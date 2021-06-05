Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/gayr-1735763455.html
Геза Андреас фон Гайр: позиция ФРГ по "Северному потоку — 2" не изменится
Геза Андреас фон Гайр: позиция ФРГ по "Северному потоку — 2" не изменится - РИА Новости, 05.06.2021
Геза Андреас фон Гайр: позиция ФРГ по "Северному потоку — 2" не изменится
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр на полях Петербургского международного экономического форума рассказал в интервью РИА Новости, может ли позиция... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T12:00
2021-06-05T12:19
петербургский международный экономический форум
россия
геза андреас фон гайр
северный поток — 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
германия
интервью
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735772871_0:225:3024:1926_1920x0_80_0_0_cccf03bb10bbc708b3d861c4b1c16316.jpg
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр на полях Петербургского международного экономического форума рассказал в интервью РИА Новости, может ли позиция Берлина по "Северному потоку - 2" измениться и почему, какие проекты сейчас обсуждаются предпринимателями РФ и ФРГ, возможно ли углубление партнерства в сфере энергетики и ответил на вопрос, стоит ли сейчас говорить о "бегстве" немецкого бизнеса из России.— В рамках ПМЭФ-2021 у вас состоялись встречи с представителями российского и германского бизнеса, какие главные вопросы сейчас основные для предпринимателей? И какие в целом у вас впечатления от форума, то, что он проходит в очном формате?— На форум в Санкт-Петербург приехало достаточно много бизнесменов из Германии. В первую очередь, хотел бы сказать, что они рады тому, что вновь появилась возможность личных встреч. Германский бизнес продолжает с удовольствием инвестировать в Россию. Настроение, которое ощущалось во время этих переговоров, я бы охарактеризовал как умеренно оптимистичное. Конечно, не скрыть того, что существуют политические проблемы у России с Евросоюзом, в который входит Германия. И очень важно, что на фоне этих проблем существует бизнескооперация, которая возводит важные мосты между нами. В то же время мы не можем полностью отделить бизнес и экономику от политики, это составляющие одной реальности. Существуют политические проблемы, и от них невозможно отстраниться абсолютно.— Накануне тема строительства "Северного потокам — 2" получила новое развитие - строительство первой нитки завершено. При этом ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" на данном этапе контрпродуктивны. Не ожидаете ли вы, что Германии придется в обмен на это решение со стороны Вашингтона пойти на какие-либо уступки, например, по американскому сжиженному природному газу?— В данный момент проходят важные переговоры на уровне правительств ФРГ и США, в том числе, и по теме "Северного потока — 2". Однако наша принципиальная позиция ясна, и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне. По поводу санкций наша позиция такова, что такой инструмент – экстерриториальных санкций - неприменим, так как идет вразрез с международным правом.А касательно сотрудничества в сфере энергетики, у нас есть пятидесятилетний опыт надежного энергетического сотрудничества, сначала между Германией и СССР, затем между Германией и Российской Федерацией. И эта надежность всегда была обоюдной, также как был обоюдным и интерес. То есть у нас есть надежное партнерство, которое является фундаментом, на котором можно строить сотрудничество и впредь.Но я также хотел бы добавить, что мы заинтересованы и в том, чтобы соглашение поставок газа через территорию Украины оставалось в силе. Вы знаете, в этом вопросе Германия оказала определенную поддержку, так как это очень важный аспект энергоснабжения европейских стран.И поэтому я надеюсь, что результаты переговоров с США приведут к результатам, в которых будут учтены эти аспекты.— Какие основные вопросы делегация посольства Германии обсуждает с российской стороной на форуме? Какие проекты подписаны или еще планируется подписать?— Бизнес Германии, каждая фирма в отдельности, старается здесь наладить контакты, развивать связи и зафиксировать договоренности по проектам. Есть множество проектов, которые реализуются независимо от посольства. Я знаю, что есть экономические связи и множество проектов, которые уже состоялись, благодаря стараниям представителей бизнеса, и это отражается, прежде всего, в сфере устойчивой энергополитики, которая становится все более важной, так как у нас имеется партнерство по сырьевой части, партнерство, которое все больше фокусируется на вопросах водорода. То есть энергетика, сырье и водород –три основные темы, которые обсуждаются здесь на экономическом форуме в этом году. И они будут обсуждаться в последующие годы.Со стороны немецкого бизнеса есть множество предложений, особенно в сфере транспорта, которые охотно принимаются российской стороной. Я говорю о транспортной инфраструктуре, о мобильности, об автопроме. Также обсуждаются темы промышленности в сфере здравоохранения. То есть предоставляется широкий спектр предложений со стороны немецкого бизнеса. И прогресс налицо.