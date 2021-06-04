https://ria.ru/20210604/venera-1735552218.html

Рогозин допустил участие США в проекте полета на Венеру

Рогозин допустил участие США в проекте полета на Венеру - РИА Новости, 04.06.2021

Рогозин допустил участие США в проекте полета на Венеру

Проект межпланетной станции "Венера-Д" вновь может стать российско-американским по просьбе ученых, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:20

2021-06-04T09:20

2021-06-04T09:20

петербургский международный экономический форум

билл нельсон

петербургский международный экономический форум (фонд)

космос - риа наука

российская академия наук

наса

дмитрий рогозин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Проект межпланетной станции "Венера-Д" вновь может стать российско-американским по просьбе ученых, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости на ПМЭФ."Российская академия наук хотела бы сохранить проект "Венера-Д" как совместный российско-американский, и я склоняюсь к этой точке зрения. Если в контексте наших отношений с господином Нельсоном (Билл Нельсон, новый глава НАСА – ред.) у нас сложится взаимопонимание, то так и будет", - сказал Рогозин.Миссия предусматривает высадку на Венеру долгоживущей посадочной станции. Проект разрабатывался как совместный с 2013 года с небольшим перерывом в 2014 году. Однако в последующем Роскосмос объявлял, что "Венера-Д" будет национальным проектом с возможным частичным участием иностранных партнеров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210529/mks-1734686524.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билл нельсон, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, российская академия наук, наса, дмитрий рогозин