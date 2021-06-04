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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/putin-1735658686.html
Россия многое сделала для "разбюрокрачивания" экономики, заявил Путин
Россия многое сделала для "разбюрокрачивания" экономики, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2021
Россия многое сделала для "разбюрокрачивания" экономики, заявил Путин
Россия много сделала для улучшения инвестиционного климата и "разбюрокрачивания" экономики, но еще есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T16:03
2021-06-04T16:03
петербургский международный экономический форум
россия
северный поток — 2
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
австрия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия много сделала для улучшения инвестиционного климата и "разбюрокрачивания" экономики, но еще есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Нам, безусловно, есть над чем работать, но в целом мы много сделали из того, что планировали. Я имею в виду разбюрокрачивание принятия решений по очень многим направлениям, скажем, подключение к электроэнергетике стало на порядок лучше, разрешение на строительство лучше стало буквально в последний год, но там есть ещё куда двигаться ", - сказал Путин.По его словам, есть и другие вопросы, связанные с разбюрокрачиванием экономики.Он подчеркнул, что РФ делает это "не для того, чтобы для кого-то быть приятными, а для себя самих"."И, на мой взгляд, рост товарооборота, ну за исключением небольшого спада, связанного с пандемией, рост взаимных инвестиций, он примерно одинаковый как в экономику Австрии российские инвестиции, так и наоборот, австрийские - в экономику России. Крупные проекты, которые мы реализуем, в том числе и "Северный поток — 2", говорят о том, что мы на правильном пути. Свои планы реализуем так, как нам бы хотелось. Надеюсь, что наши партнёры, в том числе австрийские, это чувствуют", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210604/putin-1735649785.html
https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735438243.html
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россия, северный поток — 2, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, австрия, экономика

Россия многое сделала для "разбюрокрачивания" экономики, заявил Путин

16:03 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин принял участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия много сделала для улучшения инвестиционного климата и "разбюрокрачивания" экономики, но еще есть над чем работать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Нам, безусловно, есть над чем работать, но в целом мы много сделали из того, что планировали. Я имею в виду разбюрокрачивание принятия решений по очень многим направлениям, скажем, подключение к электроэнергетике стало на порядок лучше, разрешение на строительство лучше стало буквально в последний год, но там есть ещё куда двигаться ", - сказал Путин.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
15:37Петербургский международный экономический форум
Путин сделает ставку на здравый смысл в вопросе поддержки экономики
По его словам, есть и другие вопросы, связанные с разбюрокрачиванием экономики.

"Мы развиваем инфраструктуру, работаем с нашими иностранными партнёрами так же, как с российскими. Мы не только не ущемляем их как иностранцев, а наоборот, если они пришли в нашу экономику, мы считаем их уже национальным операторами. Об этом, кстати, говорят и международные рейтинги. Я не думаю, что они всегда являются объективными, но все-таки мы там растем, причём растем очень значительно по некоторым направлениям. Так что в целом, мне кажется, мы выдерживаем тот план, по которому мы должны двигаться", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что РФ делает это "не для того, чтобы для кого-то быть приятными, а для себя самих".
"И, на мой взгляд, рост товарооборота, ну за исключением небольшого спада, связанного с пандемией, рост взаимных инвестиций, он примерно одинаковый как в экономику Австрии российские инвестиции, так и наоборот, австрийские - в экономику России. Крупные проекты, которые мы реализуем, в том числе и "Северный поток — 2", говорят о том, что мы на правильном пути. Свои планы реализуем так, как нам бы хотелось. Надеюсь, что наши партнёры, в том числе австрийские, это чувствуют", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 14:36Петербургский международный экономический форум
Путин заявил о выходе экономики из сложной ситуации после пандемии
 
Петербургский международный экономический форумРоссияСеверный поток — 2Петербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинАвстрияЭкономика
 
 
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