Киргизский военный вертолет аварийно сел у границы с Таджикистаном
12:42 04.06.2021 (обновлено: 12:58 04.06.2021)
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
БИШКЕК, 4 июн - РИА Новости. Военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии совершил аварийную посадку вблизи границы с Таджикистаном, сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
"Военный вертолет совершил аварийную посадку", - заявили в ведомстве.
По данным пресс-службы, число пострадавших уточняется.
Также в спецслужбе отметили, что на борту вертолета не было главы Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева. Ранее ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что вертолет направлялся в зону обострения на киргизско-таджикской границе и предположили, что на нем мог лететь Ташиев, который, как заявляли в пресс-службе ранее, отправился в приграничную зону для разрешения инцидента.
Ранее в киргизском погранведомстве заявили, что таджикистанские военные ночью начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Киргизии. Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренностей по границе и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии перевели на усиленный вариант несения службы.
В Душанбе отвергли обвинение киргизской стороны в нарушении договоренностей. По информации пресс-центра погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, пограничным нарядом осуществляется охрана по согласованной линии госграницы двух стран.
Предыдущий конфликт на границе двух стран, унесший жизни более чем 50 человек с обеих сторон, происходил в конце апреля в другом районе - в приграничной Баткенской области Киргизии.