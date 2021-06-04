https://ria.ru/20210604/sud-1735690440.html

Жительница Чувашии, избивавшая детей кабелем, получила условный срок

Жительница Чувашии, избивавшая детей кабелем, получила условный срок - РИА Новости, 04.06.2021

Жительница Чувашии, избивавшая детей кабелем, получила условный срок

Жительница Чувашии, избивавшая сына и дочь, в том числе кабелем от телефона и выбивалкой для ковров, получила 3 года 3 месяца лишения свободы условно с... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:48

2021-06-04T17:48

2021-06-04T17:48

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новочебоксарск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Жительница Чувашии, избивавшая сына и дочь, в том числе кабелем от телефона и выбивалкой для ковров, получила 3 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года, сообщается на сайте СК по региону.Ранее сообщалось, что жительницу Новочебоксарска, подозреваемую в систематическом избиении двоих малолетних детей, лишили родительских прав и возбудили в отношении неё уголовное дело об истязании."Доказательства ... признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 26-летней жительнице города Новочебоксарска. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних лиц, заведомо для виновной находящихся в беспомощном состоянии), ст. 156 УК РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.По данным следствия, женщина жила в общежитии Новочебоксарска с пятилетней дочерью и четырехлетним сыном. Как заявляют в СК, с июля 2020 года по второе января 2021 года женщина из неприязни избивала детей, в том числе зарядным кабелем от телефона и металлической выбивалкой для ковров. Подчеркивается, что женщина также "иными насильственными действиями причиняла им боль и психические страдания". О происходящем сообщила бабушка детей."Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - информирует следствие.В СК добавили, что опеку над детьми оформил их отец.

https://ria.ru/20210604/arkhangelsk-1735634462.html

https://ria.ru/20210529/mat-1734717930.html

россия

новочебоксарск

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россия, следственный комитет россии (ск рф), новочебоксарск, происшествия