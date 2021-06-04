https://ria.ru/20210604/remont-1735674504.html

На ремонт детской больницы в Ульяновске требуется более 203 млн рублей

На ремонт детской больницы в Ульяновске требуется более 203 млн рублей - РИА Новости, 04.06.2021

На ремонт детской больницы в Ульяновске требуется более 203 млн рублей

На ремонт и оборудование Ульяновской областной детской клинической больницы имени Горячева требуется более 203 миллионов рублей; львиную долю средств она... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:55

2021-06-04T16:55

2021-06-04T16:55

ульяновская область

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

ульяновск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152890/53/1528905350_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4f8a38359ed3187aeaf0123883485b5f.jpg

УЛЬЯНОВСК, 4 июн – РИА Новости. На ремонт и оборудование Ульяновской областной детской клинической больницы имени Горячева требуется более 203 миллионов рублей; львиную долю средств она получит из федерального бюджета, ремонт начнется в ближайшее время, сообщает пресс-служба регионального правительства.Как ранее сообщалось, областную детскую больницу в ходе рабочего визита в Ульяновск посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который пообещал выделить из бюджета порядка 160 миллионов рублей на ремонт приемного отделения больницы и ее дооснащение современным медицинским оборудованием.Многопрофильное медучреждение оказывает помощь детям, беременным женщинам и роженицам. В структуру больницы входит амбулаторно-поликлиническая служба, приемное отделение и детский круглосуточный стационар с 14 клиническими отделениями на 353 койки.Врачи больницы рассказали главе правительства об острой потребности в дооснащении нейрохирургической операционной современным оборудованием. Здесь юным пациентам проводят экстренные операции для спасения жизни.По его словам, всего на реконструкцию приемного отделения необходимо около 57 миллионов рублей, на приобретение оборудования для четырех отделений больницы – нейрохирургического, эндоскопического, реанимационного и лабораторного – более 203 миллионов рублей.Глава правительства РФ поручил Минфину и Минздраву проработать вопрос выделения средств на указанные нужды из федерального бюджета."Нам очень важна федеральная поддержка. Конечно, медицинские технологии ушли уже довольно далеко, а мы словно в 70-80-х годах, приемное отделение больницы в плохом состоянии. Михаил Владимирович увидел все своими глазами, принял соответствующее решение, уже отданы поручения. В ближайшее время у нас начнутся ремонтные работы и появится новое современное оборудование", - приводит пресс-служба слова главы региона Алексея Русских.

https://ria.ru/20210517/aeroport-1732671832.html

россия

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), ульяновск