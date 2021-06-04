https://ria.ru/20210604/tseny-1735626441.html

Вице-премьер Абрамченко рассказала о стабилизации цен на продукты

Вице-премьер Абрамченко рассказала о стабилизации цен на продукты - РИА Новости, 04.06.2021

Вице-премьер Абрамченко рассказала о стабилизации цен на продукты

Цены на продукты питания в России стабилизировались, рост цен превышает инфляцию только на так называемый "борщевой набор", заявила в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:23

2021-06-04T14:23

2021-06-04T15:01

виктория абрамченко

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Цены на продукты питания в России стабилизировались, рост цен превышает инфляцию только на так называемый "борщевой набор", заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.Отвечая на вопрос, можно ли говорить о стабилизации цен на продукты, заместитель председателя правительства сказала: "Можно так говорить". Она также указала, что в кабинете министров налажен мониторинг цен на еженедельной основе, при этом данные поступают из разных источников: от контрольно-кассовой техники, Росстата, Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза."Все эти данные собираются воедино, и мы смотрим всю цепочку, от производства до контрольно-кассовой техники, до конкретного потребителя, что происходит с ценами. И в последнюю неделю мы фиксируем превышение цен над уровнем инфляции только в отношении "борщевого набора", но это сезонный фактор. Самый большой вклад, больше 11% - это картофель", - добавила Абрамченко.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/tseny-1735569930.html

https://ria.ru/20210604/shekhterman-1735549229.html

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виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика