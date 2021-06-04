https://ria.ru/20210604/kosmonavtika-1735295370.html

Роман Жиц: мы создаем экосистему для частной космонавтики в России

Роман Жиц: мы создаем экосистему для частной космонавтики в России - РИА Новости, 04.06.2021

Роман Жиц: мы создаем экосистему для частной космонавтики в России

В мире высокими темпами идет развитие частной космонавтики – от создания ракет-носителей и спутников до пилотируемых кораблей и орбитальных станций. У всех на... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:00

2021-06-04T11:00

2021-06-04T11:00

роман жиц

космокурс

"спутникс"

космос

интервью

технологии

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В мире высокими темпами идет развитие частной космонавтики – от создания ракет-носителей и спутников до пилотируемых кораблей и орбитальных станций. У всех на слуху выдающиеся достижения американских компаний SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic и Rocket Lab, есть успехи у китайских "частников", но при этом о российских коммерческих космических компаниях не слышно почти ничего. О том, что необходимо сделать, чтобы в России стали воспринимать всерьез частные космические компании, какие прорывные проекты сейчас осуществляются, и как им может помочь "Роскосмос", в интервью корреспонденту РИА Новости Андрею Красильникову рассказал руководитель направления "Аэронет" Национальной технологической инициативы по частной космонавтике Роман Жиц.– Роман Юрьевич, какие космические проекты сейчас реализует "Аэронет"?– Два основных продукта, которые "Аэронет" помогает разрабатывать силами частных компаний, – это ракета-носитель сверхлегкого класса и межорбитальный буксир. Помимо этого, мы оказываем поддержку частной компании "Спутникс" в создании универсальной спутниковой платформы, проект которой прошел акселерацию в "Аэронет" для того, чтобы получить грант Национальной технологической инициативы (НТИ) на свою реализацию.– Вы много лет работали в Исследовательском центре Эймса НАСА. На ваш взгляд, почему в последние десятилетия заметен всплеск коммерческого космического рынка в США?– Начну с того, что космонавтика в США всегда была частной. Государственное там только агентство НАСА, которое выполняет очень важные функции: определяет цели, которые нужно достичь на национальном уровне в космосе, использует деньги налогоплательщиков для финансирования частных американских компаний, чьими руками эти цели достигаются, и практически бесплатно делится с ними знаниями и технологиями, которые НАСА генерирует в виде отчетов, статей и патентов.Действительно, в последние 15 лет в Штатах стало заметно появление новых космических компаний, но они не возникли сами по себе. Дело в том, что в 90-е годы американский аэрокосмический бизнес был монополизирован крупными компаниями Boeing и Lockheed Martin, которые затем в разы вздули цены на пусковые услуги. Поэтому НАСА, не желая тратить огромные деньги на покупку услуг, стало стимулировать новых частников. И вот сейчас, благодаря новым частным компаниям, не боящимся брать на себя технологические риски, на американском рынке возникла ожесточенная конкуренция, ставящая под вопрос уже выживание космического бизнеса старых компаний.Кроме того, новые компании имеют харизматичных основателей, движимых не только желанием сделать деньги, но и альтруизмом, который они как разумные бизнесмены пытаются поставить на коммерческую основу. А старыми компаниями управляют советы директоров – это группы людей с большими деньгами, которым абсолютно все равно, на чем делать деньги. Как правило, они движимы показателями годовой прибыли, у них нет видения дальней перспективы, они всегда стараются уйти от любых рискованных решений и поэтому возникает стагнация.Старые компании, напоминающие разжиревших котов, стараются все свести к минимальным модификациям уже выпускаемых образцов космической техники, а новые – и это хорошо видно на примере компаний SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса – строят принципиально новые прототипы для летных испытаний и за счет их итеративного улучшения довольно быстро доводят новую технику до коммерческой эксплуатации.– А почему такого нет в России?– У нас первые попытки создать частную космонавтику начались 10 лет назад. Тогда в инновационном сообществе бытовала иллюзия, что достаточно горящего энтузиазма в глазах – и мы все сможем. Но опыт показал, что нельзя сделать космическую технику на коленке в гараже – этот подход не работает.