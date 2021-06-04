https://ria.ru/20210604/putin-1735735088.html

Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными

Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными - РИА Новости, 04.06.2021

Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, товарооборот может выйти на 200 миллиардов долларов в год. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T22:55

2021-06-04T22:55

2021-06-04T23:13

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

китай

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, товарооборот может выйти на 200 миллиардов долларов в год."Действительно, мы несколько лет назад поставили с председателем Си Цзиньпинем задачу выйти на 100-миллиардный рубеж нашего торгового оборота. Хочу вам сказать, что, вы знаете об этом, мы не только вышли на этот рубеж, но и даже в сложных условиях пандемийного 2020 года мы удержали эту планку, и она составила, небольшой сбой был в... торговом обороте, небольшое снижение, но все-таки он составил 104 миллиарда. И я думаю, что мы в ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году мы хотели, то в целом можем выйти... и на 200 миллиардов ", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

россия

китай

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, китай