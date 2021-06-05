https://ria.ru/20210605/ekolog-1735419799.html

День эколога России

День эколога России - РИА Новости, 05.06.2021

День эколога России

Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. Он был учрежден указом президента РФ... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T00:27

2021-06-05T00:27

2021-06-05T00:27

россия

экология

справки

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Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. Он был учрежден указом президента РФ 21 июня 2007 года. Впервые День эколога в России прошел в 2008 году.Улучшение экологической ситуации, эффективное и рациональное использование богатейших природных ресурсов, которыми обладает Россия, является государственным приоритетом страны, от этого зависит здоровье поколений. Право граждан РФ на благоприятную окружающую среду закреплено в 42 статье Конституции РФ. В рамках борьбы по восстановлению экологии в РФ был принят целый ряд важнейших государственных и федеральных целевых программ.30 апреля 2012 года были утверждены "Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года". 15 апреля 2014 года правительство РФ утвердило Государственную программу "Охрана окружающей среды".Срок ее реализации – до 2024 года.20 апреля 2017 года президент РФ утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года.2017 год был объявлен в России Годом экологии. В рамках Года экологии были восстановлены леса на площади 760 тысяч гектар, созданы новые заповедники и национальные парки. Были открыты новые системы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидированы многие стихийные свалки, разработаны масштабные проекты реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, построены новые очистные сооружения и т.д.В 2018 году была принята программа многолетнего российского национального проекта "Экология". Нацпроект включает 11 федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами 1-2-го класса опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма", "Сохранение лесов", "Внедрение наилучших доступных технологий". Нацпроект был разработан в рамках реализации майского указа президента РФ о целях и стратегических задачах в части экологического благополучия России на период до 2024 года. По традиции мероприятия Дня эколога направлены на привлечение внимания общественности к проблемам экологии. В этот день на особо охраняемых территориях проходят экскурсии, мероприятия по уборке территорий, эколого-просветительские программы, дни открытых дверей, показываются фильмы о заповедниках и национальных парках. Также проводятся конкурсы, мастер-классы и интерактивные занятия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экология, справки