https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735728071.html

Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев

Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев - РИА Новости, 04.06.2021

Песков рассказал, когда в России начнут вакцинировать иностранцев

Вакцинация иностранцев в России может начаться в ближайшее время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T21:31

2021-06-04T21:31

2021-06-04T22:47

здоровье - общество

дмитрий песков

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Вакцинация иностранцев в России может начаться в ближайшее время, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это вопрос месяца-двух, наверное. Ну это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину", — уточнил он.Ранее Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний — производителей вакцины "Спутник V" заявил, что Россия обеспечит условия для платной вакцинации иностранцев. Он поручил правительству проработать этот вопрос до конца месяца.Как отмечал глава Минздрава Михаил Мурашко, эта идея касается в первую очередь иностранных граждан, работающих в России. Сейчас в России доступны три двухкомпонентные вакцины —"Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Кроме того, зарегистрировали и "Спутник Лайт" — первый компонент "Спутника V". По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, этот препарат в основном ориентирован на внешние рынки.

https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735725954.html

россия

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2021

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Путин рассказал о платной вакцинации иностранцев от COVID-19 Прошу правительство, регионы и бизнес совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции. Много таких специалистов заняты у нас в строительстве, торговле, в сфере услуг и жилищно-коммунальном хозяйстве. Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок. Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских компаний, да и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. 2021-06-04T21:31 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дмитрий песков, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия