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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/putin-1735735088.html
Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными - РИА Новости, 04.06.2021
Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, товарооборот может выйти на 200 миллиардов долларов в год. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T22:55
2021-06-04T23:13
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
китай
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, товарооборот может выйти на 200 миллиардов долларов в год."Действительно, мы несколько лет назад поставили с председателем Си Цзиньпинем задачу выйти на 100-миллиардный рубеж нашего торгового оборота. Хочу вам сказать, что, вы знаете об этом, мы не только вышли на этот рубеж, но и даже в сложных условиях пандемийного 2020 года мы удержали эту планку, и она составила, небольшой сбой был в... торговом обороте, небольшое снижение, но все-таки он составил 104 миллиарда. И я думаю, что мы в ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году мы хотели, то в целом можем выйти... и на 200 миллиардов ", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, китай

Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными

22:55 04.06.2021 (обновлено: 23:13 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, товарооборот может выйти на 200 миллиардов долларов в год.
"Действительно, мы несколько лет назад поставили с председателем Си Цзиньпинем задачу выйти на 100-миллиардный рубеж нашего торгового оборота. Хочу вам сказать, что, вы знаете об этом, мы не только вышли на этот рубеж, но и даже в сложных условиях пандемийного 2020 года мы удержали эту планку, и она составила, небольшой сбой был в... торговом обороте, небольшое снижение, но все-таки он составил 104 миллиарда. И я думаю, что мы в ближайшие несколько лет, как и договаривались, к 2024 году мы хотели, то в целом можем выйти... и на 200 миллиардов ", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 04:01Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинКитай
 
 
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