— Можете, пожалуйста, уточнить, о каких проектах в сфере водорода идет речь?— Сотрудничество в сфере водорода – стратегическая тема, которая объединяет сферы науки, экономики, защиты окружающей среды и энергетики. Здесь есть потенциал для сотрудничества России и европейских стран, особенно Германии, потому что с нашей стороны есть, что предложить.Речь идет о большой теме трансформации энергии, и в этом смысле будущее однозначно за водородом в качестве энергоносителя. Есть различные способы производства этого энергоносителя, и здесь опять же объединяются наука и технологии, а также вопросы долгосрочного энергетического партнерства. То есть здесь есть место как научному, так и экономическому сотрудничеству.— По сообщениям СМИ, немецкий концерн Uniper уходит из России. До этого стало известно, что свой бизнес в РФ продала принадлежащая REWE Group сеть Billa. Что это – бегство немецкого капитала из России?— Каждая компания принимает собственное решение касательно того, где и как долго размещать свои инвестиции, в каких странах открывать бизнес, а какие страны покидать.Однако я также замечаю, что есть фирмы, которые наоборот – приезжают в Россию, размещают инвестиции, открывают бизнес. Недавно я присутствовал на церемонии закладки камня одного такого производства в Калужской области.На данный момент в России насчитывается около 4 тысяч немецких фирм или же фирм с немецким капиталом. Мне кажется, это хороший показатель присутствия немецкого бизнеса. И также я хотел бы добавить, что эти фирмы создают надежные рабочие места здесь в России. И этот показатель в 4 тысячи – достаточно стабильное число.Это не значит, что фирмы не обеспокоены. Я слышу озабоченность бизнесменов касательно изменяющегося бизнес-климата, который стоит и нужно улучшать, особенно в сфере более строгих требований по локализации, а также вопросов правовой безопасности.В этом контексте, возможно, можно было бы что-то еще предпринять с российской стороны, чтобы привлечь еще больше немецких фирм.
https://ria.ru/20210605/potok-1735745657.html
https://ria.ru/20210603/potok-1735410805.html
https://ria.ru/20210601/peregovory-1735091526.html
https://ria.ru/20210604/marshrut-1735658552.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735772871_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b877f8f6b0cf3115024b9d2e20955992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, геза андреас фон гайр, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), германия, интервью, экономика

Геза Андреас фон Гайр: позиция ФРГ по "Северному потоку — 2" не изменится

12:00 05.06.2021 (обновлено: 12:19 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосол Германии в России Геза Андреас фон Гайр у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр на полях Петербургского международного экономического форума рассказал в интервью РИА Новости, может ли позиция Берлина по "Северному потоку - 2" измениться и почему, какие проекты сейчас обсуждаются предпринимателями РФ и ФРГ, возможно ли углубление партнерства в сфере энергетики и ответил на вопрос, стоит ли сейчас говорить о "бегстве" немецкого бизнеса из России.
— В рамках ПМЭФ-2021 у вас состоялись встречи с представителями российского и германского бизнеса, какие главные вопросы сейчас основные для предпринимателей? И какие в целом у вас впечатления от форума, то, что он проходит в очном формате?
— На форум в Санкт-Петербург приехало достаточно много бизнесменов из Германии. В первую очередь, хотел бы сказать, что они рады тому, что вновь появилась возможность личных встреч. Германский бизнес продолжает с удовольствием инвестировать в Россию. Настроение, которое ощущалось во время этих переговоров, я бы охарактеризовал как умеренно оптимистичное. Конечно, не скрыть того, что существуют политические проблемы у России с Евросоюзом, в который входит Германия. И очень важно, что на фоне этих проблем существует бизнескооперация, которая возводит важные мосты между нами. В то же время мы не можем полностью отделить бизнес и экономику от политики, это составляющие одной реальности. Существуют политические проблемы, и от них невозможно отстраниться абсолютно.
Путин рассказал о завершении строительства второй нитки Северного потока — 2 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 05:00Петербургский международный экономический форум
Путин объявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2"
Накануне тема строительства "Северного потокам — 2" получила новое развитие - строительство первой нитки завершено. При этом ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против "Северного потока — 2" на данном этапе контрпродуктивны. Не ожидаете ли вы, что Германии придется в обмен на это решение со стороны Вашингтона пойти на какие-либо уступки, например, по американскому сжиженному природному газу?
— В данный момент проходят важные переговоры на уровне правительств ФРГ и США, в том числе, и по теме "Северного потока — 2". Однако наша принципиальная позиция ясна, и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне. По поводу санкций наша позиция такова, что такой инструмент – экстерриториальных санкций - неприменим, так как идет вразрез с международным правом.
А касательно сотрудничества в сфере энергетики, у нас есть пятидесятилетний опыт надежного энергетического сотрудничества, сначала между Германией и СССР, затем между Германией и Российской Федерацией. И эта надежность всегда была обоюдной, также как был обоюдным и интерес. То есть у нас есть надежное партнерство, которое является фундаментом, на котором можно строить сотрудничество и впредь.
Но я также хотел бы добавить, что мы заинтересованы и в том, чтобы соглашение поставок газа через территорию Украины оставалось в силе. Вы знаете, в этом вопросе Германия оказала определенную поддержку, так как это очень важный аспект энергоснабжения европейских стран.
И поэтому я надеюсь, что результаты переговоров с США приведут к результатам, в которых будут учтены эти аспекты.
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 12:57Петербургский международный экономический форум
США могут помешать сертификации "Северного потока — 2", заявил Чижов
Какие основные вопросы делегация посольства Германии обсуждает с российской стороной на форуме? Какие проекты подписаны или еще планируется подписать?
— Бизнес Германии, каждая фирма в отдельности, старается здесь наладить контакты, развивать связи и зафиксировать договоренности по проектам. Есть множество проектов, которые реализуются независимо от посольства. Я знаю, что есть экономические связи и множество проектов, которые уже состоялись, благодаря стараниям представителей бизнеса, и это отражается, прежде всего, в сфере устойчивой энергополитики, которая становится все более важной, так как у нас имеется партнерство по сырьевой части, партнерство, которое все больше фокусируется на вопросах водорода. То есть энергетика, сырье и водород –три основные темы, которые обсуждаются здесь на экономическом форуме в этом году. И они будут обсуждаться в последующие годы.
Со стороны немецкого бизнеса есть множество предложений, особенно в сфере транспорта, которые охотно принимаются российской стороной. Я говорю о транспортной инфраструктуре, о мобильности, об автопроме. Также обсуждаются темы промышленности в сфере здравоохранения. То есть предоставляется широкий спектр предложений со стороны немецкого бизнеса. И прогресс налицо.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 14:03
В Германии рассказали о переговорах с США по "Северному потоку — 2"
— Можете, пожалуйста, уточнить, о каких проектах в сфере водорода идет речь?
— Сотрудничество в сфере водорода – стратегическая тема, которая объединяет сферы науки, экономики, защиты окружающей среды и энергетики. Здесь есть потенциал для сотрудничества России и европейских стран, особенно Германии, потому что с нашей стороны есть, что предложить.
Речь идет о большой теме трансформации энергии, и в этом смысле будущее однозначно за водородом в качестве энергоносителя. Есть различные способы производства этого энергоносителя, и здесь опять же объединяются наука и технологии, а также вопросы долгосрочного энергетического партнерства. То есть здесь есть место как научному, так и экономическому сотрудничеству.
— По сообщениям СМИ, немецкий концерн Uniper уходит из России. До этого стало известно, что свой бизнес в РФ продала принадлежащая REWE Group сеть Billa. Что это – бегство немецкого капитала из России?
— Каждая компания принимает собственное решение касательно того, где и как долго размещать свои инвестиции, в каких странах открывать бизнес, а какие страны покидать.
Однако я также замечаю, что есть фирмы, которые наоборот – приезжают в Россию, размещают инвестиции, открывают бизнес. Недавно я присутствовал на церемонии закладки камня одного такого производства в Калужской области.
На данный момент в России насчитывается около 4 тысяч немецких фирм или же фирм с немецким капиталом. Мне кажется, это хороший показатель присутствия немецкого бизнеса. И также я хотел бы добавить, что эти фирмы создают надежные рабочие места здесь в России. И этот показатель в 4 тысячи – достаточно стабильное число.
Это не значит, что фирмы не обеспокоены. Я слышу озабоченность бизнесменов касательно изменяющегося бизнес-климата, который стоит и нужно улучшать, особенно в сфере более строгих требований по локализации, а также вопросов правовой безопасности.
В этом контексте, возможно, можно было бы что-то еще предпринять с российской стороны, чтобы привлечь еще больше немецких фирм.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 16:02Петербургский международный экономический форум
Путин рассказал о преимуществах маршрута "Северного потока — 2"
 
Петербургский международный экономический форумРоссияГеза Андреас фон ГайрСеверный поток — 2Петербургский международный экономический форум (фонд)ГерманияИнтервьюЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:37В США заявили о работе над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
17:48Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения
17:44Путин подчеркнул контрпродуктивность санкций ЕС против Белоруссии
17:43Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза
17:42Путин обсудил с главой Евросовета перспективы сертификации "Спутник V"
17:32СК начал проверку после смерти студента в Уральском университете
17:30СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР
17:28В Турции запустили производство нового поколения "ГАЗели"
17:27Глава Евросовета пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией
Лента новостейМолния