https://ria.ru/20210605/germaniya-1735767819.html
Посол Германии в России рассказал о настроении бизнеса
Посол Германии в России рассказал о настроении бизнеса - РИА Новости, 05.06.2021
Посол Германии в России рассказал о настроении бизнеса
Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр характеризует настроение у бизнеса ФРГ в России как "умеренно оптимистичное". РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:30
2021-06-05T11:30
2021-06-05T12:21
петербургский международный экономический форум
россия
геза андреас фон гайр
петербургский международный экономический форум (фонд)
германия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр характеризует настроение у бизнеса ФРГ в России как "умеренно оптимистичное"."На Форум в Санкт-Петербург приехало достаточно много бизнесменов из Германии. В первую очередь хотел бы сказать, что они рады тому, что вновь появилась возможность личных встреч. Германский бизнес продолжает с удовольствием инвестировать в России. Настроение, которое ощущалось во время этих переговоров, я бы охарактеризовал как "умеренно оптимистичное"", - сказал посол в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.Форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью >>
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россия, геза андреас фон гайр, петербургский международный экономический форум (фонд), германия, санкт-петербург