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Источник назвал причину аварийной посадки военного вертолета в Киргизии
Источник назвал причину аварийной посадки военного вертолета в Киргизии - РИА Новости, 04.06.2021
Источник назвал причину аварийной посадки военного вертолета в Киргизии
Причиной аварийной посадки вертолета министерства обороны Киргизии вблизи границы с Таджикистаном стала техническая неисправность, сообщил РИА Новости в пятницу РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T13:15
2021-06-04T13:15
2021-06-04T13:41
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БИШКЕК, 4 июн - РИА Новости. Причиной аварийной посадки вертолета министерства обороны Киргизии вблизи границы с Таджикистаном стала техническая неисправность, сообщил РИА Новости в пятницу источник в министерстве."Самолет МИ-8 МТ, принадлежащий министерству обороны, совершил аварийную посадку в Алайском районе Ошской области по причине технической неисправности", - заявил собеседник агентства.По его словам, на борту воздушного судна находилось 15 человек, летчики и несколько пассажиров получили легкие травмы. Точное количество пострадавших сейчас выясняется.На место аварийной посадки военного вертолета в Киргизии отправлены три бригады скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.“Получена информация о происшествии с вертолетом в Кичи-Алае Ноокатского района Ошской области, в результате которого имеются пострадавшие. На место происшествия направлены три бригады скорой медицинской помощи. При поступлении пострадавших в стационары будет дана дополнительная информация”, - заявил представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20210604/granitsa-1735543056.html
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