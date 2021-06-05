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Названа смертельная опасность зубной боли
Названа смертельная опасность зубной боли - РИА Новости, 05.06.2021
Названа смертельная опасность зубной боли
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", к каким последствиям могут привести больные зубы. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T13:11
2021-06-05T13:50
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", к каким последствиям могут привести больные зубы.По словам специалиста, стоматологические проблемы чреваты не только дискомфортом, но и опасными болезнями. В первую очередь речь идет о головной боли, появляющейся из-за кариеса, поскольку он задевает нервные окончания. Кроме того, боли в голове может вызывать неправильный прикус из-за артрита и артроза верхнечелюстного сустава.Образовавшиеся пробелы между зубами становятся причиной проблем с сердцем из-за поселившихся там бактерий, отметил врач. "Бактерии, вызывая процессы воспаления, "кусают" наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем — не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления", — подчеркнул Мясников.Наиболее опасным последствием посредственного отношения к зубам могут стать проблемы с пищеварением, а в некоторых случаях это провоцирует даже онкологические заболевания пищеварительного тракта."Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом", — объяснил врач. Чтобы избежать проблем с зубами, он посоветовал проверяться у стоматолога раз в полгода. Мясников призвал следить и за молочными зубами, поскольку в деснах тоже могут развиться инфекции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/zuby-1734802779.html
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александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Названа смертельная опасность зубной боли

13:11 05.06.2021 (обновлено: 13:50 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРабота стоматологии в Иванове
Работа стоматологии в Иванове - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", к каким последствиям могут привести больные зубы.
По словам специалиста, стоматологические проблемы чреваты не только дискомфортом, но и опасными болезнями. В первую очередь речь идет о головной боли, появляющейся из-за кариеса, поскольку он задевает нервные окончания. Кроме того, боли в голове может вызывать неправильный прикус из-за артрита и артроза верхнечелюстного сустава.
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Секрет улыбки: как выбрать зубную пасту и правильно чистить зубыДважды два – основное правило, которое позволит сохранить зубы здоровыми до весьма уважаемого возраста. Чистить зубы нужно два раза в день и минимум по две минуты, говорят стоматологи. Причем, вечерняя процедура гораздо важнее утренней.
Образовавшиеся пробелы между зубами становятся причиной проблем с сердцем из-за поселившихся там бактерий, отметил врач.
"Бактерии, вызывая процессы воспаления, "кусают" наше сердце. Сегодня знаем: проблемы с сердцем — не только высокий холестерин, это именно процессы воспаления", — подчеркнул Мясников.
Наиболее опасным последствием посредственного отношения к зубам могут стать проблемы с пищеварением, а в некоторых случаях это провоцирует даже онкологические заболевания пищеварительного тракта.
"Бактерии, которые находятся в больных деснах, вызывают рак поджелудочной железы. Мы знаем еще ряд онкологических заболеваний пищеварительного тракта, которые связаны с пародонтитом", — объяснил врач.
Чтобы избежать проблем с зубами, он посоветовал проверяться у стоматолога раз в полгода. Мясников призвал следить и за молочными зубами, поскольку в деснах тоже могут развиться инфекции.
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