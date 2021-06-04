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Ульяновская область
https://ria.ru/20210604/remont-1735674504.html
На ремонт детской больницы в Ульяновске требуется более 203 млн рублей
На ремонт детской больницы в Ульяновске требуется более 203 млн рублей - РИА Новости, 04.06.2021
На ремонт детской больницы в Ульяновске требуется более 203 млн рублей
На ремонт и оборудование Ульяновской областной детской клинической больницы имени Горячева требуется более 203 миллионов рублей; львиную долю средств она... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:55
2021-06-04T16:55
ульяновская область
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
ульяновск
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УЛЬЯНОВСК, 4 июн – РИА Новости. На ремонт и оборудование Ульяновской областной детской клинической больницы имени Горячева требуется более 203 миллионов рублей; львиную долю средств она получит из федерального бюджета, ремонт начнется в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства.Как ранее сообщалось, областную детскую больницу в ходе рабочего визита в Ульяновск посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который пообещал выделить из бюджета порядка 160 миллионов рублей на ремонт приемного отделения больницы и ее дооснащение современным медицинским оборудованием.Многопрофильное медучреждение оказывает помощь детям, беременным женщинам и роженицам. В структуру больницы входит амбулаторно-поликлиническая служба, приемное отделение и детский круглосуточный стационар с 14 клиническими отделениями на 353 койки.Врачи больницы рассказали главе правительства об острой потребности в дооснащении нейрохирургической операционной современным оборудованием. Здесь юным пациентам проводят экстренные операции для спасения жизни.По его словам, всего на реконструкцию приемного отделения необходимо около 57 миллионов рублей, на приобретение оборудования для четырех отделений больницы – нейрохирургического, эндоскопического, реанимационного и лабораторного – более 203 миллионов рублей.Глава правительства РФ поручил Минфину и Минздраву проработать вопрос выделения средств на указанные нужды из федерального бюджета."Нам очень важна федеральная поддержка. Конечно, медицинские технологии ушли уже довольно далеко, а мы словно в 70-80-х годах, приемное отделение больницы в плохом состоянии. Михаил Владимирович увидел все своими глазами, принял соответствующее решение, уже отданы поручения. В ближайшее время у нас начнутся ремонтные работы и появится новое современное оборудование", - приводит пресс-служба слова главы региона Алексея Русских.
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), ульяновск

На ремонт детской больницы в Ульяновске требуется более 203 млн рублей

16:55 04.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПечать денег на Пермской печатной фабрике
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УЛЬЯНОВСК, 4 июн – РИА Новости. На ремонт и оборудование Ульяновской областной детской клинической больницы имени Горячева требуется более 203 миллионов рублей; львиную долю средств она получит из федерального бюджета, ремонт начнется в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как ранее сообщалось, областную детскую больницу в ходе рабочего визита в Ульяновск посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который пообещал выделить из бюджета порядка 160 миллионов рублей на ремонт приемного отделения больницы и ее дооснащение современным медицинским оборудованием.
Многопрофильное медучреждение оказывает помощь детям, беременным женщинам и роженицам. В структуру больницы входит амбулаторно-поликлиническая служба, приемное отделение и детский круглосуточный стационар с 14 клиническими отделениями на 353 койки.
Врачи больницы рассказали главе правительства об острой потребности в дооснащении нейрохирургической операционной современным оборудованием. Здесь юным пациентам проводят экстренные операции для спасения жизни.
"Для нейрохирургической службы необходимо приобрести новый цифровой рентген-аппарат, аппарат УЗИ, эндоскопическое оборудование. Уверен, это будет способствовать и привлечению к нам молодых специалистов, что очень важно для нас. И, конечно, приемное отделение нуждается в ремонте – здание устаревшее. Очень хотелось бы, чтобы отделение было современным, это важно для диагностики, которая необходима для решений о срочных операциях. Зачастую здесь приходится оказывать экстренную помощь детям, от этого может зависеть не только их здоровье, но и жизнь", - приводит пресс-служба слова главврача больницы Алексея Кузина.
По его словам, всего на реконструкцию приемного отделения необходимо около 57 миллионов рублей, на приобретение оборудования для четырех отделений больницы – нейрохирургического, эндоскопического, реанимационного и лабораторного – более 203 миллионов рублей.
Глава правительства РФ поручил Минфину и Минздраву проработать вопрос выделения средств на указанные нужды из федерального бюджета.
"Нам очень важна федеральная поддержка. Конечно, медицинские технологии ушли уже довольно далеко, а мы словно в 70-80-х годах, приемное отделение больницы в плохом состоянии. Михаил Владимирович увидел все своими глазами, принял соответствующее решение, уже отданы поручения. В ближайшее время у нас начнутся ремонтные работы и появится новое современное оборудование", - приводит пресс-служба слова главы региона Алексея Русских.
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Ульяновская областьРоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Ульяновск
 
 
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