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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735728071.html
Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев
Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев - РИА Новости, 04.06.2021
Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев
Вакцинация иностранцев в России может начаться в ближайшее время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T21:31
2021-06-04T22:47
здоровье - общество
дмитрий песков
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Вакцинация иностранцев в России может начаться в ближайшее время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это вопрос месяца-двух, наверное. Ну это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину", — уточнил он.Ранее Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний — производителей вакцины "Спутник V" заявил, что Россия обеспечит условия для платной вакцинации иностранцев. Он поручил правительству проработать этот вопрос до конца месяца.Как отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, эта идея касается в первую очередь иностранных граждан, работающих в России. Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.
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Путин рассказал о платной вакцинации иностранцев от COVID-19
Прошу правительство, регионы и бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции. Много таких специалистов заняты у нас в строительстве, торговле, в сфере услуг и жилищно-коммунальном хозяйстве. Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок. Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских компаний, да и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.
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здоровье - общество, дмитрий песков, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия

Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев

21:31 04.06.2021 (обновлено: 22:47 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Вакцинация иностранцев в России может начаться в ближайшее время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это вопрос месяца-двух, наверное. Ну это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину", — уточнил он.
Ранее Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний — производителей вакцины "Спутник V" заявил, что Россия обеспечит условия для платной вакцинации иностранцев. Он поручил правительству проработать этот вопрос до конца месяца.
Как отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, эта идея касается в первую очередь иностранных граждан, работающих в России.
Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииРоссия
 
 
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