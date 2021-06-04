https://ria.ru/20210604/stoltenberg-1735695959.html

Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией

Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией - РИА Новости, 04.06.2021

Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией

НАТО нужно вести диалог с Россией несмотря на множество имеющихся разногласий, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтеберг, выступая на онлайн-конференции,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:11

2021-06-04T18:11

2021-06-04T18:49

москва

киев

в мире

россия

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156192/40/1561924083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abbecbfefce1ee4bbeb98ac4a9b5b50e.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. НАТО нужно вести диалог с Россией несмотря на множество имеющихся разногласий, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтеберг, выступая на онлайн-конференции, организованной Институтом Брукингса."В то же время мы верим в диалог с Россией. Частично потому, что нам нужно стремиться к лучшим отношениям с Россией. Наши отношении сейчас в низшей точке со времен холодной войны, но нам нужно стремиться к лучшим отношениям, потому что это наш сосед. Но даже если мы не верим, что такое возможно в обозримом будущем, нам нужно говорить с ними - о таких темах, как контроль над вооружениями… Так что для меня диалог с Россией - это признак не слабости, а силы", - сказал он."Нам многое нужно обсудить с нашим соседом Россией, хотя мы в то же время и не согласны с ними по многим вопросам", - подчеркнул Столтенберг.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

https://ria.ru/20210604/putin-1735700199.html

https://ria.ru/20210604/okhotnik-1735605427.html

москва

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, киев, в мире, россия, нато, йенс столтенберг