https://ria.ru/20210604/rostekh-1735564128.html

В России создали ослепляющий высокоточное оружие боеприпас

В России создали ослепляющий высокоточное оружие боеприпас - РИА Новости, 04.06.2021

В России создали ослепляющий высокоточное оружие боеприпас

Новейший российский боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:32

2021-06-04T10:32

2021-06-04T10:32

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петербургский международный экономический форум (фонд)

ростех

цнииточмаш

технологии

безопасность

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Новейший российский боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами, сообщает в пятницу "Ростех"."Новый защитный боеприпас создан в калибре 76 мм и весит 2,8 кг. Главная особенность изделия – в полтора раза увеличенная в сравнении с аналогами плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением", - говорится в сообщении.Отмечается, что боеприпас создан в ЦНИИточмаше. При возникновении угрозы он выстреливается в опасном направлении и создает завесу аэрозольно-дипольных помех, "ослепляющую" системы наведения высокоточных боеприпасов противника. Как утверждают в госкорпорации, разработка должна повысить живучесть бронетехники на поле боя.Ранее источник РИА Новости в госкорпорации сообщал, что новейшую систему зашиты бронетехники покажут на форуме "Армия-2021", который пройдет 22-28 августа.

https://ria.ru/20210603/bank-1735482209.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), ростех, цнииточмаш, технологии, безопасность