Проблема наших пионеров частной космонавтики, таких как "Космокурс" и "Лин Индастриал", заключалась в том, что они двигались практически в одиночку. Когда они начинали, не существовало, прежде всего, достаточной нормативно-правовой и нормативно-технической базы для частных космических компаний. Если частная компания сделала какое-то изделие, которое должно функционировать в космосе, оно должно пройти испытания и сертификацию. А у нас в стране исторически сложилось так, что вся космонавтика была государственная, и к этому процессу как регулятора космической деятельности нужно привлекать "Роскосмос", у которого тогда еще не было отработанного регламента работы с частниками.К тому же, зачастую, инженерный уровень коллективов частных космических компаний недостаточно высокий, не хватает профильных специалистов и сертифицированного программного обеспечения. Иными словами, в отличие от США у нас еще не развита вся необходимая поддерживающая инфраструктура для космических частников.Три года назад, когда в "Аэронет" НТИ создавали дорожную карту частной космонавтики, мы понимали, что для повышения вероятности успеха ее реализации нужна, по крайней мере, инфраструктурная поддержка "Роскосмоса". В госкорпорации тогда нам четко сказали, что на частную космонавтику денег не будет, однако в связи с проектом "Сфера" они проявили интерес к приобретению услуг запуска малых спутников нашей сверхлегкой ракетой. Для ее создания силами частных компаний "Роскосмос" заключил с нами соглашение и предложил свою помощь, как экспертизой процесса проектирования ракеты, так и инфраструктурой для испытаний самой ракеты и ее компонентов. В соответствии с этими договоренностями, мы уже провели конкурс инженерных записок по обоснованию облика ракеты и космического буксира, в котором участвовало шесть компаний с проектами ракеты и пять компаний с проектами буксира. Проекты рассматривались конкурсным жюри из 11 человек, среди которых были эксперты от "Роскосмоса", ЦНИИмаш и организации "Агат", а также представители от ФПИ и потенциальных инвесторов, в частности, VEB Ventures. Конкурсное жюри отобрало по три компании с лучшими проектами в обеих номинациях, которые теперь будут участвовать в следующем этапе конкурса – разработке аванпроектов ракеты и буксира.Также с учетом уже полученного опыта работы с частниками "Роскосмос" поручил "Агату" разработать более дешевый финансовый механизм, чтобы частные компании могли "потянуть" испытания двигателей на стендах "Роскосмоса". Раньше такого не было: частники приходили в организации госкорпорации, и те выкатывали огромные счета, по инерции рассматривая эти компании как больших промышленных партнеров. Помимо этого, по инициативе "Роскосмоса" идет работа по сбору технической документации со снятием, где возможно, грифов секретности, чтобы сделать ее доступной частникам, эта работа будет завершена через год-полтора.Таким образом, мы сейчас создаем экосистему, которая позволит частным космическим компаниям приходить в "Аэронет" и получать экспертную, сертификационную и испытательную помощь при поддержке "Роскосмоса". Мы считаем, что при наличии такой экосистемы у потенциальных инвесторов появится смысл вкладываться в космические проекты, поскольку у них будет более высокая степень уверенности в успехе самих проектов и прибыли, которые они принесут.Помимо этого, ежегодно НТИ проводит ряд образовательных интенсивов для стартапов, в рамках которых те могут познакомиться с инвесторами и представителями корпораций, представить свои наработки, получить обратную связь и развивать их. Этим летом пройдет интенсив в Великом Новгороде "Архипелаг 2121", где индивидуальные разработчики и стартапы представят свои рабочие проекты и решения, в том числе в области космонавтики. По итогам интенсива они при желании смогут объединиться в команду и создать свою компанию.– С чем связано, что российский коммерческий рынок покинул такой заметный игрок, как компания "Космокурс"?– На мой взгляд, из-за того, что "Космокурс" сразу взялся за создание пилотируемой суборбитальной системы. Когда на борту человек, то требования к надежности и, соответственно, сложность проектирования возрастает на порядок. Для начинающей частной компании, тем более в России, эта задача была явно не по зубам, и большая часть усилий вынужденно "уходила в бумагу". Думаю, что даже у десяти потенциальных инвесторов на это не хватило бы ресурсов. Это первопричина, почему компания потерпела неудачу, хотя коллектив у нее был профессиональным.– Расскажите о следующих этапах создания частных сверхлегкой ракеты и разгонного блока.– "Аэронет" выступает основным партнером "Роскосмоса" в этом проекте. К своей цели мы совместно с частниками идем путем проведения конкурса, в котором на каждом этапе проводится отбор лучших проектов и последовательно уменьшаются технические и организационные риски их создания. Конкурс состоит из этапов инженерной записки, аванпроекта, эскизного проекта, рабочей конструкторской документации и создания прототипа.Сейчас готовим конкурс на аванпроект, который планируем начать в августе. Он будет рассчитан на полгода, причем техническое задание на аванпроект будет максимально близко по уровню детальности к отраслевому, и сейчас мы проводим его согласование с ЦНИИмаш. В результате отберут по две команды на этап эскизного проекта.Конкурс на эскизный проект продолжительностью 9 месяцев начнется в марте 2022 года и будет иметь две части: первая – расчетная, вторая – создание макетов-демонстраторов технологий с частично работающими системами. По итогу выберут по одной компании-интегратору на ракету и буксир – эти головники, в свою очередь, образуют кооперацию с теми командами, которые не дойдут до финала конкурса.По оптимистичной оценке, прототипы ракеты и буксира начнут создаваться со второй половины 2023 года с возможным выходом на запуск первого летного образца в 2025 году.Пускать сверхлегкую ракету планируется с действующих космодромов, скорее всего, это будет Восточный. "Роскосмос" не против частного космодрома, но его создание займет длительное время, прежде всего из-за согласования безопасности, полей падения, с военными.– Каковы техническая и экономическая составляющие проекта?– Проведенный конкурс инженерных записок показал, что частные компании нашли решения, позволяющие сделать сверхлегкую ракету массой не более 20 тонн и стоимостью пуска не выше трех миллионов долларов. Эталоном для сравнения мы выбрали американскую сверхлегкую ракету Electron с ценой пуска 5-5,5 миллиона долларов. Мы понимаем, что к тому времени, когда наш продукт попадет на международный рынок, пусковые услуги, наверняка, будут дешевле. Поэтому надо искать способы, которые позволят частной компании не только производить ракету и оставаться в прибыли, но и пускать ее за цену, которая через пять лет будет чуть ниже или на уровне конкурентов.Наша ракета планируется двухступенчатой, скорее всего, с кислородно-метановыми двигателями. Ей предстоит выводить полезную нагрузку массой 250 килограммов на орбиту высотой 500 километров. Соответственно, использование буксира массой 80 килограммов в качестве опциональной третьей ступени ракеты позволит доставлять спутники массой до 150 килограммов на орбиты высотой от 800 до 1500 километров.Мы оцениваем стоимость создания ракеты в сумму от 3,5 до 5 миллиардов рублей. По расчетам компаний, примерно после 10-15 пусков уже можно выйти в ноль, по нашим прикидкам – после 20-30 пусков. С учетом международной конкуренции мы можем рассчитывать, как минимум, на 10-15 пусков в год, из них 5-6 – для российских потребностей.Аванпроекты ракеты и буксира будут финансироваться за счет "Аэронет". Каждому участнику аванпроекта мы заплатим по три миллиона рублей за работу над проектом ракеты и по миллиону за буксир, при этом каждый из участников должен принести равную сумму для софинансирования своей работы.Если НТИ одобрит финансирование на инфраструктурный проект по созданию транспортной космической системы, то на эскизный проект и создание макетов-демонстраторов технологий "Аэронет" сможет выделить около 250 миллионов рублей.– Какие еще задачи планируются для разгонного блока?– Варианты буксира с электроракетными двигателями, предложенные в инженерных записках, достаточны для того, чтобы отправить полезную нагрузку массой 40-50 килограммов на отлетную траекторию к Луне. Если цена пуска ракеты с буксиром будет порядка четырех миллионов долларов, то университеты типа МГУ и МГТУ смогут позволить себе запустить небольшой аппарат к Луне или Марсу. Он мог бы решать уже не только популяризаторские, но и научные задачи. Еще одной задачей для буксира может стать сервисное обслуживание между орбитами.– А как идет создание спутниковой платформы компанией "Спутникс"?– Компания сознательно старается перейти от "кубсатов" к спутникам массой порядка 200 килограммов, которые имеют очень хорошие перспективы благодаря гораздо большему полезному функционалу. По прогнозам, лет через пять основная часть спутников будет такой размерности, и "Спутникс" имеет хорошие шансы найти спрос на свою платформу на международном рынке. Их платформа позволит делать спутники для дистанционного зондирования Земли, связи и интернета вещей. К ней уже имеется определенный интерес со стороны иностранных заказчиков."Спутникс" уже получил положительное заключение ЦНИИмаш по эскизному проекту своей спутниковой платформы. Более того, по мнению ЦНИИмаш, некоторые решения, предлагаемые в платформе, интересны и для "Роскосмоса". Через два года "Спутниксу" предстоит создать летный прототип и, если он покажет свою работоспособность, то не исключено, что платформа будет покупаться "Роскосмосом".

https://ria.ru/20210427/kosmos-1730073428.html

https://ria.ru/20210410/kosmos-1727657294.html

https://ria.ru/20210601/zatmenie-1735030336.html

https://ria.ru/20210524/luna-1733668023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман жиц, космокурс, "спутникс", космос, интервью, технологии