дома ленинградской торговли - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 13:40Хорошие новости
В Санкт-Петербурге пожарные спасли трех человек с балкона горящей квартиры
 
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