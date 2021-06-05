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Исследование: треть россиян ходит в магазин со своими пакетами
Исследование: треть россиян ходит в магазин со своими пакетами - РИА Новости, 05.06.2021
Исследование: треть россиян ходит в магазин со своими пакетами
Большинство жителей России старается бережно относиться к окружающей среде: убирает за собой после поездки на природу 63% россиян, энергосберегающие лампочки... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T05:30
2021-06-05T05:30
россия
экология
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Большинство жителей России старается бережно относиться к окружающей среде: убирает за собой после поездки на природу 63% россиян, энергосберегающие лампочки используют 40%, а треть ходит в магазины со своими пакетами, говорится в исследовании платежной системы "Мир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Ко Всемирному дню окружающей среды (5 июня) платежная система "Мир" провела исследование об отношении россиян к экологическим проблемам. Репрезентативная всероссийская выборка составила 1205 человек."Самой популярной мерой по охране природы у участников опроса стала уборка за собой мусора после поездок на природу (63%). Также большинство респондентов (62%) выбрасывает отходы в отведенных для этого местах. Популярно у них использование энергоэффективных лампочек и техники (40%). Треть россиян (33%) заявила о том, что ходят в магазин со своими пакетами, а также стараются экономно использовать воду", - выяснилось в ходе опроса.Результаты исследования показывают, что несмотря на то что россияне понимают важность сохранения экологии, не так много из них предпринимают реальные меры для этого, отмечает руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы "Мир" Ирина Лобанова.Так, сегодня практикуют раздельный сбор мусора четверть опрошенных (26%), еще столько же намерены начать это делать в ближайшее время, приводит данные Лобанова. Наибольшая экологическая активность отмечается у молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет. Они реже остальных использую полиэтиленовые пакеты (21%), а также чаще сдают лампочки и батарейки на переработку (31%). Для сравнения люди в возрасте 60+ на 14 процентных пунктов реже заявляли, что отказываются от неэкологичных пакетов, и на 11 процентных пунктов меньше говорили о том, что сдают в переработку лампочки и батарейки.При этом жители Москвы реже других отмечали, что выбрасывают мусор в отведенных для этого местах и убирают его за собой на природе (по 51% соответственно), участвуют в субботниках (17%) и делают замечания людям, которые загрязняют территорию (22%).
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россия, экология, общество

Исследование: треть россиян ходит в магазин со своими пакетами

05:30 05.06.2021
 
© cocoparisienneПокупатель с продуктами в пластиковом пакете
Покупатель с продуктами в пластиковом пакете
© cocoparisienne
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Большинство жителей России старается бережно относиться к окружающей среде: убирает за собой после поездки на природу 63% россиян, энергосберегающие лампочки используют 40%, а треть ходит в магазины со своими пакетами, говорится в исследовании платежной системы "Мир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Ко Всемирному дню окружающей среды (5 июня) платежная система "Мир" провела исследование об отношении россиян к экологическим проблемам. Репрезентативная всероссийская выборка составила 1205 человек.
"Самой популярной мерой по охране природы у участников опроса стала уборка за собой мусора после поездок на природу (63%). Также большинство респондентов (62%) выбрасывает отходы в отведенных для этого местах. Популярно у них использование энергоэффективных лампочек и техники (40%). Треть россиян (33%) заявила о том, что ходят в магазин со своими пакетами, а также стараются экономно использовать воду", - выяснилось в ходе опроса.
Результаты исследования показывают, что несмотря на то что россияне понимают важность сохранения экологии, не так много из них предпринимают реальные меры для этого, отмечает руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы "Мир" Ирина Лобанова.
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Так, сегодня практикуют раздельный сбор мусора четверть опрошенных (26%), еще столько же намерены начать это делать в ближайшее время, приводит данные Лобанова. Наибольшая экологическая активность отмечается у молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет. Они реже остальных использую полиэтиленовые пакеты (21%), а также чаще сдают лампочки и батарейки на переработку (31%). Для сравнения люди в возрасте 60+ на 14 процентных пунктов реже заявляли, что отказываются от неэкологичных пакетов, и на 11 процентных пунктов меньше говорили о том, что сдают в переработку лампочки и батарейки.
При этом жители Москвы реже других отмечали, что выбрасывают мусор в отведенных для этого местах и убирают его за собой на природе (по 51% соответственно), участвуют в субботниках (17%) и делают замечания людям, которые загрязняют территорию (22%).
 
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