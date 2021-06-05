В Германии заявили о неизменной позиции Берлина по "Северному потоку — 2"
11:10 05.06.2021 (обновлено: 12:21 05.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкРабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Принципиальная позиция Берлина по "Северному потоку — 2" не изменится, заявил в интервью РИА Новости посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.
"В данный момент проходят важные переговоры на уровне правительств ФРГ и США, в том числе, и по теме "Северного потока — 2", однако наша принципиальная позиция ясна, и она не изменится: мы убеждены в том, что энергобезопасность Европы, а также энергетическая политика Европы должна определяться и определяется европейцами, а не кем бы то ни было извне", - сказал посол на полях "Петербургского международного экономического форума".
"По поводу санкций наша позиция такова, что такой инструмент – экстерриториальных санкций - не применим, так как идет вразрез с международным правом", - добавил собеседник агентства.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток — 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.