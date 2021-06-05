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Суд арестовал мошенника, обманувшего ветерана Пронина
Суд арестовал мошенника, обманувшего ветерана Пронина - РИА Новости, 05.06.2021
Суд арестовал мошенника, обманувшего ветерана Пронина
Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T14:21
2021-06-05T15:43
людмила нефедова
россия
великая отечественная война (1941-1945)
дмитрий песков
владимир путин
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова."Сегодня суд с учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры избрал в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Нефедова.Василий Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем 9 мая параде Победы он сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным.Мошенничество было совершено по распространенному сценарию: домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый "полицейский", который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей - якобы "для поиска мошенника".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал инцидент с мошенниками "чудовищной ситуацией" и выразил надежду, что "этих подонков найдут".Оба были задержаны ранее по подозрению в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана, у них изъяты телефоны, банковские карты и деньги. В МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется.
https://ria.ru/20210604/pronin-1735602638.html
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людмила нефедова, россия, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий песков, владимир путин, москва, происшествия

Суд арестовал мошенника, обманувшего ветерана Пронина

14:21 05.06.2021 (обновлено: 15:43 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Сегодня суд с учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры избрал в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Нефедова.
Василий Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем 9 мая параде Победы он сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мошенничество было совершено по распространенному сценарию: домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый "полицейский", который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей - якобы "для поиска мошенника".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 12:52
Аферистов, обманувших ветерана Пронина, координировали из-за рубежа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал инцидент с мошенниками "чудовищной ситуацией" и выразил надежду, что "этих подонков найдут".
Оба были задержаны ранее по подозрению в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана, у них изъяты телефоны, банковские карты и деньги. В МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется.
Подозреваемый в мошенничестве против ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Кадр из видео
4 июня, 11:56
Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против ветерана Пронина
 
Людмила НефедоваРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваПроисшествия
 
 
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