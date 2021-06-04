Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией
18:11 04.06.2021 (обновлено: 18:49 04.06.2021)
© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Francisco Seco
"В то же время мы верим в диалог с Россией. Частично потому, что нам нужно стремиться к лучшим отношениям с Россией. Наши отношении сейчас в низшей точке со времен холодной войны, но нам нужно стремиться к лучшим отношениям, потому что это наш сосед. Но даже если мы не верим, что такое возможно в обозримом будущем, нам нужно говорить с ними - о таких темах, как контроль над вооружениями… Так что для меня диалог с Россией - это признак не слабости, а силы", - сказал он.
"Нам многое нужно обсудить с нашим соседом Россией, хотя мы в то же время и не согласны с ними по многим вопросам", - подчеркнул Столтенберг.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.