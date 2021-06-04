https://ria.ru/20210604/twitter-1735713473.html

В Нигерии заблокировали работу Twitter

В Нигерии заблокировали работу Twitter - РИА Новости, 04.06.2021

В Нигерии заблокировали работу Twitter

Федеральное правительство Нигерии на неопределенный срок приостановило работу в стране соцсети Twitter, говорится в заявлении на сайте нигерийского министерства РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T19:24

2021-06-04T19:24

2021-06-04T19:59

мухаммаду бухари

в мире

нигерия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Федеральное правительство Нигерии на неопределенный срок приостановило работу в стране соцсети Twitter, говорится в заявлении на сайте нигерийского министерства информации и культуры."Федеральное правительство приостановило на неопределенный срок функционирование сервиса микроблогов и социальной сети Twitter в Нигерии", - отмечается в заявлении на сайте министерства.Согласно пресс-релизу, министр информации и культуры Нигерии Альхаджи Лай Мохаммед заявил о "постоянном использовании" Twitter для деятельности, которая способна "подорвать... существование Нигерии".Ранее на этой неделе Twitter удалил сообщение президента Нигерии Мухаммаду Бухари, объяснив такую меру нарушением правил поведения в социальной сети. Как сообщала газета Nation, во вторник Бухари написал в Twitter, что "многие из тех, кто сегодня ведет себя плохо, слишком молоды, чтобы знать о разрушениях и гибели во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 годах". Ряд нигерийских СМИ выразили мнение, что Бухари в твите пригрозил сторонникам сепаратистского движения за отделение Биафры - региона на юго-востоке Нигерии. Идея независимости региона в 1960-70-х годах привела к кровопролитной гражданской войне, погибли около 1 миллиона человек.Комментируя ситуацию с удалением поста, министр информации и культуры Нигерии Лай Мохаммед заявил ранее, что "президент может свободно выражать свое мнение, если он обеспокоен ситуацией".

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/tvitter-1734438861.html

https://ria.ru/20210517/twitter-1732671726.html

нигерия

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мухаммаду бухари, в мире, нигерия, twitter