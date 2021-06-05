Бишкек и Душанбе решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС Киргизии у контрольно-пропускного пункта в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 5 июн - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе на этой неделе, сообщил журналистам глава киргизского Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев.
По данным погранслужбы Киргизии, военные Таджикистана ночью 3 июня начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Ошской области Киргизии, в установке принимали участие множество военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В связи с этим инцидентом Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренности по границам и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии был переведен на усиленный вариант несения службы. МИД Таджикистана вручил послу Киргизии ноту в связи с инцидентом на границе и заявил, что данный участок, согласно картам 1924-1927 годов, описан как территория Таджикистана. На следующий день представители двух стран начали переговоры для деэскалации обстановки, но на встрече 4 июня прийти к консенсусу не удалось.
"Сегодняшние переговоры завершились в 13:00 (10.00 мск - ред.) по бишкекскому времени, вопрос решен положительно. Мы приняли совместный протокол, состоящий из 7-8 пунктов, который скоро опубликуем", - заявил в субботу глава спецслужб.
По словам Ташиева, также принято решение об отводе киргизских войск от границы и возвращении эвакуированных накануне жителей приграничных сел в их дома.