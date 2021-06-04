https://ria.ru/20210604/semerka-1735626753.html

СМИ из стран, не входящих в "Большую семерку", не пустили на саммит

СМИ из стран, не входящих в "Большую семерку", не пустили на саммит - РИА Новости, 04.06.2021

СМИ из стран, не входящих в "Большую семерку", не пустили на саммит

СМИ из стран, не входящих в "семерку", не допустили на первый саммит G7 с участием президента США Джо Байдена, который состоится 11-13 июня в Великобритании... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:24

2021-06-04T14:24

2021-06-04T14:24

g7

джо байден

великобритания

сша

в мире

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ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости. СМИ из стран, не входящих в "семерку", не допустили на первый саммит G7 с участием президента США Джо Байдена, который состоится 11-13 июня в Великобритании. Организаторы мотивировали отказ тем, что для прессы предусмотрено меньше мест в связи мерами по COVID-19."Для того, чтобы гарантировать безопасную среду для средств массовой информации, в настоящее время имеется меньше аккредитованных медиа-пространств, чем на предыдущих саммитах G7. Мы также стремимся обеспечить справедливое представительство различных СМИ для личного освещения саммита и обеспечить удаленный доступ к каналам вещания и обновлениям. Таким образом, в данном случае ваша заявка не была одобрена", - говорится в письме, полученном РИА Новости в ответ на запрос об аккредитации на саммит.Такие же отказы получили другие российские СМИ и те, чьи страны не являются членами "семерки". Подобная практика является обычной: из-за ограниченного количества мест для прессы и высокого интереса со стороны СМИ, организаторы международных мероприятий отдают приоритет при аккредитации журналистам стран-участниц. Ранее при проведении крупных международных саммитов организовывались "удаленные" пресс-центры, куда получали доступ журналисты из стран, делегаций которых не было в числе участников. В этом году такого не сделано, организаторы саммита G7 обещают организовать онлайн-трансляции и предлагают следить за сайтом и Twitter "семерки".Великобритания с 17 мая значительно ослабила карантинные ограничения: людям разрешено ходить путешествовать по стране и за границу, открылись гостиницы, театры и музеи, пабы, рестораны и кафе начали обслуживать посетителей в помещениях. Разрешено также проведение деловых мероприятий и конференций с ограниченным количеством участников и соблюдением мер социальной дистанции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/tikhanovskaya-1735253489.html

https://rsport.ria.ru/20210602/olimpiada-1735241164.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

g7, джо байден, великобритания, сша, в мире