https://ria.ru/20210605/konflikt-1735792918.html

Бишкек и Душанбе решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе

Бишкек и Душанбе решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе - РИА Новости, 05.06.2021

Бишкек и Душанбе решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе

Киргизия и Таджикистан решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе на этой неделе, сообщил журналистам глава киргизского Госкомитета... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T15:03

2021-06-05T15:03

2021-06-05T15:03

ситуация на границе киргизии и таджикистана

ошская область

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 5 июн - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе на этой неделе, сообщил журналистам глава киргизского Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев.По данным погранслужбы Киргизии, военные Таджикистана ночью 3 июня начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Ошской области Киргизии, в установке принимали участие множество военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В связи с этим инцидентом Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренности по границам и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии был переведен на усиленный вариант несения службы. МИД Таджикистана вручил послу Киргизии ноту в связи с инцидентом на границе и заявил, что данный участок, согласно картам 1924-1927 годов, описан как территория Таджикистана. На следующий день представители двух стран начали переговоры для деэскалации обстановки, но на встрече 4 июня прийти к консенсусу не удалось."Сегодняшние переговоры завершились в 13:00 (10.00 мск - ред.) по бишкекскому времени, вопрос решен положительно. Мы приняли совместный протокол, состоящий из 7-8 пунктов, который скоро опубликуем", - заявил в субботу глава спецслужб.По словам Ташиева, также принято решение об отводе киргизских войск от границы и возвращении эвакуированных накануне жителей приграничных сел в их дома.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/kirgiziya-1735652313.html

ошская область

таджикистан

киргизия

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, ошская область, таджикистан, киргизия, в мире