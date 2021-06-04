https://ria.ru/20210604/putin-1735658686.html

Россия многое сделала для "разбюрокрачивания" экономики, заявил Путин

Россия многое сделала для "разбюрокрачивания" экономики, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2021

Россия многое сделала для "разбюрокрачивания" экономики, заявил Путин

Россия много сделала для улучшения инвестиционного климата и "разбюрокрачивания" экономики, но еще есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T16:03

2021-06-04T16:03

2021-06-04T16:03

петербургский международный экономический форум

россия

северный поток — 2

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

австрия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия много сделала для улучшения инвестиционного климата и "разбюрокрачивания" экономики, но еще есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Нам, безусловно, есть над чем работать, но в целом мы много сделали из того, что планировали. Я имею в виду разбюрокрачивание принятия решений по очень многим направлениям, скажем, подключение к электроэнергетике стало на порядок лучше, разрешение на строительство лучше стало буквально в последний год, но там есть ещё куда двигаться ", - сказал Путин.По его словам, есть и другие вопросы, связанные с разбюрокрачиванием экономики.Он подчеркнул, что РФ делает это "не для того, чтобы для кого-то быть приятными, а для себя самих"."И, на мой взгляд, рост товарооборота, ну за исключением небольшого спада, связанного с пандемией, рост взаимных инвестиций, он примерно одинаковый как в экономику Австрии российские инвестиции, так и наоборот, австрийские - в экономику России. Крупные проекты, которые мы реализуем, в том числе и "Северный поток — 2", говорят о том, что мы на правильном пути. Свои планы реализуем так, как нам бы хотелось. Надеюсь, что наши партнёры, в том числе австрийские, это чувствуют", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210604/putin-1735649785.html

https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735438243.html

россия

австрия

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россия, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, австрия, экономика