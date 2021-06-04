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Киргизский военный вертолет аварийно сел у границы с Таджикистаном
Киргизский военный вертолет аварийно сел у границы с Таджикистаном - РИА Новости, 04.06.2021
Киргизский военный вертолет аварийно сел у границы с Таджикистаном
Военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии совершил аварийную посадку вблизи границы с Таджикистаном, сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:42
2021-06-04T12:58
ситуация на границе киргизии и таджикистана
ми-8
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 4 июн - РИА Новости. Военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии совершил аварийную посадку вблизи границы с Таджикистаном, сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии."Военный вертолет совершил аварийную посадку", - заявили в ведомстве.По данным пресс-службы, число пострадавших уточняется.Также в спецслужбе отметили, что на борту вертолета не было главы Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева. Ранее ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что вертолет направлялся в зону обострения на киргизско-таджикской границе и предположили, что на нем мог лететь Ташиев, который, как заявляли в пресс-службе ранее, отправился в приграничную зону для разрешения инцидента.Ранее в киргизском погранведомстве заявили, что таджикистанские военные ночью начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Киргизии. Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренностей по границе и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии перевели на усиленный вариант несения службы.В Душанбе отвергли обвинение киргизской стороны в нарушении договоренностей. По информации пресс-центра погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, пограничным нарядом осуществляется охрана по согласованной линии госграницы двух стран.Предыдущий конфликт на границе двух стран, унесший жизни более чем 50 человек с обеих сторон, происходил в конце апреля в другом районе - в приграничной Баткенской области Киргизии.
https://ria.ru/20210604/tadzhikistan-1735563321.html
https://ria.ru/20210510/gosdep-1731691592.html
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, ми-8, таджикистан, киргизия, в мире

Киргизский военный вертолет аварийно сел у границы с Таджикистаном

12:42 04.06.2021 (обновлено: 12:58 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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БИШКЕК, 4 июн - РИА Новости. Военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии совершил аварийную посадку вблизи границы с Таджикистаном, сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
"Военный вертолет совершил аварийную посадку", - заявили в ведомстве.
По данным пресс-службы, число пострадавших уточняется.
Также в спецслужбе отметили, что на борту вертолета не было главы Госкомитета нацбезопасности Камчыбека Ташиева. Ранее ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что вертолет направлялся в зону обострения на киргизско-таджикской границе и предположили, что на нем мог лететь Ташиев, который, как заявляли в пресс-службе ранее, отправился в приграничную зону для разрешения инцидента.
Военнослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
10:30
Душанбе отверг обвинения Бишкека в нарушении договоренностей по границе
Ранее в киргизском погранведомстве заявили, что таджикистанские военные ночью начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Киргизии. Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренностей по границе и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии перевели на усиленный вариант несения службы.
В Душанбе отвергли обвинение киргизской стороны в нарушении договоренностей. По информации пресс-центра погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, пограничным нарядом осуществляется охрана по согласованной линии госграницы двух стран.
Предыдущий конфликт на границе двух стран, унесший жизни более чем 50 человек с обеих сторон, происходил в конце апреля в другом районе - в приграничной Баткенской области Киргизии.
Военнослужащий Киргизии стоит у сгоревшей машины на границе Таджикистана и Киргизии в селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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