https://ria.ru/20210604/raketa-1735561802.html

Глава "Аэронет" оценил стоимость сверхлегкой частной космической ракеты

Глава "Аэронет" оценил стоимость сверхлегкой частной космической ракеты - РИА Новости, 04.06.2021

Глава "Аэронет" оценил стоимость сверхлегкой частной космической ракеты

Разработка первой космической ракеты-носителя сверхлегкого класса, создаваемой российскими частными компаниями, потребует финансирования от 3,5 до 5 миллиардов... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:21

2021-06-04T10:21

2021-06-04T16:57

наука

роман жиц

россия

фонд перспективных исследований

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Разработка первой космической ракеты-носителя сверхлегкого класса, создаваемой российскими частными компаниями, потребует финансирования от 3,5 до 5 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости руководитель направления "Аэронет" Национальной технологической инициативы по частной космонавтике Роман Жиц."Мы оцениваем стоимость создания ракеты в сумму от 3,5 до 5 миллиардов рублей", - сказал он.По его словам, создание ракеты по предварительным расчетам окупится после 20-30 пусков."С учетом международной конкуренции мы можем рассчитывать, как минимум, на 10-15 пусков в год, из них 5-6 - для российских потребностей", - добавил Жиц.К настоящему времени проведен конкурс инженерных записок по обоснованию облика ракеты и разгонного блока, отобраны по три компании.Сверхлегкая ракета массой не более 20 тонн и стоимостью пуска не выше 3 миллионов долларов будет двухступенчатой с кислородно-метановыми двигателями. Она сможет выводить полезную нагрузку массой 250 килограммов на орбиту высотой 500 километров или с использованием разгонного блока – 150 килограммов на орбиты высотой от 800 до 1500 километров. В частности, ракета будет запускать малые спутники связи, наблюдения и интернета вещей. Ее первый пуск планируется в 2025 году с космодрома Восточный.Сейчас у России нет ракет сверхлегкого класса. Носитель легкого класса с большей в два раза грузоподъемностью создает "Роскосмос" совместно с Фондом перспективных исследований, однако он, в первую очередь, нацелен на отработку технологий авиационного возвращения первой ступени ракеты.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20200608/1572624789.html

https://ria.ru/20210403/kosmos-1604052216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман жиц, россия, фонд перспективных исследований, космос - риа наука, роскосмос