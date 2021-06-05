https://ria.ru/20210605/peterburg-1735794397.html
В Петербурге из-за пожара в жилом доме госпитализировали четырех человек
В Петербурге из-за пожара в жилом доме госпитализировали четырех человек - РИА Новости, 05.06.2021
В Петербурге из-за пожара в жилом доме госпитализировали четырех человек
Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы в Санкт-Петербурге из-за пожара в жилом доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:14
2021-06-05T15:14
2021-06-05T15:14
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы в Санкт-Петербурге из-за пожара в жилом доме, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Пожар произошел в Кировском районе на проспекте Стачек, дом 46, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Пожар локализован на площади 22 квадратных метра. Госпитализированы четыре человека, в том числе два ребенка. Спасены пять человек, в том числе два ребенка, эвакуированы 15 человек", - сказал собеседник агентства.
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