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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/germaniya-1735767819.html
Посол Германии в России рассказал о настроении бизнеса
Посол Германии в России рассказал о настроении бизнеса - РИА Новости, 05.06.2021
Посол Германии в России рассказал о настроении бизнеса
Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр характеризует настроение у бизнеса ФРГ в России как "умеренно оптимистичное". РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:30
2021-06-05T12:21
петербургский международный экономический форум
россия
геза андреас фон гайр
петербургский международный экономический форум (фонд)
германия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр характеризует настроение у бизнеса ФРГ в России как "умеренно оптимистичное"."На Форум в Санкт-Петербург приехало достаточно много бизнесменов из Германии. В первую очередь хотел бы сказать, что они рады тому, что вновь появилась возможность личных встреч. Германский бизнес продолжает с удовольствием инвестировать в России. Настроение, которое ощущалось во время этих переговоров, я бы охарактеризовал как "умеренно оптимистичное"", - сказал посол в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.Форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, геза андреас фон гайр, петербургский международный экономический форум (фонд), германия, санкт-петербург

Посол Германии в России рассказал о настроении бизнеса

11:30 05.06.2021 (обновлено: 12:21 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр характеризует настроение у бизнеса ФРГ в России как "умеренно оптимистичное".
"На Форум в Санкт-Петербург приехало достаточно много бизнесменов из Германии. В первую очередь хотел бы сказать, что они рады тому, что вновь появилась возможность личных встреч. Германский бизнес продолжает с удовольствием инвестировать в России. Настроение, которое ощущалось во время этих переговоров, я бы охарактеризовал как "умеренно оптимистичное"", - сказал посол в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 11:10Петербургский международный экономический форум
В Германии заявили о неизменной позиции Берлина по "Северному потоку — 2"
Форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью >>
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Путин: Россия рассчитывает на полноформатную работу с властями Германии
 
Петербургский международный экономический форумРоссияГеза Андреас фон ГайрПетербургский международный экономический форум (фонд)ГерманияСанкт-Петербург
 
 
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