https://ria.ru/20210604/razvedka-1735684738.html

В Норвегии заявили о сигнале для России от немецкой разведки

В Норвегии заявили о сигнале для России от немецкой разведки - РИА Новости, 04.06.2021

В Норвегии заявили о сигнале для России от немецкой разведки

Немецкая разведка своей активностью у берегов Норвегии посылает "сигнал" России, считает старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена и Центра Крайнего... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:27

2021-06-04T17:27

2021-06-04T17:58

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Немецкая разведка своей активностью у берегов Норвегии посылает "сигнал" России, считает старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена и Центра Крайнего Севера Андреас Эстхаген. Его слова приводит NRK.Ранее разведывательный корабль ВМС Германии "Альстер" покинул гавань Хаммерфеста на севере королевства и "с тех пор его можно увидеть на морском радаре", говорится в публикации."Немецкий флот хочет показать своим союзникам и Москве, что он присутствует на севере, что у него есть там свои возможности и он разделяет бремя наблюдения за Россией и вносит свою лепту", — уверен эксперт.По его мнению, в морской разведке появилась новая тенденция: суда стали маневрировать открыто.Капитан ВМС Германии Йоханнес Думрезе, в свою очередь, объяснил, что НАТО регулярно действует в этих водах. "Северный фланг — это пуповина североамериканского континента, и в случае войны именно оттуда будут поступать подкрепления на защиту Европы", — сказал он.По его словам, Берлин должен знать, что происходит в этом регионе. Именно поэтому, как подчеркнул капитан, немецкие военные следят за кораблями других стран.Россия в последние годы наблюдает рост активности НАТО вблизи своих границ. Страны альянса регулярно проводят учения и имитируют боевые действия с российской армией. Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что ведомство предпринимает необходимые меры для защиты рубежей государства от угроз, исходящих от НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210528/signal-1734638832.html

https://ria.ru/20210601/nato-1735031409.html

россия

германия

европа

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, сергей шойгу, германия, европа, норвегия, в мире