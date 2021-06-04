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Экс-мэра Владивостока Гуменюка заподозрили в получении взятки
Экс-мэра Владивостока Гуменюка заподозрили в получении взятки - РИА Новости, 04.06.2021
Экс-мэра Владивостока Гуменюка заподозрили в получении взятки
Силовики проводят следственные действия, чтобы задокументировать получение взятки экс-мэром Владивостока Олегом Гуменюком. Об этом РИА Новости сообщил источник... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:31
2021-06-04T08:44
олег гуменюк (политик)
россия
константин шестаков
олег кожемяко
юрий трутнев
владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн — РИА Новости. Силовики проводят следственные действия, чтобы задокументировать получение взятки экс-мэром Владивостока Олегом Гуменюком. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.Ее размер собеседник агентства не уточнил.Ранее стало известно об обысках дома у политика. По данным источника РИА Новости, Гуменюк находился в статусе свидетеля. По его словам, следственные мероприятия связаны с делом о махинациях на городских кладбищах.Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федерального округе Юрий Трутнев, проехавшись по Владивостоку, раскритиковал его и призвал найти нового человека на эту должность.На ненадлежащую работу мэра также пожаловался губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. Исполняющим обязанности главы городской администрации назначили бывшего зампреда правительства Приморья Константина Шестакова.
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олег гуменюк (политик), россия, константин шестаков, олег кожемяко, юрий трутнев, владивосток, приморский край, происшествия

Экс-мэра Владивостока Гуменюка заподозрили в получении взятки

08:31 04.06.2021 (обновлено: 08:44 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Татьяна МеельМэр Владивостока Олег Гуменюк
Мэр Владивостока Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн — РИА Новости. Силовики проводят следственные действия, чтобы задокументировать получение взятки экс-мэром Владивостока Олегом Гуменюком. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Ее размер собеседник агентства не уточнил.
Ранее стало известно об обысках дома у политика. По данным источника РИА Новости, Гуменюк находился в статусе свидетеля. По его словам, следственные мероприятия связаны с делом о махинациях на городских кладбищах.
Гуменюк написал заявление об уходе с поста мэра с 19 мая после того, как вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федерального округе Юрий Трутнев, проехавшись по Владивостоку, раскритиковал его и призвал найти нового человека на эту должность.
На ненадлежащую работу мэра также пожаловался губернатор Олег Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные деньги на развитие, но качественных изменений не происходит. Исполняющим обязанности главы городской администрации назначили бывшего зампреда правительства Приморья Константина Шестакова.
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Олег Гуменюк (политик)РоссияКонстантин ШестаковОлег КожемякоЮрий ТрутневВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
 
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