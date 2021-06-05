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Мурашко заявил о недостаточности доли россиян с иммунитетом к COVID-19
Мурашко заявил о недостаточности доли россиян с иммунитетом к COVID-19 - РИА Новости, 05.06.2021
Мурашко заявил о недостаточности доли россиян с иммунитетом к COVID-19
Доля россиян с иммунитетом к COVID-19 неплохая, но этого пока недостаточно, чтобы полностью победить коронавирус, заявил РИА Новости министр здравоохранения... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T03:06
2021-06-05T03:06
2021-06-05T07:31
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил мурашко
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Доля россиян с иммунитетом к COVID-19 неплохая, но этого пока недостаточно, чтобы полностью победить коронавирус, заявил РИА Новости министр здравоохранения Михаил Мурашко.По данным Роспотребнадзора, в России полностью вакцинировались против коронавируса уже более десяти миллионов человек, всего сделано 25 миллионов прививок.Вакцинация в стране стартовала в декабре 2020 года, она проходит во всех регионах. Процедура абсолютно бесплатна для граждан. Сделать прививку можно препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Президент Владимир Путин ранее призвал россиян активно прививаться от коронавируса. В то же время он подчеркнул, что принудительную вакцинацию населения вводить не планируют. Сам глава государства привился от COVID-19 весной.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мурашко, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество