СМИ из стран, не входящих в "Большую семерку", не пустили на саммит
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
ЛОНДОН, 4 июн – РИА Новости. СМИ из стран, не входящих в "семерку", не допустили на первый саммит G7 с участием президента США Джо Байдена, который состоится 11-13 июня в Великобритании. Организаторы мотивировали отказ тем, что для прессы предусмотрено меньше мест в связи мерами по COVID-19.
"Для того, чтобы гарантировать безопасную среду для средств массовой информации, в настоящее время имеется меньше аккредитованных медиа-пространств, чем на предыдущих саммитах G7. Мы также стремимся обеспечить справедливое представительство различных СМИ для личного освещения саммита и обеспечить удаленный доступ к каналам вещания и обновлениям. Таким образом, в данном случае ваша заявка не была одобрена", - говорится в письме, полученном РИА Новости в ответ на запрос об аккредитации на саммит.
Такие же отказы получили другие российские СМИ и те, чьи страны не являются членами "семерки". Подобная практика является обычной: из-за ограниченного количества мест для прессы и высокого интереса со стороны СМИ, организаторы международных мероприятий отдают приоритет при аккредитации журналистам стран-участниц. Ранее при проведении крупных международных саммитов организовывались "удаленные" пресс-центры, куда получали доступ журналисты из стран, делегаций которых не было в числе участников. В этом году такого не сделано, организаторы саммита G7 обещают организовать онлайн-трансляции и предлагают следить за сайтом и Twitter "семерки".
Великобритания с 17 мая значительно ослабила карантинные ограничения: людям разрешено ходить путешествовать по стране и за границу, открылись гостиницы, театры и музеи, пабы, рестораны и кафе начали обслуживать посетителей в помещениях. Разрешено также проведение деловых мероприятий и конференций с ограниченным количеством участников и соблюдением мер социальной дистанции.