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Наука
https://ria.ru/20210604/raketa-1735565797.html
Эскиз сверхлегкой частной космической ракеты подготовят к 2023 году
Эскиз сверхлегкой частной космической ракеты подготовят к 2023 году - РИА Новости, 04.06.2021
Эскиз сверхлегкой частной космической ракеты подготовят к 2023 году
Эскизный проект первой космической ракеты-носителя сверхлегкого класса, создаваемой российскими частными компаниями, планируется разработать до конца 2022 года, РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:38
2021-06-04T16:57
наука
россия
фонд перспективных исследований
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Эскизный проект первой космической ракеты-носителя сверхлегкого класса, создаваемой российскими частными компаниями, планируется разработать до конца 2022 года, рассказал в интервью РИА Новости руководитель направления "Аэронет" Национальной технологической инициативы по частной космонавтике Роман Жиц.Как сообщалось, в результате конкурса инженерных записок по обоснованию облика ракеты и разгонного блока были отобраны по три компании."Сейчас готовим конкурс на аванпроект, который планируем начать в августе. Он будет рассчитан на полгода, причем техническое задание на аванпроект будет максимально близко по уровню детальности к отраслевому, и сейчас мы проводим его согласование с ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса" - ред.)", - сказал Жиц.По его словам, в результате на этап эскизного проекта отберут по две команды на ракету и разгонный блок."Конкурс на эскизный проект продолжительностью 9 месяцев начнется в марте 2022 года и будет иметь две части: первая – расчетная, вторая – создание макетов-демонстраторов технологий с частично работающими системами. По итогу выберут по одной компании-интегратору на ракету и буксир – эти головники, в свою очередь, образуют кооперацию с теми командами, которые не дойдут до финала конкурса", - пояснил Жиц.Сверхлегкая ракета массой не более 20 тонн и стоимостью пуска не выше 3 миллионов долларов будет двухступенчатой с кислородно-метановыми двигателями. Она сможет выводить полезную нагрузку массой 250 килограммов на орбиту высотой 500 километров или с использованием разгонного блока – 150 килограммов на орбиты высотой от 800 до 1500 километров. В частности, ракета будет запускать малые спутники связи, наблюдения и интернета вещей. Ее первый пуск планируется в 2025 году с космодрома Восточный.Сейчас у России нет ракет сверхлегкого класса. Носитель легкого класса с большей в два раза грузоподъемностью создает "Роскосмос" совместно с Фондом перспективных исследований, однако он, в первую очередь, нацелен на отработку технологий авиационного возвращения первой ступени ракеты.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210604/raketa-1735561802.html
https://ria.ru/20210603/raketa-1735349655.html
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РИА Новости
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россия, фонд перспективных исследований, космос - риа наука, роскосмос, цниимаш

Эскиз сверхлегкой частной космической ракеты подготовят к 2023 году

10:38 04.06.2021 (обновлено: 16:57 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Союз-2.1а" с космодрома Восточный
Запуск ракеты Союз-2.1а с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Эскизный проект первой космической ракеты-носителя сверхлегкого класса, создаваемой российскими частными компаниями, планируется разработать до конца 2022 года, рассказал в интервью РИА Новости руководитель направления "Аэронет" Национальной технологической инициативы по частной космонавтике Роман Жиц.
Как сообщалось, в результате конкурса инженерных записок по обоснованию облика ракеты и разгонного блока были отобраны по три компании.
Руководитель направления Аэронет Национальной технологической инициативы по частной космонавтике Роман Жиц - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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"Сейчас готовим конкурс на аванпроект, который планируем начать в августе. Он будет рассчитан на полгода, причем техническое задание на аванпроект будет максимально близко по уровню детальности к отраслевому, и сейчас мы проводим его согласование с ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса" - ред.)", - сказал Жиц.
По его словам, в результате на этап эскизного проекта отберут по две команды на ракету и разгонный блок.
"Конкурс на эскизный проект продолжительностью 9 месяцев начнется в марте 2022 года и будет иметь две части: первая – расчетная, вторая – создание макетов-демонстраторов технологий с частично работающими системами. По итогу выберут по одной компании-интегратору на ракету и буксир – эти головники, в свою очередь, образуют кооперацию с теми командами, которые не дойдут до финала конкурса", - пояснил Жиц.
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Сверхлегкая ракета массой не более 20 тонн и стоимостью пуска не выше 3 миллионов долларов будет двухступенчатой с кислородно-метановыми двигателями. Она сможет выводить полезную нагрузку массой 250 килограммов на орбиту высотой 500 километров или с использованием разгонного блока – 150 килограммов на орбиты высотой от 800 до 1500 километров. В частности, ракета будет запускать малые спутники связи, наблюдения и интернета вещей. Ее первый пуск планируется в 2025 году с космодрома Восточный.
Сейчас у России нет ракет сверхлегкого класса. Носитель легкого класса с большей в два раза грузоподъемностью создает "Роскосмос" совместно с Фондом перспективных исследований, однако он, в первую очередь, нацелен на отработку технологий авиационного возвращения первой ступени ракеты.
Читайте полный текст интервью >>
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