https://ria.ru/20210605/germaniya-1735767819.html

Посол Германии в России рассказал о настроении бизнеса

Посол Германии в России рассказал о настроении бизнеса - РИА Новости, 05.06.2021

Посол Германии в России рассказал о настроении бизнеса

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр характеризует настроение у бизнеса ФРГ в России как "умеренно оптимистичное". РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T11:30

2021-06-05T11:30

2021-06-05T12:21

петербургский международный экономический форум

россия

геза андреас фон гайр

петербургский международный экономический форум (фонд)

германия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр характеризует настроение у бизнеса ФРГ в России как "умеренно оптимистичное"."На Форум в Санкт-Петербург приехало достаточно много бизнесменов из Германии. В первую очередь хотел бы сказать, что они рады тому, что вновь появилась возможность личных встреч. Германский бизнес продолжает с удовольствием инвестировать в России. Настроение, которое ощущалось во время этих переговоров, я бы охарактеризовал как "умеренно оптимистичное"", - сказал посол в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.Форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210605/germaniya-1735763854.html

https://ria.ru/20210605/putin-1735759579.html

россия

германия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, геза андреас фон гайр, петербургский международный экономический форум (фонд), германия, санкт-петербург