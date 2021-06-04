https://ria.ru/20210604/sud-1735690440.html
Жительница Чувашии, избивавшая детей кабелем, получила условный срок
Жительница Чувашии, избивавшая детей кабелем, получила условный срок - РИА Новости, 04.06.2021
Жительница Чувашии, избивавшая детей кабелем, получила условный срок
Жительница Чувашии, избивавшая сына и дочь, в том числе кабелем от телефона и выбивалкой для ковров, получила 3 года 3 месяца лишения свободы условно с... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:48
2021-06-04T17:48
2021-06-04T17:48
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новочебоксарск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Жительница Чувашии, избивавшая сына и дочь, в том числе кабелем от телефона и выбивалкой для ковров, получила 3 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года, сообщается на сайте СК по региону.Ранее сообщалось, что жительницу Новочебоксарска, подозреваемую в систематическом избиении двоих малолетних детей, лишили родительских прав и возбудили в отношении неё уголовное дело об истязании."Доказательства ... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 26-летней жительнице города Новочебоксарска. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних лиц, заведомо для виновной находящихся в беспомощном состоянии), ст. 156 УК РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.По данным следствия, женщина жила в общежитии Новочебоксарска с пятилетней дочерью и четырехлетним сыном. Как заявляют в СК, с июля 2020 года по второе января 2021 года женщина из неприязни избивала детей, в том числе зарядным кабелем от телефона и металлической выбивалкой для ковров. Подчеркивается, что женщина также "иными насильственными действиями причиняла им боль и психические страдания". О происходящем сообщила бабушка детей."Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - информирует следствие.В СК добавили, что опеку над детьми оформил их отец.
https://ria.ru/20210604/arkhangelsk-1735634462.html
https://ria.ru/20210529/mat-1734717930.html
россия
новочебоксарск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), новочебоксарск, происшествия