https://ria.ru/20210605/peterburg-1735751313.html

Из-за повреждения стены в доме в Петербурге эвакуировали 40 человек

Из-за повреждения стены в доме в Петербурге эвакуировали 40 человек - РИА Новости, 05.06.2021

Из-за повреждения стены в доме в Петербурге эвакуировали 40 человек

Спасатели эвакуировали из-за повреждения стены на 5 этаже в доме в Петербурге 40 человек, сообщает пресс-служба городского управления МЧС. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T08:35

2021-06-05T08:35

2021-06-05T08:35

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из-за повреждения стены на 5 этаже в доме в Петербурге 40 человек, сообщает пресс-служба городского управления МЧС."В 06.50 на проспекте Энтузиастов, 18 в жилом 9-этажном доме в квартире на 5-м этаже в результате происшествия произошло частичное повреждение стены (обнаружены трещины в стене со смежной квартирой)", - сказано в сообщении.По предварительным данным, пострадал один человек. Из подъезда эвакуированы 40 человек.На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Обстоятельства уточняются.

https://realty.ria.ru/20210521/stena-1733251226.html

https://realty.ria.ru/20210511/treschiny-1730519270.html

санкт-петербург

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия