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"Себестоимость — 50 рублей". Почему россияне переходят на самогон
"Себестоимость — 50 рублей": нужно ли бороться с самогоном в России
"Себестоимость — 50 рублей". Почему россияне переходят на самогон
"Пьешь самогон? А на вид приличный человек". В 2021-м эта шутка из нулевых окончательно потеряла актуальность. В пандемию в России вырос спрос на самогонные... РИА Новости, 04.06.2021
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Анастасия Гнединская, Святослав Петров. "Пьешь самогон? А на вид приличный человек". В 2021-м эта шутка из нулевых окончательно потеряла актуальность. В пандемию в России вырос спрос на самогонные аппараты — общественники и депутаты даже предложили запретить их продажу. Хотя в крупных городах это уже давно элитарное хобби. Энтузиасты покупают оборудование за сотни тысяч и заказывают дизайнерские этикетки на бутылки. Как пересекаются два мира — крафтовых самогонщиков и тех, кто варит в деревенских подвалах с помощью бидона и ванны, — изучило РИА Новости.Страсти по "плинтусовке"Павел ставит на стол стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью. На этикетке карандашом написано: "Огуречный мацерат". Разливает. По террасе плывет аромат свежего корнишона. Из следующей бутылки пахнет хреном, еще из одной — смородиной."Попробуйте, это не тот мутный вонючий самогон, который многие пили в деревнях. Спирта почти не чувствуется", — он делает небольшой глоток. Не морщится и не закусывает.Павел — финансовый аналитик, может себе позволить дорогие виски и коньяки. Но уже пять лет — после того, как отравился контрафактным спиртным из магазина, — пьет только то, что сам перегнал и настоял. Сейчас в домашнем баре у него десятки видов настоек и самогона: на ягодах, гречке, яблоках. В подвале зреют еще 130 литров виски. Запасы почти промышленные, однако он уверяет: пить стал в четыре раза меньше."После всех усилий его просто жалко употреблять", — Павел вынимает деревянную пробку из бочки, вдыхает аромат. Попутно объясняет: чтобы получить одну бутылку домашнего виски, нужно купить солод, перемолоть, оставить бродить на два дня, потом два раза перегнать. Процесс занимает двенадцать часов. После заливания в бочку ждать надо еще минимум год."Будет так заморачиваться человек, которому срочно надо выпить? — рассуждает Павел. — К тому же меняется и отношение к спиртному. Стараешься создать что-то уникальное, как художник или парфюмер". Самогоноварение, по крайней мере в крупных городах, уже давно не маргинальное занятие. Под аппараты, комплектующие и мешки с зерном Павел отвел отдельную комнату. В погребе оборудовал место для бочек. Покупает специальные дрожжи — по 250 рублей за упаковку. Да и приличный самогонный аппарат сейчас стоит не менее 30 тысяч. "Вот этот в прошлом году обошелся в сто тысяч, сейчас — дороже, — продолжает он, засыпая солод в 60-литровый перегонный куб, по виду чем-то напоминающий дроида R2-D2 из "Звездных войн". — Но есть энтузиасты, которые по полмиллиона только на оборудование и бочки тратят. В магазинах для самогонщиков покупают элитные бутылки из итальянского хрусталя — по две тысячи штука, заказывают этикетки у дизайнеров".В России даже проводят фестивали самогонщиков, где можно представить собственные напитки и попробовать чужие. До пандемии такие мероприятия собирали по тысяче человек. Об интересе к "крафтовому горячительному" можно судить по аудитории тематических блогов и каналов. Например, на ресурс Павла только в YouTube подписаны сорок тысяч человек."Домашний самогон — не для тех, кто хочет сэкономить, — убежден он. — Я подсчитал: еще четыре года назад бутылка моего спиртного обходилась в 470 рублей. А вообще он бесценен. Сколько стоят 18 часов моей жизни? Мои переживания? Ты ведь можешь не угадать, например, с бочкой, прождать два года и получить "плинтусовку" — то, что не захотят пить даже обитатели ночлежек".Центнер винограда и десять аппаратовАлександр Рыбак, бизнес-аналитик в IT-компании, тоже считает, что самогоноварение — хобби для людей с достатком. Из сахара по бабушкиным рецептам сейчас почти никто не гонит. Сам он предпочитает виноград, сливы, абрикос. Сырье закупает центнерами. Многие винокуры организуются — заказывают машину ягод, а потом делят между собой. В самогоноварение он пришел после увлечения кулинарией — создавать не только закуску, но и выпивку. Первые эксперименты были не очень удачные. Александр вспоминает, как угощал родителей домашним спиртным, а они морщились и убирали в дальний угол: "на растирку". Сейчас у него больше десяти самогонных аппаратов — для разных напитков. Бочки с ромом, коньяком, чачей. Не так давно он переехал в частный дом, где под хобби отвел специальное помещение. А раньше тара с перебродившим суслом стояла в ванной городской квартиры — это напрягало супругу."Будут продавать по частям"Производство самогона для домашнего употребления в России разрешено. Но периодически законодатели выступают с инициативой закрутить гайки. В конце мая 2021-го Игорь Косарев, общественный омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров, предложил запретить открытую торговлю самогонными аппаратами. По его мнению, спиртное изготавливают не для себя, а на продажу.Беспокоит Косарева и то, что россияне все больше интересуются покупкой агрегатов для дистилляции. В пандемийном 2020-м в "Яндексе" таких запросов было 1,6 миллиона — на 30 процентов больше, чем годом ранее. Его поддержал первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко: напомнил, что в советское время "за наличие аппарата людей сажали в тюрьму". Впрочем, представители магазинов, реализующих оборудование для винокурения, не видят поводов для беспокойства. По мнению коммерческого директора компании "Дистиллярус" Александра Басина, все, кто хотел приобрести куб, уже давно это сделали: "Самогонный аппарат есть, наверное, в каждом подъезде". В начале пандемии, по его словам, рост спроса действительно был. Связано это с тем, что люди, сидя на самоизоляции, не могли приобрести крепкий алкоголь: реализация через интернет вне закона. Басин считает, что запретить продажу такого оборудования сложно — магазины переименуют их в дистилляторы для воды или автоклавы. Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз тоже не считает запрет на продажу аппаратов правильной мерой.По данным организации, в прошлом году в России выпили один миллиард сто миллионов литров легального крепкого спиртного, порядка 200 миллионов литров нелегальной водки. Спиртосодержащей жидкости и самогона — столько же.Спецоперация "Самогонщики"Если в городах самогоноварение — своеобразная субкультура, то в сельской местности — настоящий бич. Ивановка — небольшое село в не самой пьющей Башкирии. Здесь на тысячу человек — двенадцать точек, где продают самогон. Эти дома знают и местный участковый, и глава сельсовета. Но сделать ничего не могут, хоть это и запрещено законом. Глава Ивановского сельского поселения Руслан Абдуллин объясняет: чтобы возбудить дело на самогонщика, сперва нужно провести контрольную закупку."Но постоянные клиенты нам не хотят помогать, а людям со стороны не продают. Более того, были случаи, когда засланных казачков избивали. Понятно, что сотрудничать никто не желает", — жалуется он. И приводит почти анекдотичный случай из практики: двое друзей согласились на закупку после того, как на постоянной точке им продали некачественный продукт.Сельские рейды против самогонщиков — почти спецоперация. Группа из представителя УБЭП, двух понятых, участкового и главы села к дому бутлегеров подъезжает ночью. В машине включают музыку погромче — пусть торговцы думают, что это клиенты. Закупщику на одежду вешают миниатюрную "шпионскую" видеокамеру. "Добычу" фиксируют понятые. Потом самогон отправляют на экспертизу. Если в лаборатории подтверждают, что в бутылке этиловый спирт, заводят административное дело по статье 14.17.1 КОАП ("Незаконная розничная продажа алкогольной продукции физическими лицами"). Штраф — от 30 до 50 тысяч рублей. Если спирт метиловый, статья уже уголовная — 238 УК. Наказание — вплоть до лишения свободы. Глава сельсовета говорит, что пойманные самогонщики разыгрывают настоящий спектакль. "Одни плачут, что не на что внуков учить, другие — что на жизнь не хватает". Летом сельские бутлегеры иногда зарабатывают до шести тысяч в день, зимой — две-три. Для населенного пункта, где средняя зарплата около 20 тысяч рублей, изготовление спиртного — прибыльное дело. Самогонщиков здесь регулярно навещают женсовет, мулла, депутаты. В сельской местности уверены: запрет на продажу самогонных аппаратов ничего не изменит. "Да этот агрегат у нас любой соберет из подручных материалов. Нужны бидон и ванна. И медный змеевик — его можно снять с трактора", — поясняет Абдуллин.