https://ria.ru/20210605/moshennik-1735786946.html

Суд арестовал мошенника, обманувшего ветерана Пронина

Суд арестовал мошенника, обманувшего ветерана Пронина - РИА Новости, 05.06.2021

Суд арестовал мошенника, обманувшего ветерана Пронина

Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T14:21

2021-06-05T14:21

2021-06-05T15:43

людмила нефедова

россия

великая отечественная война (1941-1945)

дмитрий песков

владимир путин

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова."Сегодня суд с учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры избрал в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Нефедова.Василий Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем 9 мая параде Победы он сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным.Мошенничество было совершено по распространенному сценарию: домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый "полицейский", который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей - якобы "для поиска мошенника".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал инцидент с мошенниками "чудовищной ситуацией" и выразил надежду, что "этих подонков найдут".Оба были задержаны ранее по подозрению в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана, у них изъяты телефоны, банковские карты и деньги. В МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется.

https://ria.ru/20210604/pronin-1735602638.html

https://ria.ru/20210604/veteran-1735586269.html

россия

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людмила нефедова, россия, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий песков, владимир путин, москва, происшествия