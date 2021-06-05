https://ria.ru/20210605/gayr-1735763455.html

Геза Андреас фон Гайр: позиция ФРГ по "Северному потоку — 2" не изменится

Геза Андреас фон Гайр: позиция ФРГ по "Северному потоку — 2" не изменится - РИА Новости, 05.06.2021

Геза Андреас фон Гайр: позиция ФРГ по "Северному потоку — 2" не изменится

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр на полях Петербургского международного экономического форума рассказал в интервью РИА Новости, может ли позиция... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T12:00

2021-06-05T12:00

2021-06-05T12:19

петербургский международный экономический форум

россия

геза андреас фон гайр

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

германия

интервью

экономика

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Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр на полях Петербургского международного экономического форума рассказал в интервью РИА Новости, может ли позиция Берлина по "Северному потоку - 2" измениться и почему, какие проекты сейчас обсуждаются предпринимателями РФ и ФРГ, возможно ли углубление партнерства в сфере энергетики и ответил на вопрос, стоит ли сейчас говорить о "бегстве" немецкого бизнеса из России.— В рамках ПМЭФ-2021 у вас состоялись встречи с представителями российского и германского бизнеса, какие главные вопросы сейчас основные для предпринимателей? И какие в целом у вас впечатления от форума, то, что он проходит в очном формате?— На форум в Санкт-Петербург приехало достаточно много бизнесменов из Германии. В первую очередь, хотел бы сказать, что они рады тому, что вновь появилась возможность личных встреч. Германский бизнес продолжает с удовольствием инвестировать в Россию. Настроение, которое ощущалось во время этих переговоров, я бы охарактеризовал как умеренно оптимистичное. Конечно, не скрыть того, что существуют политические проблемы у России с Евросоюзом, в который входит Германия. И очень важно, что на фоне этих проблем существует бизнескооперация, которая возводит важные мосты между нами. В то же время мы не можем полностью отделить бизнес и экономику от политики, это составляющие одной реальности. Существуют политические проблемы, и от них невозможно отстраниться абсолютно.— Накануне тема строительства "Северного потокам — 2" получила новое развитие - строительство первой нитки завершено. При этом ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" на данном этапе контрпродуктивны. Не ожидаете ли вы, что Германии придется в обмен на это решение со стороны Вашингтона пойти на какие-либо уступки, например, по американскому сжиженному природному газу?— В данный момент проходят важные переговоры на уровне правительств ФРГ и США, в том числе, и по теме "Северного потока — 2". Однако наша принципиальная позиция ясна, и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне. По поводу санкций наша позиция такова, что такой инструмент – экстерриториальных санкций - неприменим, так как идет вразрез с международным правом.А касательно сотрудничества в сфере энергетики, у нас есть пятидесятилетний опыт надежного энергетического сотрудничества, сначала между Германией и СССР, затем между Германией и Российской Федерацией. И эта надежность всегда была обоюдной, также как был обоюдным и интерес. То есть у нас есть надежное партнерство, которое является фундаментом, на котором можно строить сотрудничество и впредь.Но я также хотел бы добавить, что мы заинтересованы и в том, чтобы соглашение поставок газа через территорию Украины оставалось в силе. Вы знаете, в этом вопросе Германия оказала определенную поддержку, так как это очень важный аспект энергоснабжения европейских стран.И поэтому я надеюсь, что результаты переговоров с США приведут к результатам, в которых будут учтены эти аспекты.— Какие основные вопросы делегация посольства Германии обсуждает с российской стороной на форуме? Какие проекты подписаны или еще планируется подписать?— Бизнес Германии, каждая фирма в отдельности, старается здесь наладить контакты, развивать связи и зафиксировать договоренности по проектам. Есть множество проектов, которые реализуются независимо от посольства. Я знаю, что есть экономические связи и множество проектов, которые уже состоялись, благодаря стараниям представителей бизнеса, и это отражается, прежде всего, в сфере устойчивой энергополитики, которая становится все более важной, так как у нас имеется партнерство по сырьевой части, партнерство, которое все больше фокусируется на вопросах водорода. То есть энергетика, сырье и водород –три основные темы, которые обсуждаются здесь на экономическом форуме в этом году. И они будут обсуждаться в последующие годы.Со стороны немецкого бизнеса есть множество предложений, особенно в сфере транспорта, которые охотно принимаются российской стороной. Я говорю о транспортной инфраструктуре, о мобильности, об автопроме. Также обсуждаются темы промышленности в сфере здравоохранения. То есть предоставляется широкий спектр предложений со стороны немецкого бизнеса. И прогресс налицо.— Можете, пожалуйста, уточнить, о каких проектах в сфере водорода идет речь?— Сотрудничество в сфере водорода – стратегическая тема, которая объединяет сферы науки, экономики, защиты окружающей среды и энергетики. Здесь есть потенциал для сотрудничества России и европейских стран, особенно Германии, потому что с нашей стороны есть, что предложить.Речь идет о большой теме трансформации энергии, и в этом смысле будущее однозначно за водородом в качестве энергоносителя. Есть различные способы производства этого энергоносителя, и здесь опять же объединяются наука и технологии, а также вопросы долгосрочного энергетического партнерства. То есть здесь есть место как научному, так и экономическому сотрудничеству.— По сообщениям СМИ, немецкий концерн Uniper уходит из России. До этого стало известно, что свой бизнес в РФ продала принадлежащая REWE Group сеть Billa. Что это – бегство немецкого капитала из России?— Каждая компания принимает собственное решение касательно того, где и как долго размещать свои инвестиции, в каких странах открывать бизнес, а какие страны покидать.Однако я также замечаю, что есть фирмы, которые наоборот – приезжают в Россию, размещают инвестиции, открывают бизнес. Недавно я присутствовал на церемонии закладки камня одного такого производства в Калужской области.На данный момент в России насчитывается около 4 тысяч немецких фирм или же фирм с немецким капиталом. Мне кажется, это хороший показатель присутствия немецкого бизнеса. И также я хотел бы добавить, что эти фирмы создают надежные рабочие места здесь в России. И этот показатель в 4 тысячи – достаточно стабильное число.Это не значит, что фирмы не обеспокоены. Я слышу озабоченность бизнесменов касательно изменяющегося бизнес-климата, который стоит и нужно улучшать, особенно в сфере более строгих требований по локализации, а также вопросов правовой безопасности.В этом контексте, возможно, можно было бы что-то еще предпринять с российской стороны, чтобы привлечь еще больше немецких фирм.

https://ria.ru/20210605/potok-1735745657.html

https://ria.ru/20210603/potok-1735410805.html

https://ria.ru/20210601/peregovory-1735091526.html

https://ria.ru/20210604/marshrut-1735658552.html

россия

германия

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россия, геза андреас фон гайр, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), германия, интервью, экономика