Местные полицейские говорят, что в борьбе с самогонщиками помогло бы право изымать аппараты. Более того, даже после возбуждения административного дела аппарат у бутлегеров изымают, лишь если они признаются, что именно на нем произвели самогон. "А кто же такое скажет? В итоге через неделю после суда они гонят и продают вновь", — говорит полицейский. "Пересажать всю страну"С нелегальным спиртным в России безрезультатно боролись еще со времен Бориса Годунова. Самое суровое наказание было в XVII веке. Согласно Соборному уложению 1649 года, у преступника могли забрать на поруки жену и детей, а также конфисковать товар. При повторном нарушении — кнут или тюрьма. До 1948-го за самогоноварение без цели сбыта назначали административный штраф, но потом ввели уголовную ответственность. Тогда за год осудили более 50 тысяч граждан. Позже это число неуклонно снижалось вплоть до нового витка в борьбе с алкоголизмом и самогоноварением. В 1958-м вышел указ Президиума Верховного Совета СССР "Об усилении борьбы с пьянством". В итоге в первый же год его действия к ответственности привлекли 52 тысячи человек. Судебные чиновники тех лет скептически отнеслись к инициативе правительства и рекомендовали умерить пыл — иначе пришлось бы пересажать всю страну. Последний бой алкоголизму в СССР дал Михаил Горбачев — 16 мая 1985-го ввели "сухой закон". Самогоноварение достигло небывалого размаха. Об этом можно судить по спросу на сахар — он вырос с 7,8 до 9,2 тысячи тонн. В 2005-м по случаю 20-летия антиалкогольной кампании Михаил Горбачев в одном из интервью признал: "Из-за допущенных ошибок хорошее большое дело закончилось бесславно"."Денег почти не приносит"Сегодня самогоном в открытую торгуют и в соцсетях. "Под заказ делаю виски, бурбон, коньяк, ром, джин, абсент, шнапс и настойки", — такое объявление корреспондент РИА Новости нашел во "ВКонтакте". Литр — от 600 до 900 рублей. Александр (имя изменено) производит домашнее крепкое спиртное уже три года. Правда, уверяет, что денег это почти не приносит: за пару месяцев продает не больше десяти бутылок — и то в основном через "сарафанное радио". Страницу в соцсети создал для "прощупывания спроса". Коллег по цеху, разбогатевших на самогоне, не встречал. "Но вообще это дело хорошее — когда продукт натуральный и качественный. Запретят — будут гнать тайно в деревнях. Не доверяют наши люди магазинному алкоголю", — говорит он. Блогер-винокур Павел также считает, что с некачественным спиртным нужно бороться. Но хендмейд-дистиллят тут ни при чем."В домашних условиях после второй перегонки вы можете получить более чистый продукт, чем фабричный. ГОСТ на коньяки допускает шесть граммов сивушных масел на литр. В домашнем самогоне их, как правило, два-три грамма", — объясняет он. И поднимает рюмку хреновухи. На ней выгравировано: "За здоровье".Эксперты уверены: преследовать надо не самогонщиков, а производителей "паленого" алкоголя. Только за прошедший месяц полиция выявила десятки случаев. Например, в Санкт-Петербурге накрыли лабораторию на колесах — пять с половиной тысяч литров контрафактной водки, причем разливали ее прямо в трейлере. А в Сызрани предприниматель наладил выпуск суррогата в бутылках из-под "Хеннеси".
https://ria.ru/20210528/samogon-1734516623.html
https://ria.ru/20210311/alkogol--1600611281.html
https://ria.ru/20210527/chukotka-1734389827.html
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"Себестоимость — 50 рублей". Почему россияне переходят на самогон

