https://ria.ru/20210605/bol-1735779482.html

Названа смертельная опасность зубной боли

Названа смертельная опасность зубной боли - РИА Новости, 05.06.2021

Названа смертельная опасность зубной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", к каким последствиям могут привести больные зубы. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-05T13:11

2021-06-05T13:11

2021-06-05T13:50

александр мясников (врач)

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", к каким последствиям могут привести больные зубы.По словам специалиста, стоматологические проблемы чреваты не только дискомфортом, но и опасными болезнями. В первую очередь речь идет о головной боли, появляющейся из-за кариеса, поскольку он задевает нервные окончания. Кроме того, боли в голове может вызывать неправильный прикус из-за артрита и артроза верхнечелюстного сустава.Образовавшиеся пробелы между зубами становятся причиной проблем с сердцем из-за поселившихся там бактерий, отметил врач. "Бактерии, вызывая процессы воспаления, "кусают" наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем — не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления", — подчеркнул Мясников.Наиболее опасным последствием посредственного отношения к зубам могут стать проблемы с пищеварением, а в некоторых случаях это провоцирует даже онкологические заболевания пищеварительного тракта."Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом", — объяснил врач. Чтобы избежать проблем с зубами, он посоветовал проверяться у стоматолога раз в полгода. Мясников призвал следить и за молочными зубами, поскольку в деснах тоже могут развиться инфекции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/zuby-1734802779.html

https://rsport.ria.ru/20210531/doktor-1734969431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество