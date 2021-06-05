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Бишкек и Душанбе решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе
Бишкек и Душанбе решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе - РИА Новости, 05.06.2021
Бишкек и Душанбе решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе
Киргизия и Таджикистан решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе на этой неделе, сообщил журналистам глава киргизского Госкомитета... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:03
2021-06-05T15:03
ситуация на границе киргизии и таджикистана
ошская область
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 5 июн - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе на этой неделе, сообщил журналистам глава киргизского Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев.По данным погранслужбы Киргизии, военные Таджикистана ночью 3 июня начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Ошской области Киргизии, в установке принимали участие множество военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В связи с этим инцидентом Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренности по границам и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии был переведен на усиленный вариант несения службы. МИД Таджикистана вручил послу Киргизии ноту в связи с инцидентом на границе и заявил, что данный участок, согласно картам 1924-1927 годов, описан как территория Таджикистана. На следующий день представители двух стран начали переговоры для деэскалации обстановки, но на встрече 4 июня прийти к консенсусу не удалось."Сегодняшние переговоры завершились в 13:00 (10.00 мск - ред.) по бишкекскому времени, вопрос решен положительно. Мы приняли совместный протокол, состоящий из 7-8 пунктов, который скоро опубликуем", - заявил в субботу глава спецслужб.По словам Ташиева, также принято решение об отводе киргизских войск от границы и возвращении эвакуированных накануне жителей приграничных сел в их дома.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, ошская область, таджикистан, киргизия, в мире

Бишкек и Душанбе решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе

15:03 05.06.2021
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС Киргизии у контрольно-пропускного пункта в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области
Военнослужащий ВС Киргизии у контрольно-пропускного пункта в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 5 июн - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан решили вопрос, ставший причиной напряженности на границе на этой неделе, сообщил журналистам глава киргизского Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев.
По данным погранслужбы Киргизии, военные Таджикистана ночью 3 июня начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Ошской области Киргизии, в установке принимали участие множество военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике. В связи с этим инцидентом Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренности по границам и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии был переведен на усиленный вариант несения службы. МИД Таджикистана вручил послу Киргизии ноту в связи с инцидентом на границе и заявил, что данный участок, согласно картам 1924-1927 годов, описан как территория Таджикистана. На следующий день представители двух стран начали переговоры для деэскалации обстановки, но на встрече 4 июня прийти к консенсусу не удалось.
"Сегодняшние переговоры завершились в 13:00 (10.00 мск - ред.) по бишкекскому времени, вопрос решен положительно. Мы приняли совместный протокол, состоящий из 7-8 пунктов, который скоро опубликуем", - заявил в субботу глава спецслужб.
По словам Ташиева, также принято решение об отводе киргизских войск от границы и возвращении эвакуированных накануне жителей приграничных сел в их дома.
Военнослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 15:44Сказано в эфире
Эксперт прокомментировал обострение на границе Киргизии и Таджикистана
 
Ситуация на границе Киргизии и ТаджикистанаОшская областьТаджикистанКиргизияВ мире
 
 
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