08:00 04.06.2021 (обновлено: 08:04 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоТакой самогонный аппарат стоит больше ста тысяч
Такой самогонный аппарат стоит больше ста тысяч - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Анастасия Гнединская, Святослав Петров. "Пьешь самогон? А на вид приличный человек". В 2021-м эта шутка из нулевых окончательно потеряла актуальность. В пандемию в России вырос спрос на самогонные аппараты — общественники и депутаты даже предложили запретить их продажу. Хотя в крупных городах это уже давно элитарное хобби. Энтузиасты покупают оборудование за сотни тысяч и заказывают дизайнерские этикетки на бутылки. Как пересекаются два мира — крафтовых самогонщиков и тех, кто варит в деревенских подвалах с помощью бидона и ванны, — изучило РИА Новости.

Страсти по "плинтусовке"

Павел ставит на стол стеклянную бутылку с прозрачной жидкостью. На этикетке карандашом написано: "Огуречный мацерат". Разливает. По террасе плывет аромат свежего корнишона. Из следующей бутылки пахнет хреном, еще из одной — смородиной.
"Попробуйте, это не тот мутный вонючий самогон, который многие пили в деревнях. Спирта почти не чувствуется", — он делает небольшой глоток. Не морщится и не закусывает.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтор канала "Азбука винокура", блогер-самогонщик Павел демонстрирует алкоголь домашнего производства на даче в Московской области
Автор канала Азбука винокура блоггер-самогонщик Павел демонстрирует алкоголь домашнего производства на даче в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автор канала "Азбука винокура", блогер-самогонщик Павел демонстрирует алкоголь домашнего производства на даче в Московской области
Павел — финансовый аналитик, может себе позволить дорогие виски и коньяки. Но уже пять лет — после того, как отравился контрафактным спиртным из магазина, — пьет только то, что сам перегнал и настоял.
Сейчас в домашнем баре у него десятки видов настоек и самогона: на ягодах, гречке, яблоках. В подвале зреют еще 130 литров виски. Запасы почти промышленные, однако он уверяет: пить стал в четыре раза меньше.
"После всех усилий его просто жалко употреблять", — Павел вынимает деревянную пробку из бочки, вдыхает аромат. Попутно объясняет: чтобы получить одну бутылку домашнего виски, нужно купить солод, перемолоть, оставить бродить на два дня, потом два раза перегнать. Процесс занимает двенадцать часов. После заливания в бочку ждать надо еще минимум год.
© РИА Новости / Алексей КуденкоВ погребе у Павла стоят несколько бочек домашнего виски
В погребе у Павла стоят несколько бочек домашнего виски - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
В погребе у Павла стоят несколько бочек домашнего виски
"Будет так заморачиваться человек, которому срочно надо выпить? — рассуждает Павел. — К тому же меняется и отношение к спиртному. Стараешься создать что-то уникальное, как художник или парфюмер".
Самогоноварение, по крайней мере в крупных городах, уже давно не маргинальное занятие. Под аппараты, комплектующие и мешки с зерном Павел отвел отдельную комнату. В погребе оборудовал место для бочек. Покупает специальные дрожжи — по 250 рублей за упаковку. Да и приличный самогонный аппарат сейчас стоит не менее 30 тысяч.
© РИА Новости / Алексей КуденкоОдин из самогонных аппаратов
Один из самогонных аппаратов - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Один из самогонных аппаратов
"Вот этот в прошлом году обошелся в сто тысяч, сейчас — дороже, — продолжает он, засыпая солод в 60-литровый перегонный куб, по виду чем-то напоминающий дроида R2-D2 из "Звездных войн". — Но есть энтузиасты, которые по полмиллиона только на оборудование и бочки тратят. В магазинах для самогонщиков покупают элитные бутылки из итальянского хрусталя — по две тысячи штука, заказывают этикетки у дизайнеров".
В России даже проводят фестивали самогонщиков, где можно представить собственные напитки и попробовать чужие. До пандемии такие мероприятия собирали по тысяче человек. Об интересе к "крафтовому горячительному" можно судить по аудитории тематических блогов и каналов. Например, на ресурс Павла только в YouTube подписаны сорок тысяч человек.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБлогер демонстрирует бутылку самогона домашнего производства на даче в Московской области
Блогер демонстрирует бутылку самогона домашнего производства на даче в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Блогер демонстрирует бутылку самогона домашнего производства на даче в Московской области
"Домашний самогон — не для тех, кто хочет сэкономить, — убежден он. — Я подсчитал: еще четыре года назад бутылка моего спиртного обходилась в 470 рублей. А вообще он бесценен. Сколько стоят 18 часов моей жизни? Мои переживания? Ты ведь можешь не угадать, например, с бочкой, прождать два года и получить "плинтусовку" — то, что не захотят пить даже обитатели ночлежек".

