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В России создали ослепляющий высокоточное оружие боеприпас
В России создали ослепляющий высокоточное оружие боеприпас - РИА Новости, 04.06.2021
В России создали ослепляющий высокоточное оружие боеприпас
Новейший российский боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:32
2021-06-04T10:32
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
ростех
цнииточмаш
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Новейший российский боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами, сообщает в пятницу "Ростех"."Новый защитный боеприпас создан в калибре 76 мм и весит 2,8 кг. Главная особенность изделия – в полтора раза увеличенная в сравнении с аналогами плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением", - говорится в сообщении.Отмечается, что боеприпас создан в ЦНИИточмаше. При возникновении угрозы он выстреливается в опасном направлении и создает завесу аэрозольно-дипольных помех, "ослепляющую" системы наведения высокоточных боеприпасов противника. Как утверждают в госкорпорации, разработка должна повысить живучесть бронетехники на поле боя.Ранее источник РИА Новости в госкорпорации сообщал, что новейшую систему зашиты бронетехники покажут на форуме "Армия-2021", который пройдет 22-28 августа.
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петербургский международный экономический форум (фонд), ростех, цнииточмаш, технологии, безопасность

В России создали ослепляющий высокоточное оружие боеприпас

10:32 04.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастник Петербургского международного экономического форума - 2021
Участник Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Новейший российский боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами, сообщает в пятницу "Ростех".
"Новый защитный боеприпас создан в калибре 76 мм и весит 2,8 кг. Главная особенность изделия – в полтора раза увеличенная в сравнении с аналогами плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что боеприпас создан в ЦНИИточмаше. При возникновении угрозы он выстреливается в опасном направлении и создает завесу аэрозольно-дипольных помех, "ослепляющую" системы наведения высокоточных боеприпасов противника. Как утверждают в госкорпорации, разработка должна повысить живучесть бронетехники на поле боя.
"Боеприпас сможет применяться в составе оборонительного… в любых климатических условиях. Изделие будет впервые продемонстрировано военным на форуме "Армия-2021", государственные испытания завершатся в текущем году… Уверены, что новинка будет востребована на экспортных рынках", – отметили в "Ростехе".
Ранее источник РИА Новости в госкорпорации сообщал, что новейшую систему зашиты бронетехники покажут на форуме "Армия-2021", который пройдет 22-28 августа.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)РостехЦНИИТОЧМАШТехнологииБезопасность
 
 
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