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Эксперты: ИИ может повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30%
Эксперты: ИИ может повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30% - РИА Новости, 05.06.2021
Эксперты: ИИ может повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30%
Искусственный интеллект во многих отраслях может повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30%, считают участники дискуссии, которая прошла в субботу в... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T16:14
2021-06-05T16:14
россия
иннопрактика
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА. 5 июн – РИА Новости. Искусственный интеллект во многих отраслях может повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30%, считают участники дискуссии, которая прошла в субботу в рамках Петербургского международного экономического форума.ПСБ, представители бизнеса и исследовательских институтов обсудили актуальные вопросы внедрения искусственного интеллекта в различные отрасли и сферы жизни в условиях цифровой экономики, говорится в сообщении ПСБ."Искусственный интеллект - модный термин, который включает в себя широкий спектр современных взаимосвязанных технологий, таких как машинное обучение, нейронные сети, BigData, технологии распознавания образов и речи. И главной целью внедрения этого комплекса технологий является попытка научить компьютеры "думать, принимать решения и действовать" за нас — программировать, сочинять музыку, ставить диагнозы и проводить медицинские операции, управлять транспортом и многое другое. Российская экономика имеет огромный потенциал в области внедрения технологий искусственного интеллекта. На государственном уровне утверждена стратегия развития, идет поддержка научных исследований, разработка программного обеспечения, аппаратных данных, подготовки кадров, создается система госрегулирования. Все это делается в тесной связке с крупнейшими технологическими компаниями России и представителями бизнеса. Развитие искусственного интеллекта открывает большие перспективы для бизнеса и потребителей, но ставит и новые вызовы, с которыми общество раньше не сталкивалось", - цитируется в сообщении старший вице-президент - директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.Спикерами дискуссии выступили основатель, директор компании "1С" Борис Нуралиев, заместитель исполнительного директора - директор по стратегическим партнерствам компании "Иннопрактика" Анастасия Павленко, генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" Элина Сидоренко, профессор INSEAD Антон Овчинников.Участники обсудили применение искусственного интеллекта в науке и бизнесе, а также технические, юридические и этические риски этих решений. Спикеры сошлись во мнении, что технологии машинного обучения способны обеспечить человеку помощь в анализе данных, выборе оптимальных решений, мониторинге ситуаций и управлении, а во многих отраслях могут повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30% — уже есть практический эффект в области медицины, диагностики заболеваний, фармацевтики, химии, различных научных дисциплин, бизнес-решений.
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россия, иннопрактика, 1с , санкт-петербург, экономика

Эксперты: ИИ может повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30%

16:14 05.06.2021
 
© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© Depositphotos / agsandrew
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МОСКВА. 5 июн – РИА Новости. Искусственный интеллект во многих отраслях может повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30%, считают участники дискуссии, которая прошла в субботу в рамках Петербургского международного экономического форума.
ПСБ, представители бизнеса и исследовательских институтов обсудили актуальные вопросы внедрения искусственного интеллекта в различные отрасли и сферы жизни в условиях цифровой экономики, говорится в сообщении ПСБ.
"Искусственный интеллект - модный термин, который включает в себя широкий спектр современных взаимосвязанных технологий, таких как машинное обучение, нейронные сети, BigData, технологии распознавания образов и речи. И главной целью внедрения этого комплекса технологий является попытка научить компьютеры "думать, принимать решения и действовать" за нас — программировать, сочинять музыку, ставить диагнозы и проводить медицинские операции, управлять транспортом и многое другое. Российская экономика имеет огромный потенциал в области внедрения технологий искусственного интеллекта. На государственном уровне утверждена стратегия развития, идет поддержка научных исследований, разработка программного обеспечения, аппаратных данных, подготовки кадров, создается система госрегулирования. Все это делается в тесной связке с крупнейшими технологическими компаниями России и представителями бизнеса. Развитие искусственного интеллекта открывает большие перспективы для бизнеса и потребителей, но ставит и новые вызовы, с которыми общество раньше не сталкивалось", - цитируется в сообщении старший вице-президент - директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.
Спикерами дискуссии выступили основатель, директор компании "" Борис Нуралиев, заместитель исполнительного директора - директор по стратегическим партнерствам компании "Иннопрактика" Анастасия Павленко, генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" Элина Сидоренко, профессор INSEAD Антон Овчинников.
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Участники обсудили применение искусственного интеллекта в науке и бизнесе, а также технические, юридические и этические риски этих решений. Спикеры сошлись во мнении, что технологии машинного обучения способны обеспечить человеку помощь в анализе данных, выборе оптимальных решений, мониторинге ситуаций и управлении, а во многих отраслях могут повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30% — уже есть практический эффект в области медицины, диагностики заболеваний, фармацевтики, химии, различных научных дисциплин, бизнес-решений.
 
РоссияИннопрактикаСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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