Центнер винограда и десять аппаратов

Александр Рыбак, бизнес-аналитик в IT-компании, тоже считает, что самогоноварение — хобби для людей с достатком. Из сахара по бабушкиным рецептам сейчас почти никто не гонит. Сам он предпочитает виноград, сливы, абрикос.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСолод для приготовления домашнего виски
Солод для приготовления домашнего виски - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Солод для приготовления домашнего виски
Сырье закупает центнерами. Многие винокуры организуются — заказывают машину ягод, а потом делят между собой.

"Чтобы заполнить бочку литров на пятнадцать, нужно 100-150 килограммов винограда. И это не предел. Например, на изготовление такого же количества немецкого вишневого самогона — киршвассера — может уйти 300 килограммов", — рассказывает Рыбак.

В самогоноварение он пришел после увлечения кулинарией — создавать не только закуску, но и выпивку. Первые эксперименты были не очень удачные. Александр вспоминает, как угощал родителей домашним спиртным, а они морщились и убирали в дальний угол: "на растирку".
Сейчас у него больше десяти самогонных аппаратов — для разных напитков. Бочки с ромом, коньяком, чачей. Не так давно он переехал в частный дом, где под хобби отвел специальное помещение. А раньше тара с перебродившим суслом стояла в ванной городской квартиры — это напрягало супругу.

"Будут продавать по частям"

Производство самогона для домашнего употребления в России разрешено. Но периодически законодатели выступают с инициативой закрутить гайки.
В конце мая 2021-го Игорь Косарев, общественный омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров, предложил запретить открытую торговлю самогонными аппаратами. По его мнению, спиртное изготавливают не для себя, а на продажу.
Самогонный аппарат - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 03:06
Самогонные аппараты предложили продавать только в спецмагазинах
Беспокоит Косарева и то, что россияне все больше интересуются покупкой агрегатов для дистилляции. В пандемийном 2020-м в "Яндексе" таких запросов было 1,6 миллиона — на 30 процентов больше, чем годом ранее.
Его поддержал первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко: напомнил, что в советское время "за наличие аппарата людей сажали в тюрьму".
Впрочем, представители магазинов, реализующих оборудование для винокурения, не видят поводов для беспокойства. По мнению коммерческого директора компании "Дистиллярус" Александра Басина, все, кто хотел приобрести куб, уже давно это сделали: "Самогонный аппарат есть, наверное, в каждом подъезде".
В начале пандемии, по его словам, рост спроса действительно был. Связано это с тем, что люди, сидя на самоизоляции, не могли приобрести крепкий алкоголь: реализация через интернет вне закона.
Басин считает, что запретить продажу такого оборудования сложно — магазины переименуют их в дистилляторы для воды или автоклавы.

