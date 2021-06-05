https://ria.ru/20210605/eda-1735742993.html

Назван способ есть здоровую еду дешево

Назван способ есть здоровую еду дешево - РИА Новости, 05.06.2021

Назван способ есть здоровую еду дешево

Здоровые продукты питания – это не самая дешевая еда. Как можно снизить эту статью расходов, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Асият Хачирова. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T02:10

2021-06-05T02:10

2021-06-05T02:10

россия

здоровье - общество

еда

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Здоровые продукты питания – это не самая дешевая еда. Как можно снизить эту статью расходов, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Асият Хачирова.Нужно максимально использовать преимущества летнего сезона, когда овощи и фрукты, которые являются основой здорового питания, становятся более доступны, посоветовала диетолог. Она отметила, что в это время расширяется выбор полезных продуктов и снижается их цена. По ее словам, летом можно не только пополнить запас витаминов и полезных элементов в организме. Можно также сделать хороший запас полезных продуктов на зиму, что позволит существенно снизить расходы на здоровое питание, когда цены опять вырастут.Фрукты, овощи, ягоды можно и консервировать, и замораживать. Диетолог посоветовала покупать их на фермерских рынках, где продукты часто бывают и вкуснее, и дешевле, чем в магазинах. Еще больше сэкономить можно, если заготавливать то, что выращено на собственном участке. "Сейчас возвращается тренд на земледелие на дачных участках. Выращивание собственными руками из рассады помидорчиков и огурчиков, а потом домашняя консервация всего этого на зиму – это очень здорово спасает. Таким образом вы создаете запас витаминов и сокращаете зимний бюджет на овощи и фрукты, которые потом будут дороже", – заключила Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/dieta-1735408927.html

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