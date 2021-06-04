Россия многое сделала для "разбюрокрачивания" экономики, заявил Путин
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия много сделала для улучшения инвестиционного климата и "разбюрокрачивания" экономики, но еще есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Нам, безусловно, есть над чем работать, но в целом мы много сделали из того, что планировали. Я имею в виду разбюрокрачивание принятия решений по очень многим направлениям, скажем, подключение к электроэнергетике стало на порядок лучше, разрешение на строительство лучше стало буквально в последний год, но там есть ещё куда двигаться ", - сказал Путин.
По его словам, есть и другие вопросы, связанные с разбюрокрачиванием экономики.
"Мы развиваем инфраструктуру, работаем с нашими иностранными партнёрами так же, как с российскими. Мы не только не ущемляем их как иностранцев, а наоборот, если они пришли в нашу экономику, мы считаем их уже национальным операторами. Об этом, кстати, говорят и международные рейтинги. Я не думаю, что они всегда являются объективными, но все-таки мы там растем, причём растем очень значительно по некоторым направлениям. Так что в целом, мне кажется, мы выдерживаем тот план, по которому мы должны двигаться", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что РФ делает это "не для того, чтобы для кого-то быть приятными, а для себя самих".
"И, на мой взгляд, рост товарооборота, ну за исключением небольшого спада, связанного с пандемией, рост взаимных инвестиций, он примерно одинаковый как в экономику Австрии российские инвестиции, так и наоборот, австрийские - в экономику России. Крупные проекты, которые мы реализуем, в том числе и "Северный поток — 2", говорят о том, что мы на правильном пути. Свои планы реализуем так, как нам бы хотелось. Надеюсь, что наши партнёры, в том числе австрийские, это чувствуют", - сказал Путин.