"Кроме того, современные аппараты представляют собой набор комплектующих. Их просто будут продавать по частям", — добавляет он.

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя "ЦИФРРА" Вадим Дробиз тоже не считает запрет на продажу аппаратов правильной мерой.

"Самогон — не конкурент легальной водке. Тот, кто его покупает, просто не может себе позволить разрешенный продукт. Самая дешевая бутылка крепкого напитка в магазинах стоит 250 рублей, себестоимость самогона — 50. Не будет его — люди переключатся на стеклоочистители и другие дешевые спиртосодержащие жидкости", — поясняет эксперт.

По данным организации, в прошлом году в России выпили один миллиард сто миллионов литров легального крепкого спиртного, порядка 200 миллионов литров нелегальной водки. Спиртосодержащей жидкости и самогона — столько же.

Спецоперация "Самогонщики"

Если в городах самогоноварение — своеобразная субкультура, то в сельской местности — настоящий бич. Ивановка — небольшое село в не самой пьющей Башкирии. Здесь на тысячу человек — двенадцать точек, где продают самогон. Эти дома знают и местный участковый, и глава сельсовета. Но сделать ничего не могут, хоть это и запрещено законом.
© Фото : предоставлено Русланом АбдуллинымОдин из рейдов против продажи самогона в селе Ивановка
Один из рейдов против продажи самогона в селе Ивановка - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : предоставлено Русланом Абдуллиным
Один из рейдов против продажи самогона в селе Ивановка
Глава Ивановского сельского поселения Руслан Абдуллин объясняет: чтобы возбудить дело на самогонщика, сперва нужно провести контрольную закупку.
"Но постоянные клиенты нам не хотят помогать, а людям со стороны не продают. Более того, были случаи, когда засланных казачков избивали. Понятно, что сотрудничать никто не желает", — жалуется он. И приводит почти анекдотичный случай из практики: двое друзей согласились на закупку после того, как на постоянной точке им продали некачественный продукт.
Сельские рейды против самогонщиков — почти спецоперация. Группа из представителя УБЭП, двух понятых, участкового и главы села к дому бутлегеров подъезжает ночью. В машине включают музыку погромче — пусть торговцы думают, что это клиенты.
Закупщику на одежду вешают миниатюрную "шпионскую" видеокамеру. "Добычу" фиксируют понятые. Потом самогон отправляют на экспертизу. Если в лаборатории подтверждают, что в бутылке этиловый спирт, заводят административное дело по статье 14.17.1 КОАП ("Незаконная розничная продажа алкогольной продукции физическими лицами"). Штраф — от 30 до 50 тысяч рублей. Если спирт метиловый, статья уже уголовная — 238 УК. Наказание — вплоть до лишения свободы.
Витрина с алкогольной продукцией в супермаркете - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 08:00
"Не умеют наши пить": как в Иркутской области вводят сухой закон
Глава сельсовета говорит, что пойманные самогонщики разыгрывают настоящий спектакль.
"Одни плачут, что не на что внуков учить, другие — что на жизнь не хватает".
Летом сельские бутлегеры иногда зарабатывают до шести тысяч в день, зимой — две-три. Для населенного пункта, где средняя зарплата около 20 тысяч рублей, изготовление спиртного — прибыльное дело.
Самогонщиков здесь регулярно навещают женсовет, мулла, депутаты.

"Но это легкие деньги, кто по доброй воле от них откажется?" — признает глава администрации.

