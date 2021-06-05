https://ria.ru/20210605/materialy-1735740621.html

Научная жара! Как предсказать свойства еще не существующих материалов

Научная жара! Как предсказать свойства еще не существующих материалов - РИА Новости, 05.06.2021

Научная жара! Как предсказать свойства еще не существующих материалов

“Целое больше суммы своих составляющих”, - говорил Аристотель. Вещество, которое образуется при объединении двух других, не будет обладать свойствами оригиналов. Как предсказать, что получится при создании нового материала? В каких областях науки и промышленности предсказание и создание новых материалов наиболее востребованы?

2021-06-05T12:00

2021-06-05T12:00

2021-06-05T18:59

мы все умрём. но это не точно

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Научная жара! Как предсказать свойства ещё не существующих материалов “Целое больше суммы своих составляющих”, - говорил Аристотель. Вещество, которое образуется при объединении двух других, не будет обладать свойствами оригиналов. Как предсказать, что получится при создании нового материала? В каких областях науки и промышленности предсказание и создание новых материалов наиболее востребованы? audio/mpeg

Научная жара! Как предсказать свойства ещё не существующих материалов “Целое больше суммы своих составляющих”, - говорил Аристотель. Вещество, которое образуется при объединении двух других, не будет обладать свойствами оригиналов. Как предсказать, что получится при создании нового материала? В каких областях науки и промышленности предсказание и создание новых материалов наиболее востребованы? audio/mpeg

На эти и другие вопросы отвечает Александр Квашнин - доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии правительства Москвы молодым учёным за 20-й год.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Мы уже говорили на похожие темы в этом подкасте - например, в эпизоде "Умные" материалы с программируемыми свойствами".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, физика, химия, сколковский институт науки и технологий, газпром, наука, технологии