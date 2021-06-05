https://ria.ru/20210605/ii-1735801037.html

Эксперты: ИИ может повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30%

Эксперты: ИИ может повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30% - РИА Новости, 05.06.2021

Эксперты: ИИ может повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30%

Искусственный интеллект во многих отраслях может повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30%, считают участники дискуссии, которая прошла в субботу в... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T16:14

2021-06-05T16:14

2021-06-05T16:14

россия

иннопрактика

1с

санкт-петербург

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg

МОСКВА. 5 июн – РИА Новости. Искусственный интеллект во многих отраслях может повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30%, считают участники дискуссии, которая прошла в субботу в рамках Петербургского международного экономического форума.ПСБ, представители бизнеса и исследовательских институтов обсудили актуальные вопросы внедрения искусственного интеллекта в различные отрасли и сферы жизни в условиях цифровой экономики, говорится в сообщении ПСБ."Искусственный интеллект - модный термин, который включает в себя широкий спектр современных взаимосвязанных технологий, таких как машинное обучение, нейронные сети, BigData, технологии распознавания образов и речи. И главной целью внедрения этого комплекса технологий является попытка научить компьютеры "думать, принимать решения и действовать" за нас — программировать, сочинять музыку, ставить диагнозы и проводить медицинские операции, управлять транспортом и многое другое. Российская экономика имеет огромный потенциал в области внедрения технологий искусственного интеллекта. На государственном уровне утверждена стратегия развития, идет поддержка научных исследований, разработка программного обеспечения, аппаратных данных, подготовки кадров, создается система госрегулирования. Все это делается в тесной связке с крупнейшими технологическими компаниями России и представителями бизнеса. Развитие искусственного интеллекта открывает большие перспективы для бизнеса и потребителей, но ставит и новые вызовы, с которыми общество раньше не сталкивалось", - цитируется в сообщении старший вице-президент - директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский.Спикерами дискуссии выступили основатель, директор компании "1С" Борис Нуралиев, заместитель исполнительного директора - директор по стратегическим партнерствам компании "Иннопрактика" Анастасия Павленко, генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" Элина Сидоренко, профессор INSEAD Антон Овчинников.Участники обсудили применение искусственного интеллекта в науке и бизнесе, а также технические, юридические и этические риски этих решений. Спикеры сошлись во мнении, что технологии машинного обучения способны обеспечить человеку помощь в анализе данных, выборе оптимальных решений, мониторинге ситуаций и управлении, а во многих отраслях могут повысить эффективность бизнес-процессов на 20–30% — уже есть практический эффект в области медицины, диагностики заболеваний, фармацевтики, химии, различных научных дисциплин, бизнес-решений.

https://na.ria.ru/20210531/mishustin-1734921498.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иннопрактика, 1с , санкт-петербург, экономика