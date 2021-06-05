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Суд арестовал обвиняемых в обмане ветерана Пронина
Суд арестовал обвиняемых в обмане ветерана Пронина - РИА Новости, 05.06.2021
Суд арестовал обвиняемых в обмане ветерана Пронина
Суд в Москве арестовал двух обвиняемых в обмане ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной... РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-05T15:04
2021-06-05T17:43
людмила нефедова
россия
ирина волк
ювао (москва)
великая отечественная война (1941-1945)
дмитрий песков
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Суд в Москве арестовал двух обвиняемых в обмане ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.Об этом ходатайствовал начальник специализированного отделения по расследованию преступлений общеуголовной направленности "дистанционные хищения" СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД по Москве, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.В субботу суд избрал меру пресечения сначала одному, а затем другому мошеннику. По словам Нефедовой, второй — житель подмосковного Реутова.Их задержали накануне. У аферистов изъяли телефоны, банковские карты и деньги. Как ранее отмечала Нефедова, им выдвинули обвинения по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере"). По ней им грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере до миллиона рублей или трехлетнего дохода.Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге. На прошедшем 9 мая параде Победы он сидел рядом с Владимиром Путиным.Ветерану 29 мая домой позвонил мнимый "полицейский", который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей — "для поиска мошенника". В МВД не исключают, что, помимо 96-летнего Пронина, от действий мошенников пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эту информацию проверяют.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инцидент "чудовищной ситуацией", выразив надежду на то, что "этих подонков найдут".
https://ria.ru/20210604/pronin-1735602638.html
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людмила нефедова, россия, ирина волк, ювао (москва), великая отечественная война (1941-1945), дмитрий песков, москва, происшествия

Суд арестовал обвиняемых в обмане ветерана Пронина

15:04 05.06.2021 (обновлено: 17:43 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВ зале судбеных заседаний Московского областного суда
В зале судбеных заседаний Московского областного суда - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Суд в Москве арестовал двух обвиняемых в обмане ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Об этом ходатайствовал начальник специализированного отделения по расследованию преступлений общеуголовной направленности "дистанционные хищения" СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД по Москве, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В субботу суд избрал меру пресечения сначала одному, а затем другому мошеннику. По словам Нефедовой, второй — житель подмосковного Реутова.
Их задержали накануне. У аферистов изъяли телефоны, банковские карты и деньги. Как ранее отмечала Нефедова, им выдвинули обвинения по части 4 статьи 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере"). По ней им грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере до миллиона рублей или трехлетнего дохода.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 12:52
Аферистов, обманувших ветерана Пронина, координировали из-за рубежа
Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге. На прошедшем 9 мая параде Победы он сидел рядом с Владимиром Путиным.
Ветерану 29 мая домой позвонил мнимый "полицейский", который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей — "для поиска мошенника". В МВД не исключают, что, помимо 96-летнего Пронина, от действий мошенников пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эту информацию проверяют.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инцидент "чудовищной ситуацией", выразив надежду на то, что "этих подонков найдут".
Дмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 13:57
Песков высказался о краже у ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы
 
Людмила НефедоваРоссияИрина ВолкЮВАО (Москва)Великая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий ПесковМоскваПроисшествия
 
 
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