В сельской местности уверены: запрет на продажу самогонных аппаратов ничего не изменит.
"Да этот агрегат у нас любой соберет из подручных материалов. Нужны бидон и ванна. И медный змеевик — его можно снять с трактора", — поясняет Абдуллин.
© Фото : предоставлено Русланом АбдуллинымКонтрольная закупка самогона в селе Ивановка
Контрольная закупка самогона в селе Ивановка - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : предоставлено Русланом Абдуллиным
Контрольная закупка самогона в селе Ивановка
Местные полицейские говорят, что в борьбе с самогонщиками помогло бы право изымать аппараты.

"Сейчас ситуация абсурдная: я знаю, что в этом доме торгуют перваком, захожу — в нос ударяет запах браги. Но сделать ничего не могу: люди утверждают, что гонят для себя. А это не запрещено", — рассказывает участковый.

Более того, даже после возбуждения административного дела аппарат у бутлегеров изымают, лишь если они признаются, что именно на нем произвели самогон.
"А кто же такое скажет? В итоге через неделю после суда они гонят и продают вновь", — говорит полицейский.

"Пересажать всю страну"

С нелегальным спиртным в России безрезультатно боролись еще со времен Бориса Годунова. Самое суровое наказание было в XVII веке. Согласно Соборному уложению 1649 года, у преступника могли забрать на поруки жену и детей, а также конфисковать товар. При повторном нарушении — кнут или тюрьма.
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До 1948-го за самогоноварение без цели сбыта назначали административный штраф, но потом ввели уголовную ответственность. Тогда за год осудили более 50 тысяч граждан. Позже это число неуклонно снижалось вплоть до нового витка в борьбе с алкоголизмом и самогоноварением. В 1958-м вышел указ Президиума Верховного Совета СССР "Об усилении борьбы с пьянством". В итоге в первый же год его действия к ответственности привлекли 52 тысячи человек. Судебные чиновники тех лет скептически отнеслись к инициативе правительства и рекомендовали умерить пыл — иначе пришлось бы пересажать всю страну.
Последний бой алкоголизму в СССР дал Михаил Горбачев — 16 мая 1985-го ввели "сухой закон". Самогоноварение достигло небывалого размаха. Об этом можно судить по спросу на сахар — он вырос с 7,8 до 9,2 тысячи тонн. В 2005-м по случаю 20-летия антиалкогольной кампании Михаил Горбачев в одном из интервью признал: "Из-за допущенных ошибок хорошее большое дело закончилось бесславно".

"Денег почти не приносит"

Сегодня самогоном в открытую торгуют и в соцсетях.
"Под заказ делаю виски, бурбон, коньяк, ром, джин, абсент, шнапс и настойки", — такое объявление корреспондент РИА Новости нашел во "ВКонтакте". Литр — от 600 до 900 рублей.
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Александр (имя изменено) производит домашнее крепкое спиртное уже три года. Правда, уверяет, что денег это почти не приносит: за пару месяцев продает не больше десяти бутылок — и то в основном через "сарафанное радио". Страницу в соцсети создал для "прощупывания спроса". Коллег по цеху, разбогатевших на самогоне, не встречал.
"Но вообще это дело хорошее — когда продукт натуральный и качественный. Запретят — будут гнать тайно в деревнях. Не доверяют наши люди магазинному алкоголю", — говорит он.
Блогер-винокур Павел также считает, что с некачественным спиртным нужно бороться. Но хендмейд-дистиллят тут ни при чем.
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"В домашних условиях после второй перегонки вы можете получить более чистый продукт, чем фабричный. ГОСТ на коньяки допускает шесть граммов сивушных масел на литр. В домашнем самогоне их, как правило, два-три грамма", — объясняет он. И поднимает рюмку хреновухи. На ней выгравировано: "За здоровье".
Эксперты уверены: преследовать надо не самогонщиков, а производителей "паленого" алкоголя. Только за прошедший месяц полиция выявила десятки случаев. Например, в Санкт-Петербурге накрыли лабораторию на колесах — пять с половиной тысяч литров контрафактной водки, причем разливали ее прямо в трейлере. А в Сызрани предприниматель наладил выпуск суррогата в бутылках из-под "Хеннеси".
 
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