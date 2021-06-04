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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/venera-1735552218.html
Рогозин допустил участие США в проекте полета на Венеру
Рогозин допустил участие США в проекте полета на Венеру - РИА Новости, 04.06.2021
Рогозин допустил участие США в проекте полета на Венеру
Проект межпланетной станции "Венера-Д" вновь может стать российско-американским по просьбе ученых, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:20
2021-06-04T09:20
петербургский международный экономический форум
билл нельсон
петербургский международный экономический форум (фонд)
космос - риа наука
российская академия наук
наса
дмитрий рогозин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Проект межпланетной станции "Венера-Д" вновь может стать российско-американским по просьбе ученых, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости на ПМЭФ."Российская академия наук хотела бы сохранить проект "Венера-Д" как совместный российско-американский, и я склоняюсь к этой точке зрения. Если в контексте наших отношений с господином Нельсоном (Билл Нельсон, новый глава НАСА – ред.) у нас сложится взаимопонимание, то так и будет", - сказал Рогозин.Миссия предусматривает высадку на Венеру долгоживущей посадочной станции. Проект разрабатывался как совместный с 2013 года с небольшим перерывом в 2014 году. Однако в последующем Роскосмос объявлял, что "Венера-Д" будет национальным проектом с возможным частичным участием иностранных партнеров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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билл нельсон, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, российская академия наук, наса, дмитрий рогозин

Рогозин допустил участие США в проекте полета на Венеру

09:20 04.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Проект межпланетной станции "Венера-Д" вновь может стать российско-американским по просьбе ученых, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Российская академия наук хотела бы сохранить проект "Венера-Д" как совместный российско-американский, и я склоняюсь к этой точке зрения. Если в контексте наших отношений с господином Нельсоном (Билл Нельсон, новый глава НАСА – ред.) у нас сложится взаимопонимание, то так и будет", - сказал Рогозин.
Миссия предусматривает высадку на Венеру долгоживущей посадочной станции. Проект разрабатывался как совместный с 2013 года с небольшим перерывом в 2014 году. Однако в последующем Роскосмос объявлял, что "Венера-Д" будет национальным проектом с возможным частичным участием иностранных партнеров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумБилл НельсонПетербургский международный экономический форум (фонд)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наукНАСАДмитрий Рогозин
 
 
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