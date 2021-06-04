Эскиз сверхлегкой частной космической ракеты подготовят к 2023 году
10:38 04.06.2021 (обновлено: 16:57 04.06.2021)
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Эскизный проект первой космической ракеты-носителя сверхлегкого класса, создаваемой российскими частными компаниями, планируется разработать до конца 2022 года, рассказал в интервью РИА Новости руководитель направления "Аэронет" Национальной технологической инициативы по частной космонавтике Роман Жиц.
Как сообщалось, в результате конкурса инженерных записок по обоснованию облика ракеты и разгонного блока были отобраны по три компании.
"Сейчас готовим конкурс на аванпроект, который планируем начать в августе. Он будет рассчитан на полгода, причем техническое задание на аванпроект будет максимально близко по уровню детальности к отраслевому, и сейчас мы проводим его согласование с ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса" - ред.)", - сказал Жиц.
По его словам, в результате на этап эскизного проекта отберут по две команды на ракету и разгонный блок.
"Конкурс на эскизный проект продолжительностью 9 месяцев начнется в марте 2022 года и будет иметь две части: первая – расчетная, вторая – создание макетов-демонстраторов технологий с частично работающими системами. По итогу выберут по одной компании-интегратору на ракету и буксир – эти головники, в свою очередь, образуют кооперацию с теми командами, которые не дойдут до финала конкурса", - пояснил Жиц.
Сверхлегкая ракета массой не более 20 тонн и стоимостью пуска не выше 3 миллионов долларов будет двухступенчатой с кислородно-метановыми двигателями. Она сможет выводить полезную нагрузку массой 250 килограммов на орбиту высотой 500 километров или с использованием разгонного блока – 150 килограммов на орбиты высотой от 800 до 1500 километров. В частности, ракета будет запускать малые спутники связи, наблюдения и интернета вещей. Ее первый пуск планируется в 2025 году с космодрома Восточный.
Сейчас у России нет ракет сверхлегкого класса. Носитель легкого класса с большей в два раза грузоподъемностью создает "Роскосмос" совместно с Фондом перспективных исследований, однако он, в первую очередь, нацелен на отработку технологий авиационного возвращения первой ступени ракеты.