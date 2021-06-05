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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210605/germaniya-1735763854.html
В Германии заявили о неизменной позиции Берлина по "Северному потоку — 2"
В Германии заявили о неизменной позиции Берлина по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 05.06.2021
В Германии заявили о неизменной позиции Берлина по "Северному потоку — 2"
Принципиальная позиция Берлина по "Северному потоку — 2" не изменится, заявил в интервью РИА Новости посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T11:10
2021-06-05T12:21
петербургский международный экономический форум
россия
геза андреас фон гайр
петербургский международный экономический форум (фонд)
газпром
германия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Принципиальная позиция Берлина по "Северному потоку — 2" не изменится, заявил в интервью РИА Новости посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр."В данный момент проходят важные переговоры на уровне правительств ФРГ и США, в том числе, и по теме "Северного потока — 2", однако наша принципиальная позиция ясна, и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне", - сказал посол на полях "Петербургского международного экономического форума"."По поводу санкций наша позиция такова, что такой инструмент – экстерриториальных санкций - не применим, так как идет вразрез с международным правом", - добавил собеседник агентства.Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210604/forum-1735700964.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры работ по укладке труб "Северный поток-2" в Балтийском море
Флагман строительной флотилии газопровода "Северный поток ‑ 2" Pioneering Spirit. Это крупнейшее в мире трубоукладочное судно ведет круглосуточную работу в Балтийском море, укладывая в среднем три километра труб в день.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
россия, геза андреас фон гайр, петербургский международный экономический форум (фонд), газпром, германия, экономика

В Германии заявили о неизменной позиции Берлина по "Северному потоку — 2"

11:10 05.06.2021 (обновлено: 12:21 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкРабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Принципиальная позиция Берлина по "Северному потоку — 2" не изменится, заявил в интервью РИА Новости посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.
"В данный момент проходят важные переговоры на уровне правительств ФРГ и США, в том числе, и по теме "Северного потока — 2", однако наша принципиальная позиция ясна, и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне", - сказал посол на полях "Петербургского международного экономического форума".
"По поводу санкций наша позиция такова, что такой инструмент – экстерриториальных санкций - не применим, так как идет вразрез с международным правом", - добавил собеседник агентства.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 19:25Петербургский международный экономический форум
"Должны всех кормить?" Путин раскрыл детали по "Северному потоку — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью >>
 
Петербургский международный экономический форумРоссияГеза Андреас фон ГайрПетербургский международный экономический форум (фонд)ГазпромГерманияЭкономика
 
 
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