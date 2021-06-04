https://ria.ru/20210604/trafik-1735566954.html

Авиатрафик ЕС через Белоруссию упал после ЧП с самолетом Ryanair

Авиатрафик ЕС через Белоруссию упал после ЧП с самолетом Ryanair - РИА Новости, 04.06.2021

Авиатрафик ЕС через Белоруссию упал после ЧП с самолетом Ryanair

Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Число авиалайнеров, использующих воздушное пространство Белоруссии для полетов в Евросоюз и через него, после инцидента с... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:43

2021-06-04T10:43

2021-06-04T10:43

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733773977_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_ff4c790b760bf9668f4380f9efb58491.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Число авиалайнеров, использующих воздушное пространство Белоруссии для полетов в Евросоюз и через него, после инцидента с Rayanair сократилось менее чем на половину – с 420 до 253 рейсов в сутки, сообщил РИА Новости представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации Евроконтроль (EUROCONTROL)."За последние семь дней в среднем воздушный трафик достигал 253 рейса в сутки. В течение семи дней до 20 мая, то есть двумя неделями ранее, показатель трафика составлял порядка 420 рейсов в сутки", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что речь идет обо всех рейсах, которые направляются через воздушное пространство Белоруссии не только непосредственно в Евросоюз, но во всю зону ответственности Евроконтроля, включая рейсы, которые используют европейское воздушное пространство как транзитное."Рейс может иметь пункт отправления и пункт назначения за пределами нашего пространства, к примеру, рейс из Санкт-Петербурга в Кейптаун может проходить через Белоруссию, а затем через зону Евроконтроля", - сказал он.Представитель Евроконтроля также добавил, что "те рейсы, которые все еще продолжают осуществляться через белорусское воздушное пространство, выполняются, в основном, неевропейскими перевозчиками".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Утверждение решения по закрытию европейского неба и аэропортов для белорусских самолетов на уровне всего Евросоюза ожидается в пятницу.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Ранее Eurocontrol сообщал, что до инцидента 23 мая больше всего рейсов в ЕС с пролетом в небе Белоруссии приходилось на "Белавиа" (в среднем - 46), "Аэрофлот" (28), Turkish Airlines (14) и AirChina (10). В топе стран, связанных между собой воздушным мостом с использованием белорусского воздушного пространства: Германия - Россия, Китай - Германия, Белоруссия - Украина, Италия - Россия, Белоруссия - Турция, Россия - Сербия и Черногория, Франция - Россия и Россия - Швейцария.

https://ria.ru/20210603/protasevich-1735513268.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/belorussiya-1735500270.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/krym-1735491113.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, евросоюз, белоруссия, в мире