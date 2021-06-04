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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/tseny-1735626441.html
Вице-премьер Абрамченко рассказала о стабилизации цен на продукты
Вице-премьер Абрамченко рассказала о стабилизации цен на продукты - РИА Новости, 04.06.2021
Вице-премьер Абрамченко рассказала о стабилизации цен на продукты
Цены на продукты питания в России стабилизировались, рост цен превышает инфляцию только на так называемый "борщевой набор", заявила в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:23
2021-06-04T15:01
виктория абрамченко
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Цены на продукты питания в России стабилизировались, рост цен превышает инфляцию только на так называемый "борщевой набор", заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.Отвечая на вопрос, можно ли говорить о стабилизации цен на продукты, заместитель председателя правительства сказала: "Можно так говорить". Она также указала, что в кабинете министров налажен мониторинг цен на еженедельной основе, при этом данные поступают из разных источников: от контрольно-кассовой техники, Росстата, Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза."Все эти данные собираются воедино, и мы смотрим всю цепочку, от производства до контрольно-кассовой техники, до конкретного потребителя, что происходит с ценами. И в последнюю неделю мы фиксируем превышение цен над уровнем инфляции только в отношении "борщевого набора", но это сезонный фактор. Самый большой вклад, больше 11% - это картофель", - добавила Абрамченко.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/tseny-1735569930.html
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виктория абрамченко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика

Вице-премьер Абрамченко рассказала о стабилизации цен на продукты

14:23 04.06.2021 (обновлено: 15:01 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко выпускает новость на сайт ria.ru на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко выпускает новость на сайт ria.ru на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Цены на продукты питания в России стабилизировались, рост цен превышает инфляцию только на так называемый "борщевой набор", заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
Отвечая на вопрос, можно ли говорить о стабилизации цен на продукты, заместитель председателя правительства сказала: "Можно так говорить". Она также указала, что в кабинете министров налажен мониторинг цен на еженедельной основе, при этом данные поступают из разных источников: от контрольно-кассовой техники, Росстата, Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза.
Продуктовый магазин в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
10:53Петербургский международный экономический форум
Генпрокурор рассказал о завышении цен на продукты
"Все эти данные собираются воедино, и мы смотрим всю цепочку, от производства до контрольно-кассовой техники, до конкретного потребителя, что происходит с ценами. И в последнюю неделю мы фиксируем превышение цен над уровнем инфляции только в отношении "борщевого набора", но это сезонный фактор. Самый большой вклад, больше 11% - это картофель", - добавила Абрамченко.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Главный исполнительный директор компании Х5 Retail Group N.V. Игорь Шехтерман на Цифровизация ретейла: технологии и лидерство в рамках ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
08:59Петербургский международный экономический форум
Игорь Шехтерман: регулирование цен вернет нас к СССР
 
Петербургский международный экономический форумВиктория АбрамченкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Экономика
 
 
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