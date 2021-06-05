https://ria.ru/20210605/karera-1735783675.html

Спецпредставитель Путина назвал наиболее перспективные области для карьеры

Спецпредставитель Путина назвал наиболее перспективные области для карьеры - РИА Новости, 07.06.2021

Спецпредставитель Путина назвал наиболее перспективные области для карьеры

Развитие карьеры в ближайшем будущем гарантировано в четырех областях: работе с данными, логистике, медицине и туризме, заявил спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-05T13:49

2021-06-05T13:49

2021-06-07T09:09

кем стать

навигатор абитуриента

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

общество

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Развитие карьеры в ближайшем будущем гарантировано в четырех областях: работе с данными, логистике, медицине и туризме, заявил спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков на ПМЭФ-2021.Выступая в студии "Знание", Песков рассказал, что сейчас идет тренд на "углубление специализации, на работу с данными". В работе с данными, по его словам, в ближайшее время появятся десятки новых профессий, в частности, специалисты по дата-майнингу - "добыче новых данных", дата-археологи - люди, которые "умеют раскапывать исторические массивы данных". Кроме того, десятки тысяч рабочих мест уже создано в области чистки данных, и в этой сфере сейчас наблюдается "гигантский дефицит".Песков отметил, в работе с данными "гарантировано трудоустройство в ближайшие 25-30 лет точно, можно сделать блестящую карьеру". Зарплата хорошего специалиста, по данным на рынке сегодня, по его словам, составляет 300-400 тысяч рублей."Второй большой блок (профессий будущего – ред.) – это логистика. Мы с вами ленивые существа, мы хотим как: чтобы мы на кнопку нажали, и все тут же случилось, магия", - отметил Песков. По его словам, любые новые профессии, "которые убирают посредников между нами и … исполнением наших желаний – это и есть ключевая перспектива будущего"."Третье - это, конечно, медицина, медицина с данными, бесконечное место для новых рабочих мест. И четвертое – наверное, это туризм, в первую очередь, внутренний туризм, высоко автоматизированный туризм, тоже на основании данных, но при этом с глубоким понимаем "зеленой" повестки, экологии, как сделать так, чтобы это не вредило людям, как сделать так, чтобы это не вредило природе. Я бы рекомендовал в ближайшие годы выбирать гарантированное карьерное направление именно в этих маршрутах", - сказал спецпредставитель президента.Песков подчеркнул, что независимо от того, какие soft skills ("надпрофессиональные" навыки, помогающих решать карьерные задачи и хорошо выполнять работу – ред.) востребованы сегодня, успех и успешную карьеру практически гарантирует "глубокая фундаментальная подготовка", которую можно получить в "классических серьезных" университетах. По его словам, при наличии глубоких знаний в математике, физике и в области иностранных языков человек будет востребован "при любом изменении на рыке труда".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210420/mgpu-1728457235.html

https://ria.ru/20210414/karera-1728174569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), общество, экономика