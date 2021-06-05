https://ria.ru/20210605/eda-1735742993.html
Назван способ есть здоровую еду дешево
Назван способ есть здоровую еду дешево - РИА Новости, 05.06.2021
Назван способ есть здоровую еду дешево
Здоровые продукты питания – это не самая дешевая еда. Как можно снизить эту статью расходов, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Асият Хачирова. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T02:10
2021-06-05T02:10
2021-06-05T02:10
россия
здоровье - общество
еда
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Здоровые продукты питания – это не самая дешевая еда. Как можно снизить эту статью расходов, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Асият Хачирова.Нужно максимально использовать преимущества летнего сезона, когда овощи и фрукты, которые являются основой здорового питания, становятся более доступны, посоветовала диетолог. Она отметила, что в это время расширяется выбор полезных продуктов и снижается их цена. По ее словам, летом можно не только пополнить запас витаминов и полезных элементов в организме. Можно также сделать хороший запас полезных продуктов на зиму, что позволит существенно снизить расходы на здоровое питание, когда цены опять вырастут.Фрукты, овощи, ягоды можно и консервировать, и замораживать. Диетолог посоветовала покупать их на фермерских рынках, где продукты часто бывают и вкуснее, и дешевле, чем в магазинах. Еще больше сэкономить можно, если заготавливать то, что выращено на собственном участке. "Сейчас возвращается тренд на земледелие на дачных участках. Выращивание собственными руками из рассады помидорчиков и огурчиков, а потом домашняя консервация всего этого на зиму – это очень здорово спасает. Таким образом вы создаете запас витаминов и сокращаете зимний бюджет на овощи и фрукты, которые потом будут дороже", – заключила Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/dieta-1735408927.html
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россия, здоровье - общество, еда, общество
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Здоровые продукты питания – это не самая дешевая еда
. Как можно снизить эту статью расходов, рассказала в интервью радио Sputnik
диетолог Асият Хачирова.
Нужно максимально использовать преимущества летнего сезона, когда овощи и фрукты, которые являются основой здорового питания, становятся более доступны, посоветовала диетолог. Она отметила, что в это время расширяется выбор полезных продуктов и снижается их цена.
"Основную массу дороговизны здорового питания составляют овощи, поскольку они должны составлять половину нашей здоровой продуктовой корзины. Летом вся эта зелень дешевеет. Лето – это самое "здоровское" время года, когда надо наедаться фруктов и овощей, пока они стоят дешево", – сказала Асият Хачирова.
По ее словам, летом можно не только пополнить запас витаминов и полезных элементов в организме. Можно также сделать хороший запас полезных продуктов на зиму, что позволит существенно снизить расходы на здоровое питание, когда цены опять вырастут.
Фрукты, овощи, ягоды можно и консервировать, и замораживать. Диетолог посоветовала покупать их на фермерских рынках, где продукты часто бывают и вкуснее, и дешевле, чем в магазинах. Еще больше сэкономить можно, если заготавливать то, что выращено на собственном участке.
"Сейчас возвращается тренд на земледелие на дачных участках. Выращивание собственными руками из рассады помидорчиков и огурчиков, а потом домашняя консервация всего этого на зиму – это очень здорово спасает. Таким образом вы создаете запас витаминов и сокращаете зимний бюджет на овощи и фрукты, которые потом будут дороже", – заключила Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.