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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210604/valaam-1735646822.html
Валаам создал новую однодневную программу для туристов
Валаам создал новую однодневную программу для туристов - РИА Новости, 04.06.2021
Валаам создал новую однодневную программу для туристов
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь разработал новую однодневную программу для паломников, которые теперь могут посетить... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:28
2021-06-04T15:28
религия и мировоззрение
ладожское озеро
ржд
сортавала
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь разработал новую однодневную программу для паломников, которые теперь могут посетить монастырь, купив единый билет на поезд и "метеор" до острова, рассказал РИА Новости директор паломнической службы монастыря Игорь Степанов.Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении Патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага В Ладожском озере. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят Центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.Валаам за три с половиной часаРанее ОАО "РЖД" начало продажу билетов на составные маршруты Москва-Сортавала-Валаам и Санкт-Петербург-Сортавала-Валаам. В Сортавале туристы могут сделать пересадку с поезда на "метеор", который идет по Ладоге до монастыря один час."Новый маршрут согласован с монастырем, мы сделали под него специальную программу: в нее вошли большая пешеходная экскурсия по центральной усадьбе, лекция-концерт певчих праздничного хора монастыря "Древний Валаамский распев" и легкий обед. Вся программа на острове – на три с половиной часа. Надеемся, что паломники будут довольны", - сказал Степанов.После ввода нового маршрута количество паломников может вырасти на 19 тысяч человек в летние месяцы – это при максимальной загрузке, отмечает Степанов, но "монастырь может принять и обслужить это количество людей"."Такой тур на Валаам можно купить, зайдя на сайт РЖД и выбрав маршрут туда "Сортавала – Валаам" и обратно "Валаам-Сортавала". Этот тур стоит порядка 4 тысяч рублей. На том же сайте можно купить мультимодальный билет: например, из Москвы или Санкт-Петербурга через Сортавалу на Валаам и обратно", - отмечает директор паломнической службы.Остаться надолгоПо словам Степанова, у паломников есть альтернатива, как добраться до острова: кроме судов РЖД на Валаам ходят "метеоры" монастырского флота – из Сортавалы и Приозерска."Паломники могут купить однодневные и многодневные туры и посетить монастырь в составе группы или сделать это индивидуально. В последнем случае купить билет на монастырские суда можно, если подтверждено бронирование в паломнических домах (гостиницах – ред.) монастыря - тогда остаться на острове можно на столько, сколько нужно. Мы разработаем все так, чтобы не завезти людей на остров больше, чем мы можем разместить или вывезти", - рассказал собеседник агентства.Он отметил, что и на судне РЖД, и на судах монастырского флота действуют строгие санитарные нормы. "Паломникам замеряют температуру, мы не пускаем на борт людей с признаками ОРВИ. Если человек болен, ему вернут стоимость билета и программы, но на судно не посадят", - предупреждает директор паломнической службы.Чтобы забронировать номер в паломническом доме и билет на судно, купить экскурсионную программу, нужно связаться паломнической службой монастыря или паломническими домами, телефоны которых указаны на сайте монастыря, а на сайте паломнической службы монастыря с этого года также можно купить онлайн однодневный тур из Сортавалы, Приозерска или Петербурга, добавил Степанов.Паломнический сезон начался на Валааме в мае. Как ранее уточнила в беседе с РИА Новости старший методист паломнической службы монастыря Ирина Матвеева, паломникам нужно "носить маски в помещениях - храмах, свечных лавках, на корабле, и стараться соблюдать социальную дистанцию". По ее словам, монастырь действует в рамках санитарных предписаний властей Карелии.
https://ria.ru/20200713/1574298813.html
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ладожское озеро, ржд, сортавала, санкт-петербург

Валаам создал новую однодневную программу для туристов

15:28 04.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСобор Преображения Господня Валаамского Спасо-Преображенского монастыря
Собор Преображения Господня Валаамского Спасо-Преображенского монастыря - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь разработал новую однодневную программу для паломников, которые теперь могут посетить монастырь, купив единый билет на поезд и "метеор" до острова, рассказал РИА Новости директор паломнической службы монастыря Игорь Степанов.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении Патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага В Ладожском озере. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят Центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.

Валаам за три с половиной часа

Ранее ОАО "РЖД" начало продажу билетов на составные маршруты Москва-Сортавала-Валаам и Санкт-Петербург-Сортавала-Валаам. В Сортавале туристы могут сделать пересадку с поезда на "метеор", который идет по Ладоге до монастыря один час.
"Новый маршрут согласован с монастырем, мы сделали под него специальную программу: в нее вошли большая пешеходная экскурсия по центральной усадьбе, лекция-концерт певчих праздничного хора монастыря "Древний Валаамский распев" и легкий обед. Вся программа на острове – на три с половиной часа. Надеемся, что паломники будут довольны", - сказал Степанов.
После ввода нового маршрута количество паломников может вырасти на 19 тысяч человек в летние месяцы – это при максимальной загрузке, отмечает Степанов, но "монастырь может принять и обслужить это количество людей".
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"Такой тур на Валаам можно купить, зайдя на сайт РЖД и выбрав маршрут туда "Сортавала – Валаам" и обратно "Валаам-Сортавала". Этот тур стоит порядка 4 тысяч рублей. На том же сайте можно купить мультимодальный билет: например, из Москвы или Санкт-Петербурга через Сортавалу на Валаам и обратно", - отмечает директор паломнической службы.

Остаться надолго

По словам Степанова, у паломников есть альтернатива, как добраться до острова: кроме судов РЖД на Валаам ходят "метеоры" монастырского флота – из Сортавалы и Приозерска.
"Паломники могут купить однодневные и многодневные туры и посетить монастырь в составе группы или сделать это индивидуально. В последнем случае купить билет на монастырские суда можно, если подтверждено бронирование в паломнических домах (гостиницах – ред.) монастыря - тогда остаться на острове можно на столько, сколько нужно. Мы разработаем все так, чтобы не завезти людей на остров больше, чем мы можем разместить или вывезти", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что и на судне РЖД, и на судах монастырского флота действуют строгие санитарные нормы. "Паломникам замеряют температуру, мы не пускаем на борт людей с признаками ОРВИ. Если человек болен, ему вернут стоимость билета и программы, но на судно не посадят", - предупреждает директор паломнической службы.
Чтобы забронировать номер в паломническом доме и билет на судно, купить экскурсионную программу, нужно связаться паломнической службой монастыря или паломническими домами, телефоны которых указаны на сайте монастыря, а на сайте паломнической службы монастыря с этого года также можно купить онлайн однодневный тур из Сортавалы, Приозерска или Петербурга, добавил Степанов.
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Паломнический сезон начался на Валааме в мае. Как ранее уточнила в беседе с РИА Новости старший методист паломнической службы монастыря Ирина Матвеева, паломникам нужно "носить маски в помещениях - храмах, свечных лавках, на корабле, и стараться соблюдать социальную дистанцию". По ее словам, монастырь действует в рамках санитарных предписаний властей Карелии.
 
Религия и мировоззрениеЛадожское озероРЖДСортавалаСанкт-Петербург
 
 
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