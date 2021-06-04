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Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией
Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией - РИА Новости, 04.06.2021
Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией
НАТО нужно вести диалог с Россией несмотря на множество имеющихся разногласий, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтеберг, выступая на онлайн-конференции,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:11
2021-06-04T18:49
москва
киев
в мире
россия
нато
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. НАТО нужно вести диалог с Россией несмотря на множество имеющихся разногласий, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтеберг, выступая на онлайн-конференции, организованной Институтом Брукингса."В то же время мы верим в диалог с Россией. Частично потому, что нам нужно стремиться к лучшим отношениям с Россией. Наши отношении сейчас в низшей точке со времен холодной войны, но нам нужно стремиться к лучшим отношениям, потому что это наш сосед. Но даже если мы не верим, что такое возможно в обозримом будущем, нам нужно говорить с ними - о таких темах, как контроль над вооружениями… Так что для меня диалог с Россией - это признак не слабости, а силы", - сказал он."Нам многое нужно обсудить с нашим соседом Россией, хотя мы в то же время и не согласны с ними по многим вопросам", - подчеркнул Столтенберг.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20210604/putin-1735700199.html
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москва, киев, в мире, россия, нато, йенс столтенберг

Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией

18:11 04.06.2021 (обновлено: 18:49 04.06.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. НАТО нужно вести диалог с Россией несмотря на множество имеющихся разногласий, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтеберг, выступая на онлайн-конференции, организованной Институтом Брукингса.
"В то же время мы верим в диалог с Россией. Частично потому, что нам нужно стремиться к лучшим отношениям с Россией. Наши отношении сейчас в низшей точке со времен холодной войны, но нам нужно стремиться к лучшим отношениям, потому что это наш сосед. Но даже если мы не верим, что такое возможно в обозримом будущем, нам нужно говорить с ними - о таких темах, как контроль над вооружениями… Так что для меня диалог с Россией - это признак не слабости, а силы", - сказал он.
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"Нам многое нужно обсудить с нашим соседом Россией, хотя мы в то же время и не согласны с ними по многим вопросам", - подчеркнул Столтенберг.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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